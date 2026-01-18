ETV Bharat / state

18 हजार से अधिक आंगनवाड़ी प्री स्कूल में होंगे विकसित, इन जगहों पर बनेंगे 13 नए महिला छात्रावास

शिमला: हिमाचल प्रदेश में कोख बेटियां सुरक्षित हैं. हिमाचल का लिंगानुपात भी सुधर रहा है. सरकार भी महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए प्रयास कर रही है. इसी का नतीजा है कि धीरे धीरे महिला विकास को रफ्तार भी मिल रही हैं.

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में प्रदेश सरकार ने 'व्यवस्था परिवर्तन' के तहत बड़े और साहसिक कदम उठाए हैं. इसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाकर समावेशी विकास सुनिश्चित करना है. पिछले तीन वर्षों में राज्य का शिशु लिंग अनुपात 947 से बढ़कर 964 हो गया है. ये बदलाव बालिकाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए सरकार के निरंतर और गंभीर प्रयासों का परिणाम है. इस सकारात्मक सुधार ने कई नए और महत्त्वपूर्ण कल्याणकारी कदमों की नींव रखी है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदिरा गांधी सुख सुरक्षा योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले परिवारों में जन्म लेने वाली बेटियों के लिए जन्म के समय 25,000 रुपये जमा किए जाते हैं. इसके साथ ही माता-पिता दोनों का 2-2 लाख रुपये का जीवन बीमा भी किया जाता है, जिसकी राशि बेटी के 18 वर्ष पूरे होने पर या उसकी इच्छा अनुसार 27 वर्ष की आयु तक मिल सकती है. इस योजना से 'बेटी है अनमोल योजना' अधिक सुदृढ़ हुई है. सीएम ने कहा कि 'कामकाजी महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने सोलन, पालमपुर, बद्दी, गगरेट, नागरोटा-बगवां सहित विभिन्न जिलों में 13 नए महिला छात्रावास बनाने का निर्णय लिया है. इन पर लगभग 132 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. ये छात्रावास महिलाओं को सुरक्षित और सस्ती आवास सुविधा प्रदान करेंगे.'