सोमवती अमावस्या पर पुष्कर के 52 घाटों पर सवा लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी
घाटों के अलावा ब्रह्मा मंदिर और बाजारों में रही भीड़. श्रद्धालुओं ने स्नान के बाद पूजा, श्राद्ध कर्म और दान आदि किया.
Published : June 15, 2026 at 8:25 PM IST
अजमेर: सोमवती अमावस्या पर सोमवार को पुष्कर में आस्था का सैलाब उमड़ा. 52 घाटों पर सुबह से श्रद्धालुओं का आवागमन रहा. पुष्कर सरोवर के घाट, बाजार और ब्रह्मा मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ रही. लोगों की बड़ी तादाद देखते प्रशासन के इंतजाम नाकाफी रहे. भीषण गर्मी और उमस पर लोगों की श्रद्धा भारी नजर आई. करीब सवा लाख लोगों ने पुष्कर सरोवर में आस्था की डुबकी लगाई. श्रद्धालुओं ने स्नान के बाद सरोवर की पूजा, श्राद्ध कर्म और दान आदि किया.
पुष्कर सरोवर में वराह घाट के प्रधान पंडित रविकांत शर्मा ने बताया, कार्तिक पूर्णिमा से अधिक संख्या में श्रद्धालु सोमवती अमावस्या पर पुष्कर स्नान और श्राद्ध कर्म को आए. सोमवती अमावस्या पर पुष्कर में पूजा और श्राद्ध कर्म से पितरों को सद्गति मिलती है. श्रद्धालुओं को मानसिक संताप से मुक्ति और परिवार में खुशहाली एवं वंश वृद्धि का आशीर्वाद तीर्थराज गुरु पुष्कर देते हैं. यही वजह है कि लोगों की आस्था उन्हें पुष्कर खींच लाई.
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पंडित शर्मा के अनुसार, सतयुग के तीर्थ पुष्कर में सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व है. सोमवती अमावस्या पर तीर्थ में स्नान और पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म करने की परंपरा रही है. यही वजह है कि हजारों लोग सोमवार को पुष्कर पहुंचे. सुबह से सरोवर के 52 घाटों पर स्नान, पूजा और श्राद्ध कर्म के लिए तांता लगा रहा. दोपहर में धूप और उमस के बीच श्रद्धालुओं ने पुष्कर सरोवर में डुबकी लगाई.
तीर्थ पुरोहितों के आचार्यत्व सरोवर की पूजा की. पितरों के निमित्त तर्पण, पिंडदान, नारायण बलि आदि कर्म किए. श्रद्धालुओं ने दान पुण्य भी किया. हर घाट श्रद्धालु से भरा नजर आया. तीर्थ पुरोहितों ने ही घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ नियंत्रित की. सरोवर में स्नान और धार्मिक क्रिया के बाद जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में दर्शन किए. मंदिर में सुबह से श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी. जगत पिता ब्रह्मा संग विराजमान माता गायत्री का नयनाभिराम शृंगार किया गया. मंदिर में पुलिस जाप्ता तैनात रहा.
एक दर्जन श्रद्धालुओं की बचाई जान: पुष्कर सरोवर के सभी 52 घाटों पर सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ जवान तैनात रहे. सिविल डिफेंस के 34 और एसडीआरएफ के 10 जवान घाटों पर तीर्थयात्रियों पर निगरानी रखे थे. भीड़भाड़ और फिसलन के कारण एक दर्जन से अधिक श्रद्धालु पुष्कर सरोवर में डूबे, जिन्हें सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ टीम ने सुरक्षित निकाल लिया. इनमें 10 वर्ष का बालक शामिल था. सीपीआर देकर बालक की जान बचाई. उसे फिर अजमेर के जेएलएन अस्पताल में भर्ती कराया.
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