गुलाबी नगर की सड़कों पर दौड़ेगा 'इतिहास', देशभर से आए विंटेज कार के शौकीन, 113 साल पुरानी कार भी शामिल

गुलाबी नगर की सड़कों पर दौड़ेगा 'इतिहास', देशभर से आए विंटेज कार के शौकीन, 113 साल पुरानी कार भी शामिल
जयमहल पैलेस में विंटेज कारें प्रदर्शित की. इसमें 113 साल पुरानी 1913 की फोर्ड मॉडल टी और 104 साल पुरानी ऑस्टिन 7 खास आकर्षण रहीं.
Published : January 24, 2026 at 8:30 PM IST
जयपुर : गुलाबी नगर में रविवार को 'इतिहास' खुद सड़कों पर उतरकर रफ्तार पकड़ेगा. राजपूताना ऑटोमोटिव स्पोर्ट्स कार क्लब की ओर से 26वीं विंटेज और क्लासिक कार रैली होगी. इसमें देशभर से आई 100 से ज्यादा दुर्लभ और ऐतिहासिक कारें जयपुर की सड़कों पर शान से दौड़ेंगी. इससे पहले शनिवार को ताज जयमहल पैलेस में विंटेज कारें प्रदर्शित की गई. इसमें 113 साल पुरानी 1913 की फोर्ड मॉडल टी और 104 साल पुरानी ऑस्टिन 7 खास आकर्षण रहीं. चमकती बॉडी और नायाब डिजाइन इनके मेंटेनेंस की बयां कर रही थी.
विरासत भी, जिम्मेदारी भी :जयपुर में शनिवार को विंटेज कारों को जिसने भी देखा, एक टक निहारता रह गया. इन कारों के साथ फोटो क्लिक करने की होड़ सी मची रही. इस दौरान मौजूद उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा कि विंटेज कारें केवल शौक नहीं, बल्कि हमारी विरासत और धरोहर हैं. इनका संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है. देशभर से लोग अपनी कारों को खुद ड्राइव कर यहां तक लाए हैं. उन्हें अपनी कारों पर गर्व है. जयपुर में हर साल होने वाली ये रैली शहरवासियों को बेहद पसंद आती है. ये दिखाता है कि अब लोगों में विरासत संजोने की भावना लगातार बढ़ रही है. उन्होंने कहा कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने से अब विंटेज कारों के कई पार्ट्स देश में ही उपलब्ध हो रहे हैं.
पढ़ें:विंटेज कार ड्राइव: 1922 की ऑस्टिन चेमी कार, बैटरी से नहीं मैग्नेटो से होती है स्टार्ट, इंग्लैंड से आते हैं पार्ट्स
देशभर से आईं ऐतिहासिक गाड़ियां :राजपूताना ऑटोमोटिव स्पोर्ट्स कार क्लब के सचिव अविजित सिंह बदनौर ने बताया कि प्रदर्शनी में करीब 100 कारें शामिल हुईं. इनमें लगभग 70 जयपुर की और 30 कारें जोधपुर, धौलपुर, मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़ और लुधियाना जैसे शहरों से आई हैं. उन्होंने कहा कि विंटेज कार रखना शौक है. कुछ लोगों के पास 20 से 25 कारों का कलेक्शन है तो कुछ के लिए ये पारिवारिक विरासत और भावनात्मक जुड़ाव का विषय है. उन्होंने सरकार से मांग की कि 1950 से पहले की कारों और एंटीक पार्ट्स के आयात पर लगने वाली भारी ड्यूटी (करीब 260%) पर पुनर्विचार करें ताकि भारत विंटेज कारों का अंतरराष्ट्रीय हब बन सके.
पढ़ें:HIV एड्स के खिलाफ जागरूकता अभियान, विंटेज कार ड्राइव के जरिए अवेयरनेस - AWARENESS CAMPAIGN ON AIDS
ये कारें बनीं शो-स्टॉपर
- 1913 फोर्ड मॉडल टी
- 1922 ऑस्टिन 7
- 1929 बुगाटी
- 1930 कॉर्ड L29 कैब्रियोलेट
- 1931 कैडिलेक वी16
- 1934 रॉल्स रॉयस
- 1950 जगुआर XK 120
- 1953 की डॉज
- 1957 बेंटली S1
- 1973 पोंटिएक फायरबर्ड
- जयपुर के कलेक्टर्स कमल एंड कंपनी, जेम पैलेस, घनी ऑटोज, लक्ष्मी रमन और अविजित सिंह बदनौर के संग्रह भी खास आकर्षण
रविवार को सड़कों पर दौड़ेगा 'इतिहास' :विंटेज और क्लासिक कार ड्राइव रविवार 25 जनवरी को ताज जय महल पैलेस से रवाना होगी. उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा हरी झंडी दिखाकर ड्राइव को रवाना करेंगे. ड्राइव का रूट जय महल पैलेस से गवर्नमेंट हॉस्टल होते एमआई रोड, पांच बत्ती, स्टेच्यू सर्कल, अंबेडकर सर्किल, जनपथ टर्न, चौमूं सर्किल होते हुए दोबारा जयमहल पैलेस रहेगा. यहीं खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ विजेताओं को सम्मानित करेंगे.
पढ़ें: गुलाबी नगर में दौड़ती नजर आईं विंटेज और क्लासिक कारें, 100 से ज्यादा दुर्लभ कारें रहीं आकर्षण का केंद्र