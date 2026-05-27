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विधि विश्वविद्यालय में राज्यपाल बोले – शब्द सबसे बड़ी संपदा, मर्यादित भाषा जरूरी,

सबसे पहले हम भारतीय हैं: राज्यपाल ने संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए बंबई विधानसभा में वर्ष 1938 में दिए गए उनके कथन का उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने कहा था – 'मैं चाहता हूं कि समस्त लोग पहले भारतीय हों, अंततः भारतीय हों और भारतीय के सिवाय कुछ भी न हों.' राज्यपाल ने कहा कि विधि शिक्षा का मूल भाव भी यही होना चाहिए कि देश सर्वोपरि है और जाति, वर्ग या समुदाय बाद में आते हैं.

राज्यपाल बुधवार को डॉ. भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे. समारोह में केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, कुलपति डॉ. निष्ठा जसवाल सहित विश्वविद्यालय प्रशासन और बड़ी संख्या में छात्र मौजूद रहे. इस दौरान राज्यपाल बागड़े ने कहा कि भारतीय परंपरा में दीक्षांत समारोह केवल शिक्षा पूर्ण होने का अवसर नहीं, बल्कि जीवन मूल्यों के संस्कार का उत्सव माना गया है. उन्होंने तैत्तिरीय उपनिषद का उल्लेख करते हुए कहा कि गुरुकुल परंपरा में शिक्षा पूर्ण होने पर गुरु शिष्य को सत्य, धर्म और विनम्रता का अंतिम संदेश देते थे. आज का दीक्षांत समारोह भी उसी परंपरा का विस्तार है.

जयपुर: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि आप कुछ भी बोलें... संविधान निर्माता डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर और संविधान सभा के सदस्यों को भारतीय संस्कृति और सभ्यता की ऊंचाई पर पूरा विश्वास था, इसलिए संविधान में यह लिखने की जरूरत नहीं पड़ी कि लोगों को गालियां नहीं देनी चाहिए. उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री और गृहमंत्री तक को अपशब्द कहे जाते हैं और फिर संविधान खतरे में होने की बात की जाती है, जबकि किसी को शब्दों से आहत करना भारतीय संस्कृति और संवैधानिक मर्यादा दोनों के खिलाफ है. डॉ. भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने यह बात कही.

शब्दों की मर्यादा और संवाद की संस्कृति पर जोर: राज्यपाल ने वर्तमान राजनीतिक और सामाजिक संवाद में बढ़ती कटु भाषा पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में शब्दों को संपदा माना गया है और उनका उपयोग संयम से होना चाहिए. उन्होंने कहा कि आज सार्वजनिक जीवन में गाली-गलौज की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जबकि बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आते और उनके घाव लंबे समय तक बने रहते हैं. विरोध लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन मर्यादित भाषा और संवेदनशील संवाद लोकतंत्र की आत्मा है.

केंद्रीय कानून मंत्री बोले – अंबेडकर बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे: इस दौरान मौजूद रहे केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि डॉ. भीमराव अंबेडकर केवल संविधान निर्माता या कानून विशेषज्ञ नहीं थे, बल्कि वे महान अर्थशास्त्री, मनोवैज्ञानिक, लेखक और बहुआयामी चिंतक थे. उन्होंने कहा कि अंबेडकर की अर्थशास्त्र पर लिखी गई पुस्तकों में अंग्रेजी शासन की नीतियों की तीखी आलोचना की थी, जिसके कारण शुरू में उन्हें डिग्री देने से भी इनकार किया गया, लेकिन उनके तथ्यों और ज्ञान के आगे अंततः विश्वविद्यालय को उन्हें सम्मान देना पड़ा.

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नए कानून में दंड नहीं, बल्कि न्याय की सोच: मेघवाल ने कहा कि अंग्रेजों के बनाए कानूनों का उद्देश्य भारतीयों को दंडित करना था, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच न्याय आधारित व्यवस्था स्थापित करने की है. इसी उद्देश्य से भारतीय न्याय संहिता जैसे नए कानून लागू किए गए हैं. उन्होंने ई-कोर्ट परियोजना का भी उल्लेख करते हुए कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से न्याय व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और त्वरित बनाया जा रहा है. आदेश अपलोड होते ही जानकारी ई-प्रिजनर सिस्टम तक पहुंच जाएगी, जिससे न्यायिक प्रक्रिया और अधिक प्रभावी बनेगी. इस दौरान उन्होंने युवाओं से धैर्य और समर्पण के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया और कहा कि विकसित भारत के निर्माण में विधि विद्यार्थियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी.

दीक्षांत समारोह में उपस्थिति विद्यार्थी (ETV Bharat Jaipur)

उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा बोले— विकसित भारत के लिए न्याय शिक्षा जरूरी: वहीं, उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में कानून और न्याय शिक्षा की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार राज्य में वैश्विक स्तर की शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है. उन्होंने छात्रों से आह्वान किया कि वे विधि शिक्षा के माध्यम से भारत को विश्व की अग्रणी महाशक्ति बनाने में योगदान दें.

25 हजार से ज्यादा छात्रों को डिग्रियां: इस दीक्षांत समारोह में 25 हजार 258 छात्रों को डिग्रियां दी गईं. इनमें 16 हजार 748 छात्र और 8 हजार 510 छात्राएं शामिल रहीं. कुलपति डॉ. निष्ठा जसवाल ने बताया कि समारोह में 9 छात्रों को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए, जिनमें 7 छात्राएं शामिल थीं. यह उपलब्धि विधि शिक्षा में छात्राओं की बढ़ती भागीदारी और उत्कृष्ट प्रदर्शन को भी दर्शाती है. इस दौरान राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कंप्यूटर का बटन दबाकर 25 हजार से ज्यादा छात्रों की डिग्रियां डिजीलॉकर पर लाइव कीं, जिससे छात्रों को डिजिटल रूप से प्रमाणपत्र उपलब्ध हो सके.