जींद में 20 से ज्यादा गाड़ियां टकराई, बस का बन गया कचूमर, घने कोहरे के चलते हादसा

जींद : हरियाणा के जींद जिले में आज घने कोहरे के चलते बड़ा हादसा हो गया. जिले में अलग-अलग स्थानों पर दर्जनों सड़क हादसे हुए. इन हादसों में दर्जनों लोग घायल भी हुए. गनीमत ये रही कि हादसों में किसी की मौत नहीं हुई, बस मामूली चोटें आई. नेशनल हाईवे 152 डी पर 20 से ज्यादा गाड़ियां आपस में ही टकरा गई. इस कारण यहां जाम लग गया. काफी देर बाद वाहनों को क्रेन की मदद से साइड में किया गया, तब कहीं जाकर रास्ता साफ हुआ. निडानी गांव के पास एक सहकारी समिति की बस की ट्रैक्टर ट्राली से टक्कर हो गई. वहीं हैबतपुर गांव के पास दिल्ली रैली में जा रही एक बस की कैंटर से टक्कर हो गई. इनमें से पांच लोग इलाज के लिए नागरिक अस्पताल पहुंचे

रात को छाना शुरू हो गया था घना कोहरा : शनिवार रात को 10 बजे के आसपास जिले में घना कोहरा छाने लग गया था. सुबह लगभग 6 बजे नारनौल-अंबाला नेशनल हाईवे 152 डी पर आसन गांव के आसपास अचानक एक गाड़ी ने दूसरी गाड़ी में टक्कर मार दी. टक्कर होने के बाद दोनों वाहन रास्ते में ही खड़े हो गए. इसी कारण काफी वाहन आपस में ही टकरा गए. इस प्रकार एक-दूसरे में टक्कर लगने के कारण 20 से अधिक वाहन क्षतिग्रस्त हो गए. इनमें काफी लोगों को हल्की चोटें आई. एक घंटे तक हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई. सूचना पाकर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से वाहनों को रास्ते से हटाकर साइड में लगाया गया. इसके बाद ही रास्ता साफ हो पाया. ये सभी वाहन अंबाला की तरफ से नारनौल जा रहे थे. इनमें एक रोडवेज की बस, चार ट्रक, तीन कैंटर और कई कारें शामिल रही.

जींद में बस का बन गया कचूमर (Etv Bharat)

निडानी गांव के पास सहकारी समिति की बस टकराई : वहीं निडानी गांव के पास जींद से गोहाना की तरफ जा रही एक सहकारी समिति की बस कोहरे के चलते ट्रैक्टर-ट्राली से टकरा गई. इसमें भी तीन लोगों को मामूली चोट आई है. बस चालक को कोहरे के चलते ट्रैक्टर-ट्राली दिखाई नहीं दी जिसके चलते हादसा हो गया. बस में करीब 40 के करीब यात्री सवार थे.