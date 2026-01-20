ETV Bharat / state

DTC के बेडे में मार्च तक शामिल होंगी करीब 1500 से अधिक बसें, यात्रियों को मिलेगी राहत

वर्तमान में दिल्ली में अभी कुल 5250 बसें सड़कों पर चल रही हैं. इनमें से 2740 बसें डीटीसी के पास और 2510 बसें दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टीमाडल ट्रांजिट सिस्टम (डिम्ट्स) के अधीन चल रही हैं. राजधानी दिल्ली की सड़कों पर चल रही बसों में रोजाना करीब 40 लाख यात्री बसों से सफर करते हैं. दिल्ली में बसों की भारी कमी है. ऐसे में सुबह – शाम पीक ऑवर में यात्रियों को बसों में चढ़ने तक की जगह नहीं मिलती है. बस स्टैंडों पर यात्रियों की भारी भीड़ एकत्र हो जाती है.

नई दिल्लीः बसों की भारी कमी से जूझ रहे दिल्ली ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन (डीटीसी) के बेड़े में ही जल्द ही नई बसें शामिल होंगी. इससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी. क्योंकि अभी बसों की कमी से बस स्टैंड्स पर यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ता है. डीटीसी अधिकारियों के मुताबिक आगामी मार्च के अंत तक दिल्ली में बसों की संख्या 6800 की जाएगी. इसके लिए 1500 से अधिक बसों के निर्माण में कंपनियां जुटी हुई हैं.

दिल्ली परिवहन विभाग के पूर्व उपायुक्त व परिवहन विशेषज्ञ अनिल कुमार चिकारा का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कई साल पहले ही स्पष्ट किया था कि दिल्ली जैसे महानगर को कम से कम 11,000 बसों की जरूरत है. लेकिन आज तक इतनी संख्या में बसें नहीं आ पाई हैं. दिल्ली में नई बसें लाना यात्रियों व समय की मांग है.



डीटीसी के डिप्टी सीजीएम अनिल देव छिकारा का कहना है कि,

"मार्च के अंत तक दिल्ली की सड़कों पर बसों का बेड़ा 6800 करने का लक्ष्य रखा गया है. कंपनियां बसों के निर्माण में जुटी हुई हैं. वतर्मान में करीब 5250 बसें डीटीसी और डिम्ट्स के अधीन हैं. 6800 का आंकड़े पर आने के लिए 1500 से अधिक बसों के निर्माण का आर्डर दिया गया है. जैसे-जैसे बसों का निर्माण होता जाएगा. बसों को दिल्ली की सड़कों पर उतारा जाएगा, जिससे उनका संचालन कर यात्रियों को राहत दी जा सके. ये सभी बसें इलेक्ट्रिक होंगी. इनमें नौ मीटर और 12 मीटर की भी बसें होंगी."



DTC के हाथों में सभी बसों कमान

दिल्ली सरकार ने दिसंबर में हुई कैबिनेट की अहम बैठक में डिम्ट्स को समाप्त करने का बड़ा फैसला लिया था. इस फैसले के मुताबिक 1 अप्रैल 2026 से डिम्ट्स की सर्विस को बंद कर दिया जाएगा. डिम्ट्स के अधीन चलने वाली बसों को डीटीसी के अधीन चलाया जाएगा. इस फैसले से सरकार का दावा है कि बसों का संचालन अधिक प्रभावी होगा, सेवाएं समयबद्ध बनेंगी. साथ ही यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी और सुविधाजनक पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मिलेगा.





दिल्ली में मौजूदा बसों की फ्लीटः



डीटीसी के पास

DTC बसों की संख्या (ETV Bharat)

DIMTS के पास बसों की संख्या (ETV Bharat)

ये भी पढ़ें: