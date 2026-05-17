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जेईई एडवांस 2026 आज, बिहार के 14 हजार से अधिक परीक्षार्थी होंगे शामिल.. जान लें परीक्षा हॉल के ये नियम

पटना: देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों आईआईटी में दाखिले का रास्ता खोलने वाली जेईई एडवांस 2026 परीक्षा आज आयोजित की जा रही है. इस बार परीक्षा की जिम्मेदारी आईआईटी रुड़की को सौंपी गई है. परीक्षा देशभर के 222 शहरों में कंप्यूटर आधारित मोड में होगी. बिहार से भी बड़ी संख्या में छात्र इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं. अनुमान है कि राज्य के करीब 14 हजार से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं. परीक्षा को लेकर प्रशासन और परीक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए कड़े इंतजाम किए हैं.

परीक्षा केंद्र पहुंचने से पहले जानें निर्देश: जेईई एडवांस परीक्षा दो पालियों में आयोजित होगी. पहली पाली सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेगी, जबकि दूसरी पाली दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगी. परीक्षार्थियों को तय समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने का निर्देश दिया गया है. पहले पेपर के लिए सुबह 7 बजे तक और दूसरे पेपर के लिए दोपहर 2 बजे तक केंद्र पर रिपोर्टिंग करनी है. छात्रों को अपने साथ एडमिट कार्ड और एक वैध सरकारी पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी या अन्य पहचान पत्र ले जाना अनिवार्य है.

कई नए नियम लागू: परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इस बार विशेष सतर्कता बरती जा रही है. नकल और किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए कई नए नियम लागू किए गए हैं. छात्रों को जूते पहनकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं है. केवल चप्पल या सैंडल पहनकर ही केंद्र में एंट्री दी जाएगी. इसके अलावा अंगूठी, चेन, ब्रेसलेट, ईयररिंग्स, घड़ी और अन्य धातु से बने आभूषण पहनने पर भी रोक लगाई गई है.

छात्र भूल कर भी न करें ये गलती: एनटीए ने परीक्षार्थियों को सलाह दी है कि वे बड़े बटन वाले कपड़े, बैज या किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर केंद्र न जाएं. मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन और स्मार्ट गैजेट्स पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे. यदि किसी छात्र के पास ऐसे उपकरण पाए जाते हैं तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है. परीक्षा हॉल के अंदर केवल पारदर्शी पानी की बोतल, पेन, पेंसिल और सामान्य डायल वाली घड़ी ले जाने की अनुमति है.