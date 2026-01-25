Dog Terror in Kota : कलेक्ट्रेट व नयापुरा में डॉग का हमला, 20 से ज्यादा को काटा
रविवार को 20 से ज्यादा लोग स्ट्रीट डॉग के हमले से घायल होकर एमबीएस अस्पताल पहुंचे. कुछ लोगों के घाव गहरे हैं.
Published : January 25, 2026 at 3:27 PM IST|
Updated : January 25, 2026 at 3:34 PM IST
कोटा: शहर में स्ट्रीट डॉग के हमले लगातार बढ़ रहे हैं. रविवार को स्ट्रीट डॉग के हमले से घायल 20 से ज्यादा लोग एमबीएस अस्पताल पहुंचे. इनको एंटी रैबीज वैक्सीन लगाई गई. कुछ लोगों के घाव गहरे भी हैं. इनमें अधिकांश को एक ही डॉग ने काटा था. इसमें नयापुरा और कलेक्ट्रेट इलाके में लोगों पर हमला कर दिया था. काफी देर इस डॉग में आतंक मचाया.
इस डॉग ने सुबह 8:00 बजे नयापुरा इलाके और 9:30 बजे कलेक्ट्रेट परिसर के आसपास लोगों को काटा है. घटना से लोगों में रोष है. दूसरी तरफ, एमबीएस अस्पताल में डॉग बाइट के मरीज एक साथ पहुंचने से डॉक्टर्स और रेजिडेंट सकते में आ गए.
सब डिविजनल ऑफिस लाडपुरा के नायब तहसीलदार अनुराग शर्मा ने बताया कि बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेंद्र शास्त्री की रामगंज मंडी में कथा में उनकी ड्यूटी थी. ड्यूटी जाने के लिए सुबह 9:30 कलेक्ट्रेट पहुंचे थे. अन्य साथियों का इंतजार कर रहे थे, तभी बड़ा भूरे रंग का श्वान आया और हम पांच जनों पर हमला कर दिया. कुछ लोग बच गए. उसने मेरे पैर पर काट लिया. मैंने बचने की कोशिश की, लेकिन गिर गया. पास ही खड़े कृषि पर्यवेक्षक जगदीश मीणा और सिविल डिफेंस के पवन प्रभाती को भी काट लिया. दो अन्य लोगों पर भी हमला कर दिया. इन हाथ और पैर में काटा है.
पिंजरे में बंधा देखा यह डॉग: नयापुरा इलाके में डॉग बाइट के शिकार अशोक कुमार का कहना है कि वह पुलिया के नजदीक साथियों के साथ अलाव ताप रहे थे कि थोड़ी दूर जाकर किसी से बात करने लगे. इसमें एक डॉग आया और हमला कर दिया. जांघ पर काटा और चेहरे पर भी झपटा, लेकिन जैसे तैसे बच गया. तीन जगह काट लिया. बड़े घाव हुए है. इसके बाद दूसरे व्यक्ति को भी काट लिया, फिर डॉग भाग गया. इस स्ट्रीट डॉग को मैंने शमशान घाट के नजदीक पिंजरे में बंद देखा था. वह काफी बड़ा डॉग था. उसने बड़ी संख्या में लोगों को काटा है. इनमें बच्चे, वृद्ध और महिलाएं भी हैं, जो घरों के बाहर बैठी हुई थीं.
बचाने आया तो काटा: एक अन्य महिला का कहना है कि हम घर के बाहर बैठे थे कि अचानक स्ट्रीट डॉग ने छोटी लड़की पर हमले की कोशिश की तो मैंने रोका. उसने मेरे हाथ पर काट लिया और भाग गया. गांधी कॉलोनी माला फाटक के नजदीक रहने वाले लाखन सिंह का कहना है कि उनकी बेटी प्रियांशी घर के बाहर खेल रही थी कि डॉग में हमला कर दिया. मुंह, हाथ व पैर पर काट लिया. बड़ी मुश्किल से लोगों ने बचाया.
