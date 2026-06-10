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आगरा मंडल में लगेंगे 1.64 करोड़ पौधे; वन विभाग लगाएगा शिवाजी और वंदे मातरम वाटिका संग 7 विशिष्ट फॉरेस्ट

पर्यावरण सुरक्षित करने के लिए सरकार का बड़ा कदम, पौधारोपण से जल स्तर में होगा सुधार.

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आगरा में मानसून में 1.64 करोड़ पौधों का विशाल पौधरोपण अभियान शुरू. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 10, 2026 at 5:04 PM IST

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आगरा: मानसून में इस साल बड़े स्तर पर पौधरोपण होगा. सीएम योगी के आदेश पर वन विभाग और वन विभाग पौधरोपण की तैयारी में जुटे हैं. ब्रज क्षेत्र में सघन पौधरोपण की वन विभाग ने 27 विभागों के साथ मिलकर तैयारी की है. जिसमें ब्रज क्षेत्र में 1.64 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे. वन विभाग इस साल राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ 150 गौरवशाली साल पूरे होने पर वंदे मातरम वाटिका लगाएगा. म​हर्षि चरक वाटिका और शिवाजी वन बनाए जाएंगे. ईटीवी भारत ने वन संरक्षक अनिल कुमार पेटल से पौधरोपण को लेकर खास बात की. आइए, ब्रज क्षेत्र में विशिष्ट वनों के विकसित किए जाने के बारे में जानते हैं.

अनिल कुमार पटेल, वन संरक्षक (Video Credit; ETV Bharat)

बता दें कि हर साल मानसूम की पहली बारिश के बाद ही देश में पौधरोपण शुरू हो जाता है. यूपी की बात करें तो हर साल हरित उत्तर प्रदेश बनाने को लेकर बड़े स्तर पर पौधरोपण किया जाता है. सीएम योगी की मंशा है कि पौधरोपण के साथ ही लगाए गए पौधों की देखरेख भी सही तरह से की जाए.इसको लेकर अब वन विभाग ने पौधरोपण की विशेष तैयारी की है.

आगरा वृत्त क्षेत्र के वन संरक्षक अनिल कुमार ने बताया कि ब्रज क्षेत्र में पौधरोपण को लेकर हर जिले में लक्ष्य तय है. आगरा की बात करें तो यहां पर मंडल में सबसे अधिक 53,34,914 पौधे रोपे जाएंगे. इसके बाद फिरोजाबाद में 44,13,932, मैनपुरी में 34,07,217 और मथुरा में 33,04,728 पौधे रोपे जाएंगे. पौधरोपण के अभियान से लोगों को जहां शुद्ध ऑक्सीजन तो मिलेगी ही इसके साथ ही भूजल स्तर सुधारने, जैव विविधता बचाने और जलवायु संतुलन बनाए रखने में भी पौधरोपण की अहम भूमिका रहेगी.

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छायादार, फलदार और औषधीय पौधे लगाएंगे: वन संरक्षक अनिल कुमार पटेल बताते हैं कि इस साल पौधरोपण में 27 औषधीय पौधों पर अधिक जोर है. पौधरोपण में जैव विविधता का पूरा ध्यान रखा है. इसलिए, पौधरोपण के लिए ऐसे पौधे चुने हैं. जो, दीर्घायु होने के साथ-साथ छायादार और फलदार होने के साथ ही उनका औषधीय महत्व भी है. इनमें पीपल, बरगद, पाखर, नीम, अर्जुन, जामुन, सहजन, शीशम, कदंब, बेल, गूलर, आम और अन्य पौधे शामिल हैं. आगरा मंडल के चारों जिलों की नर्सरियों में पौधे तैयार हो चुके हैं. जो खुद के साथ ही दूसरे विभाग की डिमांड के मुताबिक दिए जाएंगे.

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419 स्थानों पर पौधेरोपण, 7 विशिष्ट वन भी बनेंगे: वन संरक्षक अनिल कुमार पटेल बताते हैं कि आगरा मंडल में इस सल 419 स्थानों पर पौधारोपण किया जाएगा. हर स्थान को चिन्हित कर लिया गया है. जहां पर वन विभाग के साथ अन्य विभागों की ओर से पौधे रोपे जाएगे. मानसून के बाद पहली बारिश के बाद पौधरोपण का अभियान चलेगा. जिसमें आपसी सहयोग और सही नियोजन के साथ 1.64 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य पूरा किया जाएगा. इसके साथ ही आगरा मंडल के चारों जिले में 7 विशिष्ट वन क्षेत्र भी विकसित किए जाएंगे. इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है.

आगरा मंडल के 4 जिलों में ये विशिष्ट वन लगेंगे-

1. महर्षि चरक वन
जिले का नाम स्थानरोपित पौधे
मथुरा मखदूम फार्म2500
मैनपुरीबादशाहपुर ग्राम2500
फिरोजाबाद स्वरूपपुर वन ब्लॉक400
2. सामाजिक समरसता वन
जिले का नाम स्थानरोपित पौधे
आगरा नसौआ वन ब्लॉक खेरागढ1600
मथुरा कृष्ण सरोवर1600
मैनपुरीआलमगीरपुर वन ब्लॉक2500
फिरोजाबादआलीपुर मोहनी पुर200
3. वंदे मातरम वाटिका
जिले का नाम स्थानरोपित पौधे
आगरा पिनाहट में पापरी नागर वन1100
मथुरानोहझील ग्राम समाज2500
मैनपुरीसमान वन ब्लॉक2500
फिरोजाबादसोफीपुर वन ब्लॉक400
4. समृद्धि वन
जिले का नाम स्थानरोपित पौधे
मथुराशेरनगर वन ब्लॉक 1000
मैनपुरीबादशाहपुर ग्राम समाज2500
फिरोजाबादयूपीएसआईडीसी क्षेत्र2500
5. शिवाजी वन
जिले का नाम स्थानरोपित पौधे
आगराफतेहाबाद रिहावली वन ब्लॉक1600
6. पत्रकार वन
जिले का नाम स्थानरोपित पौधे
आगरा ताज नेचर पार्क 1600
7. महादेव वन
जिले का नाम स्थानरोपित पौधे
आगरा बांईपुर मउ वन ब्लॉक1100



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