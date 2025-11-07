ETV Bharat / state

ज्योतिष के नाम पर देशभर में 200 से ज्यादा लोगों से 2 करोड़ की ऑनलाइन ठगी, आरोपी गिरफ्तार

डूंगरपुर: चितरी थाना पुलिस को ऑपरेशन साइबर हंट के तहत बड़ी सफलता हाथ लगी है. चितरी थाना पुलिस ने देशभर में ज्योतिष के नाम से ठगी करने वाले शातिर ठग को गिरफ्तार किया है. ठग ने देशभर में 200 से अधिक लोगों को अपना शिकार बनाया और 2 करोड़ से अधिक की ठगी की. आरोपी ने पिछले 2 साल से सोशल मीडिया के माध्यम से ठगी का मकड़जाल फैला रखा था.

जिला एसपी मनीष कुमार ने बताया कि सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति सोशल मीडिया पर ज्योतिष विद्या के नाम पर लोगों के साथ ठगी करता है. इसी बीच बांसवाड़ा निवासी निलेश जैन ने चितरी थाने में एक रिपोर्ट दी थी जिसमें बताया था कि एक वर्ष पहले उसके जीवन में कुछ समस्या आ रही थी. इस दौरान उसने इंस्टाग्राम पर शिव कृपा ज्योतिष संस्थान की एक रील देखी थी. जिसमें जन्मकुंडली का विश्लेषण कर जीवन व पारिवारिक समस्या के निराकरण करना बता रखा था. जिस पर निलेश ने मैसेज के माध्यम से सम्पर्क किया, तो संस्थान के कहने पर रील पर आ रहे क्यूआर कोड पर फीस जमा करवाई. लेकिन संस्थान की ओर से कोई फीस जमा करवाने के बाद भी कोई निराकरण नहीं बताया गया. राशि भी नहीं लौटाई गई और ठगी की गई.