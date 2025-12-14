जींद में 20 से ज्यादा गाड़ियां टकराई, बस का बन गया कचूमर, घने कोहरे के चलते हादसा
हरियाणा के जींद के नेशनल हाईवे 152 डी पर कोहरे के चलते 20 से ज्यादा गाड़ियां टकरा गई है जिसमें कई लोग घायल हुए हैं.
Published : December 14, 2025 at 7:26 PM IST
जींद : हरियाणा के जींद जिले में आज घने कोहरे के चलते बड़ा हादसा हो गया. जिले में अलग-अलग स्थानों पर दर्जनों सड़क हादसे हुए. इन हादसों में दर्जनों लोग घायल भी हुए. गनीमत ये रही कि हादसों में किसी की मौत नहीं हुई, बस मामूली चोटें आई. नेशनल हाईवे 152 डी पर 20 से ज्यादा गाड़ियां आपस में ही टकरा गई. इस कारण यहां जाम लग गया. काफी देर बाद वाहनों को क्रेन की मदद से साइड में किया गया, तब कहीं जाकर रास्ता साफ हुआ. निडानी गांव के पास एक सहकारी समिति की बस की ट्रैक्टर ट्राली से टक्कर हो गई. वहीं हैबतपुर गांव के पास दिल्ली रैली में जा रही एक बस की कैंटर से टक्कर हो गई. इनमें से पांच लोग इलाज के लिए नागरिक अस्पताल पहुंचे
रात को छाना शुरू हो गया था घना कोहरा : शनिवार रात को 10 बजे के आसपास जिले में घना कोहरा छाने लग गया था. सुबह लगभग 6 बजे नारनौल-अंबाला नेशनल हाईवे 152 डी पर आसन गांव के आसपास अचानक एक गाड़ी ने दूसरी गाड़ी में टक्कर मार दी. टक्कर होने के बाद दोनों वाहन रास्ते में ही खड़े हो गए. इसी कारण काफी वाहन आपस में ही टकरा गए. इस प्रकार एक-दूसरे में टक्कर लगने के कारण 20 से अधिक वाहन क्षतिग्रस्त हो गए. इनमें काफी लोगों को हल्की चोटें आई. एक घंटे तक हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई. सूचना पाकर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से वाहनों को रास्ते से हटाकर साइड में लगाया गया. इसके बाद ही रास्ता साफ हो पाया. ये सभी वाहन अंबाला की तरफ से नारनौल जा रहे थे. इनमें एक रोडवेज की बस, चार ट्रक, तीन कैंटर और कई कारें शामिल रही.
निडानी गांव के पास सहकारी समिति की बस टकराई : वहीं निडानी गांव के पास जींद से गोहाना की तरफ जा रही एक सहकारी समिति की बस कोहरे के चलते ट्रैक्टर-ट्राली से टकरा गई. इसमें भी तीन लोगों को मामूली चोट आई है. बस चालक को कोहरे के चलते ट्रैक्टर-ट्राली दिखाई नहीं दी जिसके चलते हादसा हो गया. बस में करीब 40 के करीब यात्री सवार थे.
रैली में जा रही बस कैंटर से टकराई : इस बीच जींद से दिल्ली कांग्रेस की रैली में जा रही एक बस की हैबतपुर गांव के पास एक कैंटर से टक्कर हो गई. इस बस में 35 लोग सवार थे जो कांग्रेस की दिल्ली में हो रही रैली में शामिल होने जा रहे थे. ज्यादा कोहरे के कारण इस बस की टक्कर कैंटर से हो गई. इस सड़क दुर्घटना में कैंटर और बस दोनों क्षतिग्रस्त हो गए. हालांकि इस हादसे में किसी को चोट नहीं आई.
नागरिक अस्पताल पहुंचे पांच लोग : इन सड़क हादसों में पांच ही लोग नागरिक अस्पताल पहुंचे हैं. इनमें फतेहाबाद जिले के गांव बुढिय़ा खेड़ा निवासी ज्योति, करनाल जिले के गांव सुलतानपुर निवासी नन्ही, ढांडा खेड़ी गांव निवासी मोहित, अमरहेड़ी गांव निवासी अंकित और जीतगढ़ गांव निवासी विजय शामिल हैं.
धीमी गति से चलाएं गाड़ी : एसपी कुलदीप सिंह ने बताया कि वाहन चालकों को कोहरे के दौरान विशेष सावधानी रखनी चाहिए. लाइटों को जलाकर धीमी गति से वाहन चलाना चाहिए ताकि ब्रेक लगाना पड़े तो वाहन कंट्रोल हो सके. जिले में कई स्थानों पर वाहनों के टकराने की सूचना मिली है. ज्यादा कोहरे के कारण ये हादसे हुए हैं. इसके अलावा सड़क पर अपनी लाइन में ही चलना चाहिए. जिंदगी खोने से देरी में ही भलाई है. वाहन चालकों को इस समय ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है.
