20 लाख से ज्यादा का गबन : फाइनेंस कंपनी के सहायक शाखा प्रबंधक सहित दो गिरफ्तार

चित्तौड़गढ़: जिले के निंबाहेड़ा में स्थित एक फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों की ओर से किए 20 लाख 73 हजार से अधिक के गबन मामले में पुलिस को रविवार को बड़ी सफलता मिली. निंबाहेड़ा कोतवाली थाना पुलिस ने फाइनेंस कंपनी के सहायक शाखा प्रबंधक सत्यप्रकाश मालव के साथ एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने आपराधिक षड्यंत्र कर स्वीकृत ऋण राशि को अनाधिकृत बैंक खातों में स्थानांतरण करने व कंपनी ग्राहकों से प्राप्त ऋण किस्तों की राशि का गबन किया था.

पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि गत 20 सितंबर को श्रीकांत बोहरा निवासी मुरलीपुरा स्कीम जयपुर शहर ने निंबाहेड़ा थाने पर रिपोर्ट दी थी. इसमें बताया कि फाइनेंस कंपनी के सहायक शाखा प्रबंधक बूंदी जिले के तालेड़ा थाना अंतर्गत सीतापुरा निवासी सत्यप्रकाश मालव पुत्र सियाराम धाकड़, कंपनी के फील्ड ऑफिसर झालावाड़ जिले के मेघवाल बस्ती मोहम्मदपुरा निवासी शंकरलाल पुत्र रामगोपाल मेघवाल, नीमच के रामपुरा निवासी अनिल पुत्र किशन बंजारा, भीलवाड़ा के गांधीनगर निवासी मोहम्मद अमान खान पुत्र मोहम्मद शरीफ खान, चित्तौड़गढ़ के राशमी निवासी पंकज कुमार पुत्र किशनलाल कुम्हार व झालावाड़ जिले के पगारिया निवासी भरतलाल पुत्र शिवलाल सिकलीगर हाल फील्ड ऑफिसर सभी कर्मचारियों ने मिल कर एक आपराधिक षड्यंत्र रचा.

