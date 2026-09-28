'अगले एक साल में हरियाणा पुलिस में 20 हजार से ज्यादा नई भर्तियां की जाएंगी'-गुरुग्राम में बोले डीजीपी
हरियाणा के डीजीपी अजय सिंघल ने गुरुग्राम दौरे पर कहा कि 'राज्य में 20 हजार से ज्यादा नई भर्तियां की जायेगी.'
Published : September 28, 2026 at 4:02 PM IST
गुरुग्रामः हरियाणा के पुलिस महानिदेशक (DGP) अजय सिंघल ने गुरुग्राम के सेक्टर-17/18 थाने की नई इमारत का उद्घाटन किया. इस दौरान उन्होंने हरियाणा पुलिस के आधुनिकीकरण, नई भर्तियों और अपराध के खिलाफ पुलिस की रणनीति को लेकर कई अहम बातें कहीं.
'अगले दो वर्षों में पुलिस का बजट बढ़कर 1200 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा': डीजीपी अजय सिंघल ने बताया कि "अगले एक साल में हरियाणा पुलिस में 20 हजार से ज्यादा नई भर्तियां की जाएंगी. प्रदेश में नए पुलिस थानों और पुलिस लाइनों के निर्माण के लिए हरियाणा सरकार की ओर से 600 करोड़ रुपये से ज्यादा का बजट उपलब्ध कराया गया है. अगले दो वर्षों में यह बजट बढ़कर 1200 करोड़ रुपये से ज्यादा हो जाएगा." वहीं अपराध और गैंगस्टरों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई पर DGP ने कहा कि हरियाणा में अपराध को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा.
'गैंगस्टरों को अनावश्यक तवज्जो न दी जाए': उन्होंने कहा कि "जो भी पुलिस के खिलाफ हथियार उठाएगा, पुलिस उसका उसी तरह जवाब देगी." गैंगस्टरों को लेकर DGP ने मीडिया से भी अपील की कि "उन्हें अनावश्यक तवज्जो न दी जाए." उन्होंने कहा कि "हरियाणा पुलिस गैंगस्टरों के खिलाफ बड़े स्तर पर अभियान चला रही है. पिछले दो वर्षों में 25 से ज्यादा गैंगस्टरों को विदेशों से डिपोर्ट कर भारत लाया गया है."
हरियाणा पुलिस नशे के खिलाफ बड़े स्तर पर चला रही है अभियान: वहीं, नशा तस्करी को हरियाणा के लिए बड़ी चुनौती बताते हुए अजय सिंघल ने कहा कि "पंजाब की ओर से बड़ी मात्रा में नशे की तस्करी की जाती है. इसके बावजूद हरियाणा पुलिस नशे के खिलाफ बड़े स्तर पर अभियान चला रही है और तस्करी पर रोक लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है."