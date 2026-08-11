ETV Bharat / state

खगड़िया में प्रसाद खाने से 165 से ज्यादा लोग बीमार, सदर अस्पताल में अफरा-तफरी

खगड़िया में हियादतपुर गांव में सत्यनारायण की पूजा के बाद प्रसाद खाने से 165 से ज्यादा लोग हुए बीमार. पढ़ें अमन कुमार पाठक की खबर

KHAGARIA FOOD POISONING
खगड़िया में प्रसाद खाने से कई लोग बीमार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 11, 2026 at 3:07 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

खगड़िया: बिहार के खगड़िया से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है. जिले के अमनी पंचायत के हियादतपुर गांव में सत्यनारायण की पूजा के बाद प्रसाद खाने से 165 से ज्यादा लोग बीमार हो गए हैं. गांव में लगभग एक ही समय पर बड़ी संख्या में लोगों के बीमार पड़ने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद परिवार के सदस्यों और ग्रामीणों ने प्रभावित लोगों को खगड़िया सदर अस्पताल पहुंचाया.

प्रसाद खाने से 165 से अधिक लोग बीमार: देर रात तक अस्पताल में मरीजों के आने का सिलसिला जारी रहा. शुरुआती जानकारी के अनुसार, सोमवार शाम करीब 7 बजे मायाराम चौधरी के बेटे सुबोध चौधरी के घर पर सत्यनारायण पूजा का आयोजन किया गया था. धार्मिक अनुष्ठान के बाद भक्तों को प्रसाद बांटा गया. अनुमान है कि 250 से ज्यादा लोगों ने प्रसाद खाया.

KHAGARIA FOOD POISONING
अस्पताल पहुंचते मरीज (ETV Bharat)

बच्चों को उल्टी-दस्त की शिकायत: प्रसाद खाने के कुछ ही देर बाद, कई लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होने लगीं. बच्चों ने उल्टी और दस्त की शिकायत की, जबकि बड़ों में चक्कर आना, कमजोरी और बेचैनी जैसे लक्षण दिखे. जैसे-जैसे प्रभावित लोगों की संख्या बढ़ी, पूरे गांव में चिंता फैल गई. गांव वालों ने मानसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सूचना दी. जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की और प्रभावित लोगों को इलाज के लिए ले जाने की व्यवस्था की गई.

"पूजा होने के बाद प्रसाद दिया बच्चा लोग प्रसाद खाया,प्रसाद खाने के आधा घंटा के बाद बच्चा लोग को उल्टी होना शुरू हो गया.उसके बाद जितना आदमी प्रसाद खाया था सभी को एक तरफ से उल्टी होना शुरू हो गया."- संजू देवी, ग्रामीण महिला

सदर अस्पताल में मची अफरा-तफरी: इसके बाद बड़ी संख्या में मरीजों को खगड़िया सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया. बड़ी संख्या में मरीजों के आने के कारण अस्पताल में देर रात तक गहमागहमी बनी रही. सदर अस्पताल के प्रबंधक प्रणव कुमार ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही एम्बुलेंस भेज दी गई थीं. उन्होंने कहा कि अस्पताल पहुंचते ही मरीजों के इलाज की व्यवस्था की गई.

KHAGARIA FOOD POISONING
बीमारों में बच्चे भी शामिल (ETV Bharat)

''कई लोगों की बीमार होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद हियादतपुर गांव में एंबुलेंस भेजा गया था. 100 से ज्यादा मरीज है, जिनका इलाज किया जा रहा है.'' - प्रणव कुमार, प्रबंधक, खगड़िया

स्वास्थ्य विभाग जुटा रहा जानकारी: स्वास्थ्य विभाग की एक टीम ने भी घटना के बारे में जानकारी जुटाना शुरू कर दिया है और प्रभावित लोगों की स्थिति पर नजर रखी जा रही है. प्रसाद की गुणवत्ता और इसमें किसी तरह की मिलावट की संभावना को लेकर चिंता बढ़ गई है. हालांकि, अधिकारियों ने अभी तक यह पुष्टि नहीं की है कि बीमारी की वजह प्रसाद ही था. इस घटना के बाद हियादतपुर गांव में चिंता का माहौल बना हुआ है.

इसे भी पढ़ें-

छोले-चावल खाने से 60 बच्‍चे बीमार, उल्टी-पेट दर्द से तड़पने लगे मासूम, नालंदा के स्कूल में हड़कंप

गुजरात : स्कूल हॉस्टल में 150 छात्राएं फूड पॉइजनिंग से पीड़ित, अस्पताल में भर्ती

TAGGED:

KHAGARIA FOOD POISONING
KHAGARIA NEWS
HIYADATPUR VILLAGE
165 लोग बीमार
FOOD POISONING NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.