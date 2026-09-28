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'अगले एक साल में हरियाणा पुलिस में 20 हजार से ज्यादा नई भर्तियां की जाएंगी'-गुरुग्राम में बोले डीजीपी

गुरुग्राम के सेक्टर-17/18 थाने की नई इमारत का उद्घाटन ( ETV Bharat )

गुरुग्रामः हरियाणा के पुलिस महानिदेशक (DGP) अजय सिंघल ने गुरुग्राम के सेक्टर-17/18 थाने की नई इमारत का उद्घाटन किया. इस दौरान उन्होंने हरियाणा पुलिस के आधुनिकीकरण, नई भर्तियों और अपराध के खिलाफ पुलिस की रणनीति को लेकर कई अहम बातें कहीं.

'अगले दो वर्षों में पुलिस का बजट बढ़कर 1200 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा': डीजीपी अजय सिंघल ने बताया कि "अगले एक साल में हरियाणा पुलिस में 20 हजार से ज्यादा नई भर्तियां की जाएंगी. प्रदेश में नए पुलिस थानों और पुलिस लाइनों के निर्माण के लिए हरियाणा सरकार की ओर से 600 करोड़ रुपये से ज्यादा का बजट उपलब्ध कराया गया है. अगले दो वर्षों में यह बजट बढ़कर 1200 करोड़ रुपये से ज्यादा हो जाएगा." वहीं अपराध और गैंगस्टरों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई पर DGP ने कहा कि हरियाणा में अपराध को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा.