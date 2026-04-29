अचानक 250 से ज्यादा फैक्ट्री कर्मचारियों की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में चल रहा उपचार
हरिद्वार के लक्सर में ढाई सौ से ज्यादा कर्मचारियों की हालत बिगड़ी, दूषित पानी पीने से तबीयत खराब होने की जताई जा रही आशंका
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 29, 2026 at 9:49 PM IST
लक्सर: हरिद्वार जिले के लक्सर स्थित एक फैक्ट्री में दूषित पानी पीने से ढाई सौ से ज्यादा कर्मचारियों की हालत बिगड़ गई. उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत पर कर्मचारियों को अस्पताल ले जाया. ज्यादातर कर्मचारियों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई. जबकि, 25 से ज्यादा कर्मचारियों को लक्सर और हरिद्वार के अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां पर उनका उपचार चल रहा है.
अचानक बिगड़ी कई कर्मचारियों की तबीयत: लक्सर स्थित एक टायर फैक्ट्री में करीब 6 हजार की संख्या में कर्मचारी काम करते हैं. यहां काम करने वाले कर्मचारियों की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी. एक के बाद एक कर्मचारी उल्टी, दस्त और पेटदर्द से पीड़ित हो गए. ज्यादातर कर्मचारियों को फैक्ट्री के भीतर ही बनी डिस्पेंसरी में उपचार दिया गया. जिन कर्मचारियों की तबीयत ज्यादा खराब थी, उन्हें लक्सर और हरिद्वार के अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया.
फैक्ट्री कर्मचारियों की हालत स्थिर: इन कर्मचारियों की संख्या दो दर्जन से ज्यादा बताई गई है. फिलहाल, फैक्ट्री कर्मचारियों की हालत सामान्य है. बुधवार को कुछ कर्मचारियों ने उल्टी दस्त की शिकायत की, उन्हें भी उपचार दिया गया. इस बीच दूषित पानी के सेवन से कर्मचारियों की तबीयत बिगड़ने की बात सामने आई है.
बाहर से की जा रही पानी की आपूर्ति: कर्मचारियों का कहना था कि दूषित पानी पीने से उन्हें उल्टी दस्त की शिकायत हुई. मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रबंधन ने फैक्ट्री में टैंकों के बजाय फिलहाल बाहर से पानी की आपूर्ति शुरू कराई है. फैक्ट्री के पानी के सैंपल जांच लिए लैब में भेजे गए हैं.
"करीब 250 कर्मचारियों को उल्टी-दस्त की शिकायत पर उपचार दिलाया गया है. फैक्ट्री में पानी के सैंपल की लैब में जांच कराने पर सब सही पाया गया है. एक सैंपल को बैक्टीरिया जांच के लिए भेजा गया है. इसकी रिपोर्ट मिलने का इंतजार किया जा रहा है."- आलोक कुमार, एचआर हेड, फैक्ट्री
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