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खगड़िया में प्रसाद खाने से 165 से ज्यादा लोग बीमार, सदर अस्पताल में अफरा-तफरी

खगड़िया: बिहार के खगड़िया से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है. जिले के अमनी पंचायत के हियादतपुर गांव में सत्यनारायण की पूजा के बाद प्रसाद खाने से 165 से ज्यादा लोग बीमार हो गए हैं. गांव में लगभग एक ही समय पर बड़ी संख्या में लोगों के बीमार पड़ने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद परिवार के सदस्यों और ग्रामीणों ने प्रभावित लोगों को खगड़िया सदर अस्पताल पहुंचाया.

प्रसाद खाने से 165 से अधिक लोग बीमार: देर रात तक अस्पताल में मरीजों के आने का सिलसिला जारी रहा. शुरुआती जानकारी के अनुसार, सोमवार शाम करीब 7 बजे मायाराम चौधरी के बेटे सुबोध चौधरी के घर पर सत्यनारायण पूजा का आयोजन किया गया था. धार्मिक अनुष्ठान के बाद भक्तों को प्रसाद बांटा गया. अनुमान है कि 250 से ज्यादा लोगों ने प्रसाद खाया.

अस्पताल पहुंचते मरीज (ETV Bharat)

बच्चों को उल्टी-दस्त की शिकायत: प्रसाद खाने के कुछ ही देर बाद, कई लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होने लगीं. बच्चों ने उल्टी और दस्त की शिकायत की, जबकि बड़ों में चक्कर आना, कमजोरी और बेचैनी जैसे लक्षण दिखे. जैसे-जैसे प्रभावित लोगों की संख्या बढ़ी, पूरे गांव में चिंता फैल गई. गांव वालों ने मानसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सूचना दी. जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की और प्रभावित लोगों को इलाज के लिए ले जाने की व्यवस्था की गई.

"पूजा होने के बाद प्रसाद दिया बच्चा लोग प्रसाद खाया,प्रसाद खाने के आधा घंटा के बाद बच्चा लोग को उल्टी होना शुरू हो गया.उसके बाद जितना आदमी प्रसाद खाया था सभी को एक तरफ से उल्टी होना शुरू हो गया."- संजू देवी, ग्रामीण महिला