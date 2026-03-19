ETV Bharat / state

मेरठ में 21 हजार से ज्यादा टीबी मरीजों को 9 महीने से नहीं मिली पोषण राशि, जानिए क्या है वजह

टीबी के 21,219 मरीजों को नहीं मिली पोषण राशि. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ : क्षय रोग जिसे आम भाषा में टीबी (Tuberculosis) कहा जाता है. देश इस बीमारी से मुक्त हो इसके लिए सरकार तमाम अभियान चला रही है, लेकिन मेरठ में बीते जुलाई महीने से अभी तक 21,219 ऐसे मरीज हैं, जिन्हें हर महीने इलाज के लिए मिलने वाली 1000 रुपये की आर्थिक मदद के लिए इंतजार करना पड़ रहा है. जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ. विपुल कुमार ने बताया, जनवरी-फरवरी 2026 में 2 हजार 151 टीबी के मरीज पाए गए हैं. जबकि बीते साल में (1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025) 19 हजार 68 मरीज टीबी जैसी बीमारी के चिन्हित किये गए हैं. जांच और दवाइयां निःशुल्क दी जाती हैं. टीबी मरीजों को इलाज के 1000 रुपये हर महीने मिलते हैं. (Video Credit; ETV Bharat) शहरी क्षेत्र में टीबी के मरीजों के लिए ट्रीटमेंट सपोर्टर्स भी बनाए जाते हैं, जो कि विभाग ऐसे मरीजों की देखभाल के साथ ही उनकी पूरी मॉनिटरिंग भी करता है, साथ ही टीबी के मामलों में मृत्युदर को कम करने के लिए भी प्रोग्राम चल रहा है. डॉ. विपुल कुमार ने बताया, एक एजेंसी है जिसके माध्यम से टीबी के मरीजों के खाते अपडेट किये जाते हैं. जबकी विभाग मरीजों को चिन्हित करने के लिए बलगम समेत कई जांच करता है, जिससे कि समय से ऐसे मरीजों की पहचान की जा सके. सीएमओ अशोक कटारिया ने बताया, बीते वर्ष के मध्य से टीबी के मरीजों को धनराशि नहीं मिल पा रही है. पोर्टल में कुछ बदलाव होने की वजह से ऐसा हुआ है. पोर्टल अभी पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है.