यूपी में पेट्रोलियम कालाबाजारी पर 12,000 से ज्यादा छापे, 25 गैस वितरकों पर FIR, 16 गिरफ्तार
12 दिनों में 12,000 से अधिक ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है. कुल 185 व्यक्तियों के खिलाफ सख्त विधिक कार्यवाही हुई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 24, 2026 at 11:04 PM IST
लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े रुख के बाद प्रदेश भर में पिछले 12 दिनों में 12,000 से अधिक ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है. इस कार्रवाई में अब तक 25 गैस वितरकों समेत कुल 177 लोगों पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, जबकि 16 शातिर कालाबाजारी करने वालों को जेल भेजा गया है. कुल 185 व्यक्तियों के खिलाफ सख्त विधिक कार्यवाही शुरू की गई है.
सरकार ने साफ संदेश दिया है कि आम जनता की आवश्यक आपूर्ति में सेंध लगाने वाले भू-माफियाओं और जमाखोरों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. आपूर्ति व्यवस्था को पारदर्शी बनाए रखने के लिए 24 घंटे सक्रिय रहने वाले कंट्रोल रूम और 20 प्रतिशत अतिरिक्त सिलेंडर आवंटन जैसी बहुस्तरीय व्यवस्थाएं भी लागू कर दी गई हैं.
आपूर्ति बहाल, 20% अतिरिक्त सिलेंडर का आवंटन : सरकार की ओर से जारी रिलीज के अनुसार, उपभोक्ताओं को त्योहारों और सामान्य दिनों में किल्लत न हो, इसके लिए बहुस्तरीय व्यवस्था की गई है प्रदेश के सभी 4,108 एलपीजी वितरकों के पास वर्तमान में पर्याप्त गैस स्टॉक मौजूद है. भारत सरकार के सहयोग से 23 मार्च से वाणिज्यिक सिलेंडरों के लिए 20 प्रतिशत अतिरिक्त आवंटन की अनुमति मिल गई है, जिससे बाजार में आपूर्ति और सुदृढ़ होगी.
24 घंटे सक्रिय कंट्रोल रूम : सरकार ने निगरानी के लिए तकनीक और प्रशासन का मेल बिठाया है. यहां 24 घंटे चलने वाला कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जो सीधे जिलों से सूचनाएं साझा कर रहा है. फील्ड मॉनिटरिंग के लिए जिला पूर्ति अधिकारी और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी खुद फील्ड में उतरकर गैस रिफिल की डिलीवरी सुनिश्चित करवा रहे हैं.
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