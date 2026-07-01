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नैनीताल की ठंडी सड़क बनी 'डेथ पॉइंट', 1 हफ्ते के भीतर 4 लोगों ने लगाई छलांग

जानकारी के मुताबिक, नैनीताल के सात नंबर निवासी प्रकाश आर्या (उम्र 31 वर्ष) मल्लीताल स्थित एक होटल में कार्यरत था. 27 जून की रात करीब आठ बजे वो तल्लीताल स्थित अपने एक दोस्त के कमरे में जाने की बात कहकर होटल से निकला था, लेकिन वहां नहीं पहुंचा. अगले दिन जब वो ड्यूटी पर भी नहीं लौटा, तो होटल स्वामी ने उसके परिजनों को इसकी सूचना दी.

नैनीताल के नैनी झील में एक हफ्ते के भीतर चार लोगों ने झील में छलांग लगाई है. जिसमें 3 शव बरामद किए गए, तो एक को बचा लिया गया. बीती रोज यानी 30 जून को भी नैनी झील में 3 दिन से लापता चल रहे युवक का शव नैनीताल के पाषाण देवी मंदिर के पास झील से बरामद हुआ. जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को झील से बाहर निकालकर कब्जे में लिया.

नैनीताल: इन दिनों नैनीताल की नैनी झील 'डेथ पॉइंट' बनी हुई है. क्योंकि, झील में बीते एक हफ्ते के भीतर 3 शव बरामद हो चुके हैं. अगर आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं, तो बीते 3 साल में 25 लोगों ने नैनीताल झील में अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है.

परिजनों ने खोजबीन के दौरान पाषाण देवी मंदिर के पास झील किनारे प्रकाश का बैग, कपड़े, जूते व दूध की बोतल बरामद किए थे. इसके बाद पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर युवक की तलाश शुरू कर दी थी. इसी बीच पाषाण देवी मंदिर के पास झील में युवक का शव दिखाई देने की सूचना पर क्षेत्र में सनसनी फैल गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शव को झील से बाहर निकाला.

"नैनी झील से बरामद शव की पहचान प्रकाश आर्या के रूप में हुई है. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. पुलिस मामले की जांच कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी."- सुनील कुमार, एएसआई

एक हफ्ते के भीतर 3 शव बरामद, एक युवक का रेस्क्यू: बता दें कि बीते 26 जून और 27 जून को भी ठंडी सड़क स्थित झील से स्थानीय निवासी मनीष शाह का झील से शव बराबर हुआ था. मनीष ने खौफनाक कदम उठाने से पहले अपनी बहन को वीडियो कॉल किया था. जिसमें उसने आत्मघाती कदम उठाने की बात कही थी. इसके बाद उसका शव नैनी झील से बरामद हुआ.

वहीं, 27 जून को भी झील से दूसरा शव बरामद हुआ. यह शव ऑल सेंट कॉलेज निवासी महेंद्र चौहान का था. महेंद्र का शव नैना देवी मंदिर के पास झील से बरामद हुआ था. इसके अलावा अगले दिन को नेपाली मूल के एक युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में झील में छलांग लगा दी. जिसे समय रहते बचा लिया गया. जबकि, 30 जून को ठंडी सड़क स्थित पाषाण देवी मंदिर के पास से युवक का शव बरामद हुआ.

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