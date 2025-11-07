ज्योतिष के नाम पर देशभर में 200 से ज्यादा लोगों से 2 करोड़ की ऑनलाइन ठगी, आरोपी गिरफ्तार
सोशल मीडिया पर आरोपी ज्योतिष विद्या से भविष्यवाणी के नाम पर फीस जमा करने को कहता था.
Published : November 7, 2025 at 4:28 PM IST
डूंगरपुर: चितरी थाना पुलिस को ऑपरेशन साइबर हंट के तहत बड़ी सफलता हाथ लगी है. चितरी थाना पुलिस ने देशभर में ज्योतिष के नाम से ठगी करने वाले शातिर ठग को गिरफ्तार किया है. ठग ने देशभर में 200 से अधिक लोगों को अपना शिकार बनाया और 2 करोड़ से अधिक की ठगी की. आरोपी ने पिछले 2 साल से सोशल मीडिया के माध्यम से ठगी का मकड़जाल फैला रखा था.
जिला एसपी मनीष कुमार ने बताया कि सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति सोशल मीडिया पर ज्योतिष विद्या के नाम पर लोगों के साथ ठगी करता है. इसी बीच बांसवाड़ा निवासी निलेश जैन ने चितरी थाने में एक रिपोर्ट दी थी जिसमें बताया था कि एक वर्ष पहले उसके जीवन में कुछ समस्या आ रही थी. इस दौरान उसने इंस्टाग्राम पर शिव कृपा ज्योतिष संस्थान की एक रील देखी थी. जिसमें जन्मकुंडली का विश्लेषण कर जीवन व पारिवारिक समस्या के निराकरण करना बता रखा था. जिस पर निलेश ने मैसेज के माध्यम से सम्पर्क किया, तो संस्थान के कहने पर रील पर आ रहे क्यूआर कोड पर फीस जमा करवाई. लेकिन संस्थान की ओर से कोई फीस जमा करवाने के बाद भी कोई निराकरण नहीं बताया गया. राशि भी नहीं लौटाई गई और ठगी की गई.
पीड़ित की रिपोर्ट पर मामला दर्ज करते हुए पुलिस ने जांच शुरू की. जिस पर पुलिस ने शिव कृपा ज्योतिष संस्थान के नाम से आईडी चलाने वाले चितरी निवासी कीर्तन लोहार को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ शुरू की. पूछताछ में कीर्तन लोहार ने देश भर में 200 से अधिक लोगों से ज्योतिष के नाम से 2 करोड़ से अधिक की ठगी की वारदातों को अंजाम देना कबूल किया. जिस पर पुलिस ने आरोपी कीर्तन को गिरफ्तार किया. एसपी मनीष कुमार ने बताया कि आरोपी ने 2 वर्ष पहले सोशल मीडिया के माध्यम से ठगी का मकड़जाल फैलाया था. उसके इंस्टाग्राम पर 60 हजार से अधिक फोलोवर्स भी है. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है.