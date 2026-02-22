ETV Bharat / state

रास्ता खोलो अभियान: जयपुर में 15 माह में खुलवाए 1700 से ज्यादा रास्ते, फागी अव्वल

जयपुर: जिले में रास्ता खोलो अभियान ने मात्र 15 महीनों में गांवों में 1700 से ज्यादा बंद रास्ते खोलकर बड़ा बदलाव किया. इससे लाखों ग्रामीणों की खेत, ढाणी और गांव तक पहुंच आसान हो गई. अभियान में फागी तहसील अव्वल रही, जहां सर्वाधिक 148 रास्ते खुलवाए गए. वहीं मौजमाबाद तहसील में 132 रास्ते खुलवाकर ग्रामीणों को राहत दी गई.

रास्ता खोलो अभियान के नोडल अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर आशीष कुमार ने बताया कि जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी खुद अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं. कई वर्ष पुराने विवादों का समाधान सहमति एवं समझाइश से किया गया. अभियान केवल मार्ग खोलने तक सीमित नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन को सुगम बनाने का सशक्त जरिया बन गया. 15 नवम्बर 2024 से 21 फरवरी 2026 की अवधि में अभियान के तहत जयपुर में कुल 1 हजार 703 रास्ते खुलवाए गए. हर तहसील में हर सप्ताह न्यूनतम 3 रास्ते खुलवाने का लक्ष्य तय किया. इसके तहत सहमति और समझाइश से गांव, खेत और ढाणियों के वर्षों से अवरुद्ध रास्तों को खोला जा रहा है.