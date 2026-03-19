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मेरठ में 21 हजार से ज्यादा टीबी मरीजों को 9 महीने से नहीं मिली पोषण राशि, जानिए क्या है वजह

टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सरकार टीबी मरीजों को हर माह 1000 रुपये सहायता राशि देती है.

21,219 मरीजों को नहीं मिली पोषण राशि.
टीबी के 21,219 मरीजों को नहीं मिली पोषण राशि. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 19, 2026 at 4:25 PM IST

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मेरठ : क्षय रोग जिसे आम भाषा में टीबी (Tuberculosis) कहा जाता है. देश इस बीमारी से मुक्त हो इसके लिए सरकार तमाम अभियान चला रही है, लेकिन मेरठ में बीते जुलाई महीने से अभी तक 21,219 ऐसे मरीज हैं, जिन्हें हर महीने इलाज के लिए मिलने वाली 1000 रुपये की आर्थिक मदद के लिए इंतजार करना पड़ रहा है.

जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ. विपुल कुमार ने बताया, जनवरी-फरवरी 2026 में 2 हजार 151 टीबी के मरीज पाए गए हैं. जबकि बीते साल में (1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025) 19 हजार 68 मरीज टीबी जैसी बीमारी के चिन्हित किये गए हैं. जांच और दवाइयां निःशुल्क दी जाती हैं.

टीबी मरीजों को इलाज के 1000 रुपये हर महीने मिलते हैं. (Video Credit; ETV Bharat)

शहरी क्षेत्र में टीबी के मरीजों के लिए ट्रीटमेंट सपोर्टर्स भी बनाए जाते हैं, जो कि विभाग ऐसे मरीजों की देखभाल के साथ ही उनकी पूरी मॉनिटरिंग भी करता है, साथ ही टीबी के मामलों में मृत्युदर को कम करने के लिए भी प्रोग्राम चल रहा है.

डॉ. विपुल कुमार ने बताया, एक एजेंसी है जिसके माध्यम से टीबी के मरीजों के खाते अपडेट किये जाते हैं. जबकी विभाग मरीजों को चिन्हित करने के लिए बलगम समेत कई जांच करता है, जिससे कि समय से ऐसे मरीजों की पहचान की जा सके.

सीएमओ अशोक कटारिया ने बताया, बीते वर्ष के मध्य से टीबी के मरीजों को धनराशि नहीं मिल पा रही है. पोर्टल में कुछ बदलाव होने की वजह से ऐसा हुआ है. पोर्टल अभी पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है.

सीएमओ ने बताया, पहले मरीज का खाता नहीं होता था, तो माता-पिता या गार्जियन के अकाउंट में धनराशि भेजी जाती थी, लेकिन नई व्यवस्था के बाद ये धनराशि अब उस मरीज को ही प्राप्त होगी.

ये भी जानें..

  • मेरठ जिले की जनसंख्या- 43 लाख (लगभग)
  • टीबी के उच्च जोखिम समूह वाले मरीज- 8 लाख 68 हजार 376
  • निश्चय आईडी वाले मरीज- 3 लाख 15 हजार 871
  • निश्चय मित्रों संख्या- 19 हजार
  • टीबी मरीजों के एक्स-रे- 52 हजार 840
  • बलगम की जांच- 79 हजार

17 हजार से अधिक को मिली पोषण पोटली : 2023- 24 से टीबी मरीजों के लिए पोषण पोटली देने का अभियान भी जनसहभागिता से संचालित है. इससे पहले 6 साल तक के कुपोषित बच्चों को ही पोषण पोटली दी जाती थी. जिसमें उन्हें विटामिन, प्रोटीन सहित कुछ ऐसी सामग्री दी जाती थी, जिससे उन्हें पोषकतत्त्व मिल सकें. अधिकारियों का कहना है कि बीते वर्ष में 17 हजार 352 पोषण पोटलियां दी गई हैं.

टीबी मुक्त अभियान में जिले की रैंकिंग

  • मेरठ- 29वें नंबर
  • बुलंदशहर- 40वें स्थान पर
  • हापुड़- 45वें स्थान पर
  • बागपत- 59वें स्थान पर
  • गजियाबाद- 63वें स्थान पर
  • नोएडा- 62वें स्थान पर

टीबी मरीजों के लिए गंभीरता दिखाने वाले संस्थान : मेरठ जिले में 100 पोषण पोटली हर महीने मवाना शुगर मिल के जरिए दिया जाता है. अप्रैल 2024 से पहले 50 पोटली दी जाती थी. रजपूरा दौराला शुगर मिल 100 पोषण पोटली, रेडक्रॉस 50 पोटली, इंडियन इंडस्ट्रीयल एसोसिएशन (IIA) ने 1300 पोटली वन टाइम दी थी. राजयसभा सांसद लक्ष्मीकांत बाजपेयी ने भी 1500 पोटली निजी क्षेत्र की कंपनी के CSR दिलवाने में सहयोग किया है. कैंची क्लस्टर ने 300 पोटली पिछले साल दी थी. चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी ने 100, एग्रीकलचल यूनिवर्सिटी ने 100, खेल विश्वविद्यालय ने 50 पोटली दी है.

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मेरठ में टीबी मरीज परेशान
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