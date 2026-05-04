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ताजनगरी में 16 से अधिक मोहल्लों में कल नहीं आएगा पानी, वॉटर टैंकर के लिए नोट करें ये नंबर

जलकल विभाग ने जनता से अपील की है कि पहले से ही पानी स्टोर कर लें. शाम के समय पानी की सप्लाई नहीं होगी.

आगरा में मंगलवार को नहीं आएगा पानी.
आगरा में मंगलवार को नहीं आएगा पानी. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 4, 2026 at 7:41 PM IST

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आगरा : मेट्रो रेल परियोजना के तहत सुल्तानगंज पुलिया के पास 250 एमएम और 500 एमएम राइजिंग मेन लाइन के इंटरकनेक्शन का कार्य किया जाएगा. जिसके चलते मंगलवार शाम के समय कई प्रमुख इलाकों में पानी की सप्लाई बाधित रहेगी. इस बारे में जलकल विभाग ने जनता से अपील की है कि पहले से ही पानी स्टोर कर लें.

जलकल विभाग के महाप्रबंधक संघ भूषण ने बताया कि आगरा मेट्रो के कार्य के साथ ही सुल्तानगंज पुलिया के पास 250 एमएम और 500 एमएम राइजिंग मेन लाइन के इंटरकनेक्शन किए जाने की वजह से मंगलवार शाम बल्केश्वर, कमला नगर एच ब्लॉक व बी ब्लॉक, न्यू आगरा, इन्द्रपुरी, मुगल रोड, आदर्श नगर, तेज नगर, गंगा गोरी बाग, प्रोफेसर कॉलोनी, राधा नगर, राधा विहार, अनुराग नगर, लोहिया नगर, बसंत विहार और भूड़ का बाग समेत आसपास के क्षेत्रों में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी.

जलकल विभाग के महाप्रबंधक संघ भूषण ने बताया कि नागरिकों से अपील है कि जलापूर्ति मिलने पर पहले से ही आवश्यकतानुसार पेयजल का भंडारण कर लें. पानी का उपयोग मितव्ययिता से करें, ताकि असुविधा से बचा जा सके. इसके साथ ही जलकल विभाग ने वैकल्पिक व्यवस्था के तहत टैंकरों से पानी उपलब्ध कराने की तैयारी कर ली है. जरूरत पड़ने पर नागरिक टोल-फ्री नंबर 1800-2702722, कंट्रोल रूम नंबर 8192095401 पर संपर्क कर सकते हैं. इसके साथ ही संबंधित क्षेत्र के अवर अभियंताओं से भी सहायता ली जा सकती है.

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