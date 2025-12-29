ETV Bharat / state

नए साल से पहले काशी में उमड़ा जन सैलाब, पिछले सात दिन में 20 लाख से ज्यादा भक्तों ने काशी विश्वनाथ के किए दर्शन

भीड़ को देखते हुए तीन जनवरी तक बाबा विश्वनाथ के स्पर्श दर्शन पर रोक लगा दी गई है. वीआईपी व्यवस्था पर भी रोक है.

नए साल से पहले काशी में उमड़ा जन सैलाब. (Photo Credit; Kashi Vishwanath Administration)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 29, 2025 at 5:40 PM IST

वाराणसी : नए साल से पहले बाबा विश्वनाथ धाम में बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं. बीते एक सप्ताह में 20 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर नया रिकॉर्ड बनाया है. प्रतिदिन औसतन 3 से 4 लाख श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं.

वहीं विश्वनाथ मंदिर प्रशासन भीड़ को मैनेज करने में लगा है, ताकि सभी को आराम से दर्शन मिले. तीन जनवरी तक बाबा विश्वनाथ के स्पर्श दर्शन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. वीआईपी व्यवस्था को भी रोक दिया गया है.

नए साल से पहले काशी विश्वनाथ धाम में उमड़ा भक्तों का सैलाब. (Photo Credit; Kashi Vishwanath Administration)

चारों ओर से दिया जा रहा प्रवेश : दर्शन व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए मंदिर के चारों द्वारों से श्रद्धालुओं को प्रवेश कराया जा रहा है. मुख्य कार्यपालक विश्व भूषण मिश्र ने बताया कि इंड टू इंड बैरिकेडिंग व्यवस्था लागू कर दी गई है, सभी भक्त झांकी दर्शन कर जिस रास्ते से आए, उसी रास्ते से वापस हो रहे हैं.

औसतन एक दिन 3-4 लाख भक्त पहुंच रहे काशी विश्वनाथ के दरबार. (Photo Credit; Kashi Vishwanath Administration)

500 से अधिक कर्मचारी तैनात : कुंभ और सावन सोमवार की सभी व्यवस्थाएं फिर से सक्रिय कर दी गई हैं. कुल 500 से अधिक कर्मचारी और सुरक्षा कर्मी पूरे मंदिर परिसर में तैनात हैं. भक्तों को सुचारु रूप से दर्शन कराया जा रहा है. बाबा विश्वनाथ मंदिर में आम भक्तों को सामान्य कतार से, वहीं कुछ चुनिंदा प्रोटोकॉल भक्तों को 4बी गेट से प्रवेश दिया जा रहा है.

ठंड से बचाव के लिए शेड भी बनाए गए हैं. (Photo Credit; Kashi Vishwanath Administration)

आने वाले तीन दिन में 15 लाख तक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद : मंदिर के मुख्य कार्यवालक अधिकारी ने बताया, पूरे मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के रुकने और बैठने की व्यवस्था भी की गई है. इसके अलावा ठंड जिस तरह से है उसको ध्यान में रखते हुए श्रद्धालुओं के लिए इससे बचने की व्यवस्था की जा रही है. अलग-अलग जगह पर शेड लगाए गए हैं, ताकि ठंड से राहत मिले. इसके अतिरिक्त जमीन पर मैट बिछाए गए हैं, ताकि मार्बल की ठंड से भक्त परेशान ना हों. सात दिनों में 20 लाख भक्तों ने दर्शन किया है. माना जा रहा है कि आने वाले तीन दिनों में बाबा विश्वनाथ के मंदिर में 15 लाख तक श्रद्धालु पहुंच सकते हैं.

