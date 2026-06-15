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सोमवती अमावस्या पर पुष्कर के 52 घाटों पर सवा लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी

अजमेर: सोमवती अमावस्या पर सोमवार को पुष्कर में आस्था का सैलाब उमड़ा. 52 घाटों पर सुबह से श्रद्धालुओं का आवागमन रहा. पुष्कर सरोवर के घाट, बाजार और ब्रह्मा मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ रही. लोगों की बड़ी तादाद देखते प्रशासन के इंतजाम नाकाफी रहे. भीषण गर्मी और उमस पर लोगों की श्रद्धा भारी नजर आई. करीब सवा लाख लोगों ने पुष्कर सरोवर में आस्था की डुबकी लगाई. श्रद्धालुओं ने स्नान के बाद सरोवर की पूजा, श्राद्ध कर्म और दान आदि किया.

पुष्कर सरोवर में वराह घाट के प्रधान पंडित रविकांत शर्मा ने बताया, कार्तिक पूर्णिमा से अधिक संख्या में श्रद्धालु सोमवती अमावस्या पर पुष्कर स्नान और श्राद्ध कर्म को आए. सोमवती अमावस्या पर पुष्कर में पूजा और श्राद्ध कर्म से पितरों को सद्गति मिलती है. श्रद्धालुओं को मानसिक संताप से मुक्ति और परिवार में खुशहाली एवं वंश वृद्धि का आशीर्वाद तीर्थराज गुरु पुष्कर देते हैं. यही वजह है कि लोगों की आस्था उन्हें पुष्कर खींच लाई.

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पंडित शर्मा के अनुसार, सतयुग के तीर्थ पुष्कर में सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व है. सोमवती अमावस्या पर तीर्थ में स्नान और पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म करने की परंपरा रही है. यही वजह है कि हजारों लोग सोमवार को पुष्कर पहुंचे. सुबह से सरोवर के 52 घाटों पर स्नान, पूजा और श्राद्ध कर्म के लिए तांता लगा रहा. दोपहर में धूप और उमस के बीच श्रद्धालुओं ने पुष्कर सरोवर में डुबकी लगाई.