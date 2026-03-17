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लाहौल और अटल टनल में फंसे 200 से अधिक वाहन रेस्क्यू, भारी बर्फबारी में फंस गए थे 1500 से अधिक वाहन

मनाली में बर्फबारी में फंसे वाहन रेस्क्यू ( ETV Bharat )