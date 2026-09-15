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19 लाख से अधिक परिवारों को हर माह सब्सिडी वाला राशन, यहां दवाइयों पर भी 50% तक की छूट

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रदेश के करीब 19.42 लाख राशन कार्ड धारकों को हर माह सब्सिडी वाला खाद्य तेल, नमक और दालें उपलब्ध करवाई जा रही हैं. चावल, आटा सहित अन्य खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति भी इसी व्यवस्था के तहत की जा रही है. निगम की 54 गैस एजेंसियों से एलपीजी और चार पेट्रोल पंपों से पेट्रोलियम सेवाएं उपलब्ध हैं.

शिमला: हिमाचल में सार्वजनिक आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करते हुए राज्य सरकार राशन, दवाइयों और एलपीजी जैसी जरूरी सेवाओं की उपलब्धता के साथ किसानों की उपज की सीधी खरीद और आपदा प्रभावित परिवारों तक राहत पहुंचाने पर भी जोर दे रही है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम इस व्यवस्था की अहम कड़ी बना हुआ है. पिछले 46 वर्षों से सेवाएं दे रहा निगम वर्तमान में उपभोक्ताओं, किसानों और सरकारी विभागों को विभिन्न आवश्यक वस्तुओं की समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित कर रहा है.

राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के 47 मेडिकल स्टोर पर दवाइयां 10.25 से 50 प्रतिशत तक की छूट पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं. इन स्टोर पर 24 घंटे सेवाएं दी जा रही हैं, जिससे उपभोक्ताओं को जरूरत के समय दवाइयां मिल सकें.

दवाइयों पर 50 फीसदी तक छूट (Canva)

धान गेहूं की सीधी खरीद से किसानों को बाजार

किसानों को उनकी उपज का सीधा बाजार उपलब्ध करवाने के लिए निगम वर्ष 2022-23 से धान और वर्ष 2023-24 से गेहूं की खरीद कर रहा है. वर्ष 2025-26 में अक्टूबर से दिसंबर के बीच 21,127 मीट्रिक टन धान खरीदा गया. वहीं, वर्ष 2026-27 में अब तक करीब 4,567.50 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है.

हिमाचल में राशन डिपो (FILE ETV Bharat)

प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत प्रदेश के किसानों से 217 मीट्रिक टन मक्की और वर्ष 2026-27 में अब तक 267.96 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है. इस उपज को प्रसंस्कृत (Processed) कर उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से 'हिम मक्की आटा' और 'हिम भोग गेहूं आटा' के नाम से उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाया जा रहा है.

सरकारी विभागों और पर्यटन निगम को भी आपूर्ति

राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सरकारी विभागों के लिए सीमेंट, पाइप, दवाइयां और मिड-डे-मील की खाद्य सामग्री सहित मनरेगा कार्यों के लिए आवश्यक सीमेंट उपलब्ध करवा रहा है. हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटलों को भी ई-ग्रेड गुणवत्ता का राशन, खाद्यान्न और अन्य सामग्री समय पर दी जा रही है. इस आपूर्ति का मूल्य 10 से 15 करोड़ रुपये है.

एलपीजी सुरक्षा जांच में 96 प्रतिशत लक्ष्य पूरा

केंद्र सरकार के बुनियादी सुरक्षा निरीक्षण अभियान के तहत प्रदेश की 54 गैस एजेंसियों ने 2,42,027 एलपीजी कनेक्शनों का घर-घर जाकर निरीक्षण किया. यह निर्धारित 2,52,420 के लक्ष्य का 96 फीसदी है. निरीक्षण के साथ उपभोक्ताओं को एलपीजी के सुरक्षित इस्तेमाल के प्रति जागरूक भी किया गया है.

एलपीजी कनेक्शनों का घर-घर जाकर निरीक्षण (FILE, ETV Bharat)

आपदा में मुफ्त राशन, एलपीजी की सुविधा

आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सरकार के निर्देश पर प्रभावित परिवारों को निःशुल्क राशन और एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं. वहीं, कर्मचारियों के कल्याण के लिए कर्मचारी कल्याण कोष, बोनस और एक्स-ग्रेशिया सहायता की व्यवस्था की गई है. उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए निगम मुख्यालय में शिकायत निवारण प्रकोष्ठ भी स्थापित है. इस तरह से राज्य नागरिक आपूर्ति निगम राशन वितरण से आगे बढ़कर किसान उपज की खरीद, सस्ती दवाइयों, एलपीजी सुरक्षा, सरकारी विभागों को सामग्री की आपूर्ति और आपदा राहत तक सार्वजनिक सेवाओं की पूरी श्रृंखला को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है.

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