आगरा मंडल में लगेंगे 1.64 करोड़ पौधे; वन विभाग लगाएगा शिवाजी और वंदे मातरम वाटिका संग 7 विशिष्ट फॉरेस्ट
पर्यावरण सुरक्षित करने के लिए सरकार का बड़ा कदम, पौधारोपण से जल स्तर में होगा सुधार.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 10, 2026 at 5:04 PM IST
आगरा: मानसून में इस साल बड़े स्तर पर पौधरोपण होगा. सीएम योगी के आदेश पर वन विभाग और वन विभाग पौधरोपण की तैयारी में जुटे हैं. ब्रज क्षेत्र में सघन पौधरोपण की वन विभाग ने 27 विभागों के साथ मिलकर तैयारी की है. जिसमें ब्रज क्षेत्र में 1.64 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे. वन विभाग इस साल राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ 150 गौरवशाली साल पूरे होने पर वंदे मातरम वाटिका लगाएगा. महर्षि चरक वाटिका और शिवाजी वन बनाए जाएंगे. ईटीवी भारत ने वन संरक्षक अनिल कुमार पेटल से पौधरोपण को लेकर खास बात की. आइए, ब्रज क्षेत्र में विशिष्ट वनों के विकसित किए जाने के बारे में जानते हैं.
बता दें कि हर साल मानसूम की पहली बारिश के बाद ही देश में पौधरोपण शुरू हो जाता है. यूपी की बात करें तो हर साल हरित उत्तर प्रदेश बनाने को लेकर बड़े स्तर पर पौधरोपण किया जाता है. सीएम योगी की मंशा है कि पौधरोपण के साथ ही लगाए गए पौधों की देखरेख भी सही तरह से की जाए.इसको लेकर अब वन विभाग ने पौधरोपण की विशेष तैयारी की है.
आगरा वृत्त क्षेत्र के वन संरक्षक अनिल कुमार ने बताया कि ब्रज क्षेत्र में पौधरोपण को लेकर हर जिले में लक्ष्य तय है. आगरा की बात करें तो यहां पर मंडल में सबसे अधिक 53,34,914 पौधे रोपे जाएंगे. इसके बाद फिरोजाबाद में 44,13,932, मैनपुरी में 34,07,217 और मथुरा में 33,04,728 पौधे रोपे जाएंगे. पौधरोपण के अभियान से लोगों को जहां शुद्ध ऑक्सीजन तो मिलेगी ही इसके साथ ही भूजल स्तर सुधारने, जैव विविधता बचाने और जलवायु संतुलन बनाए रखने में भी पौधरोपण की अहम भूमिका रहेगी.
छायादार, फलदार और औषधीय पौधे लगाएंगे: वन संरक्षक अनिल कुमार पटेल बताते हैं कि इस साल पौधरोपण में 27 औषधीय पौधों पर अधिक जोर है. पौधरोपण में जैव विविधता का पूरा ध्यान रखा है. इसलिए, पौधरोपण के लिए ऐसे पौधे चुने हैं. जो, दीर्घायु होने के साथ-साथ छायादार और फलदार होने के साथ ही उनका औषधीय महत्व भी है. इनमें पीपल, बरगद, पाखर, नीम, अर्जुन, जामुन, सहजन, शीशम, कदंब, बेल, गूलर, आम और अन्य पौधे शामिल हैं. आगरा मंडल के चारों जिलों की नर्सरियों में पौधे तैयार हो चुके हैं. जो खुद के साथ ही दूसरे विभाग की डिमांड के मुताबिक दिए जाएंगे.
419 स्थानों पर पौधेरोपण, 7 विशिष्ट वन भी बनेंगे: वन संरक्षक अनिल कुमार पटेल बताते हैं कि आगरा मंडल में इस सल 419 स्थानों पर पौधारोपण किया जाएगा. हर स्थान को चिन्हित कर लिया गया है. जहां पर वन विभाग के साथ अन्य विभागों की ओर से पौधे रोपे जाएगे. मानसून के बाद पहली बारिश के बाद पौधरोपण का अभियान चलेगा. जिसमें आपसी सहयोग और सही नियोजन के साथ 1.64 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य पूरा किया जाएगा. इसके साथ ही आगरा मंडल के चारों जिले में 7 विशिष्ट वन क्षेत्र भी विकसित किए जाएंगे. इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है.
आगरा मंडल के 4 जिलों में ये विशिष्ट वन लगेंगे-
|1. महर्षि चरक वन
|जिले का नाम
|स्थान
|रोपित पौधे
|मथुरा
|मखदूम फार्म
|2500
|मैनपुरी
|बादशाहपुर ग्राम
|2500
|फिरोजाबाद
|स्वरूपपुर वन ब्लॉक
|400
|2. सामाजिक समरसता वन
|जिले का नाम
|स्थान
|रोपित पौधे
|आगरा
|नसौआ वन ब्लॉक खेरागढ
|1600
|मथुरा
|कृष्ण सरोवर
|1600
|मैनपुरी
|आलमगीरपुर वन ब्लॉक
|2500
|फिरोजाबाद
|आलीपुर मोहनी पुर
|200
|3. वंदे मातरम वाटिका
|जिले का नाम
|स्थान
|रोपित पौधे
|आगरा
|पिनाहट में पापरी नागर वन
|1100
|मथुरा
|नोहझील ग्राम समाज
|2500
|मैनपुरी
|समान वन ब्लॉक
|2500
|फिरोजाबाद
|सोफीपुर वन ब्लॉक
|400
|4. समृद्धि वन
|जिले का नाम
|स्थान
|रोपित पौधे
|मथुरा
|शेरनगर वन ब्लॉक
|1000
|मैनपुरी
|बादशाहपुर ग्राम समाज
|2500
|फिरोजाबाद
|यूपीएसआईडीसी क्षेत्र
|2500
|5. शिवाजी वन
|जिले का नाम
|स्थान
|रोपित पौधे
|आगरा
|फतेहाबाद रिहावली वन ब्लॉक
|1600
|6. पत्रकार वन
|जिले का नाम
|स्थान
|रोपित पौधे
|आगरा
|ताज नेचर पार्क
|1600
|7. महादेव वन
|जिले का नाम
|स्थान
|रोपित पौधे
|आगरा
|बांईपुर मउ वन ब्लॉक
|1100
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