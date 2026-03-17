लाहौल और अटल टनल में फंसे 200 से अधिक वाहन रेस्क्यू, भारी बर्फबारी में फंस गए थे 1500 से अधिक वाहन
नेहरू कुंड से आगे जाने पर वाहनों के लिए लगाई गई रोक. बीआरओ और प्रशासन की टीम मंगलवार को भी मौके पर तैनात.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 17, 2026 at 7:00 PM IST
कुल्लू: जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली के ऊपरी इलाकों में रविवार शाम को हुई भारी बर्फबारी के चलते अटल टनल और आसपास के इलाकों में 1500 से अधिक वाहन फंस गए थे. ऐसे में मनाली पुलिस और प्रशासन की टीम के द्वारा 24 घंटे तक रेस्क्यू कार्य चलाया गया और यहां वाहनों में फंसे लोगों को सोमवार शाम तक रेस्क्यू कर लिया गया. हालांकि प्रशासन के द्वारा सड़क को खोलने का कार्य भारी बर्फबारी के बीच भी जारी रहा. लेकिन, सड़क पर बर्फ अधिक होने के चलते वाहन फिसलते रहे.
लाहौल और अटल टनल में फंसे 200 से अधिक वाहन रेस्क्यू
ऐसे में फोर बाई फोर वाहनों को यहां से निकाल दिया गया, लेकिन बाकी अन्य छोटे वाहनों को वहीं पर ही रहने दिया गया था. ऐसे में मंगलवार को भी मनाली प्रशासन पुलिस और बीआरओ की टीम सड़क बहाली के कार्य में जुटी रही और मंगलवार को भी 200 से अधिक वाहनों को अटल टनल से मनाली की ओर सुरक्षित निकाला गया. इसके अलावा केलांग से भी वाहन सड़क मार्ग के माध्यम से अटल टनल पहुंचे और उन वाहनों को भी पुलिस और प्रशासन की टीम के द्वारा सुरक्षित मनाली की ओर रवाना किया गया.
नेहरू कुंड से आगे जाने पर वाहनों के लिए लगाई गई रोक
वहीं, आगामी दिनों में भी मौसम की खराब स्थिति को देखते हुए पुलिस प्रशासन के द्वारा फिलहाल नेहरू कुंड तक किए वाहनों की आवाजाही जारी रखी गई है. ऐसे में आगामी समय में जैसे ही मौसम साफ होता है तो मनाली केलांग सड़क मार्ग पर वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी जाएगी. ऐसे में मंगलवार को भी सैलानियों ने मनाली के आसपास के इलाकों में ही घूमने का मजा लिया और सैलानी बर्फ के बीच मस्ती करते रहे.
अटल टनल के पास बर्फ हटाने का कार्य जारी
एसडीएम मनाली रमन कुमार शर्मा ने बताया कि, "अटल टनल के एप्रोच रोड पर बर्फ हटाने का कार्य लगातार जारी है. इस कार्य में बॉर्डर रोड ऑर्गनाइजेशन (BRO) और जिला प्रशासन की मशीनरी युद्धस्तर पर जुटी हुई है. बर्फबारी के कारण सड़क पर बर्फ का जमाव और आइसिंग की स्थिति बनी हुई है, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा है. ऐसे में मार्ग को जल्द से जल्द बहाल करने के लिए संबंधित विभागों द्वारा समन्वय के साथ कार्य किया जा रहा है."
अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील
एसडीएम ने कहा कि, प्रशासन की प्राथमिकता मार्ग को सुरक्षित बनाना और आम जनता एवं पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है. उन्होंने बताया कि स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और आवश्यकतानुसार अतिरिक्त संसाधन भी लगाए जा रहे हैं. उन्होंने आम लोगों और पर्यटकों से अपील की है कि वे खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें.
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