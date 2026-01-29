ETV Bharat / state

संसद की तर्ज पर अब दिल्ली विधानसभा में भी फेलो देंगे डेटा की ताकत, विकास कार्यों की बनेगी सटीक रणनीति

पिछली आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के दौरान फेलो की नियुक्ति को लेकर भारी विवाद हुआ था.

दिल्ली विधानसभा
दिल्ली विधानसभा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 29, 2026 at 10:30 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा की कार्यप्रणाली को अधिक पेशेवर और शोध-आधारित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है. विधानसभा सचिवालय सदन की विधायी प्रक्रिया और विधायकों के क्षेत्रीय कार्यों में सहायता के लिए 100 से अधिक फेलो और एसोसिएट फेलो की नियुक्ति करने की तैयारी कर रहा है. यह कदम संसद में अपनाई जाने वाली 'विधायी सहायक' (LAMP) प्रणाली की तर्ज पर उठाया जा रहा है, ताकि जन प्रतिनिधियों को नीतिगत निर्णयों और डेटा विश्लेषण में विशेषज्ञ मदद मिल सके.

प्रत्येक विधायक को मिलेगा एक 'एसोसिएट फेलो'
आम आदमी पार्टी सरकार में दिल्ली विधानसभा में पहले जुलाई 2023 में भी फेलो भर्ती का प्रयास किया गया था, लेकिन उस भर्ती को नियमों के पालन में कमी के चलते रद्द कर दिया गया था. नई सरकार में इस भर्ती को पारदर्शी तरीके से लागू करने पर जोर दिया जा रहा है. विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, दिल्ली के सभी 70 विधायकों को एक-एक एसोसिएट फेलो प्रदान किया जाएगा. ये फेलो विधायकों को उनके निर्वाचन क्षेत्र में चल रही विकास परियोजनाओं और जनकल्याणकारी योजनाओं की निगरानी और योजना बनाने में मदद करेंगे. अक्सर विधायकों के पास जमीनी कार्यों का बोझ अधिक होता है, जिससे वे विधायी कार्यों के लिए शोध नहीं कर पाते. अब ये युवा पेशेवर डेटा विश्लेषण, ब्रीफिंग नोट्स तैयार करने और सरकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में उनकी सहायता करेंगे.

समितियों के लिए 35 फेलो की विशेष नियुक्ति
विधायकों के साथ तैनात होने वाले एसोसिएट फेलो के अतिरिक्त, विधानसभा के मुख्य विधायी कार्यों के लिए 35 फेलो अलग से नियुक्त किए जाएंगे. ये मुख्य रूप से विधानसभा की विभिन्न समितियों के साथ जुड़कर कार्य करेंगे. इनका काम समितियों के समक्ष आने वाले जटिल विषयों पर निष्पक्ष शोध करना और रिपोर्ट तैयार करने में सहायता करना होगा. बेहतर प्रबंधन के लिए प्रस्ताव में यह भी प्रावधान है कि प्रत्येक 10 एसोसिएट फेलो पर एक 'सीनियर फेलो' नियुक्त किया जाएगा, जो उनके कार्यों का पर्यवेक्षण करेगा.


विवादों के बाद अब 'पारदर्शिता' पर जोर
बता दें कि पिछली आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के दौरान फेलो की नियुक्ति को लेकर भारी विवाद हुआ था. भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोपों के चलते उपराज्यपाल वीके सक्सेना के निर्देश पर कई फेलो को हटा दिया गया था. उस विवाद से सबक लेते हुए स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने स्पष्ट किया है कि इस बार नियुक्तियां पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष होंगी। उन्होंने कहा, "पिछली सरकार के विपरीत, हम समान अवसर नीति का पालन करेंगे. भर्ती प्रक्रिया खुली होगी और केवल योग्यता के आधार पर ही उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा."

संसदीय मॉडल से प्रेरणा
यह मॉडल काफी हद तक संसद में चलने वाले फेलोशिप कार्यक्रमों जैसा है, जहाँ प्रशिक्षित युवा पेशेवरों को सांसदों के साथ जोड़ा जाता है. इससे न केवल सदन की चर्चा का स्तर सुधरता है, बल्कि नीतिगत मुद्दों पर गहन मंथन भी संभव हो पाता है. दिल्ली विधानसभा में वर्तमान में 70 सीटों में से भाजपा के पास 48 और मुख्य विपक्षी दल आप के पास 22 विधायक हैं. यह नई व्यवस्था दोनों पक्षों के विधायकों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से लाई जा रही है.



जानिए क्या होगी चयन प्रक्रिया
विधानसभा सचिवालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा रहा है. जल्द ही पात्रता मानदंड, चयन प्रक्रिया और कार्यकाल से संबंधित अधिसूचना जारी की जाएगी. चयनित होने वाले युवाओं को न केवल शासन-प्रशासन को करीब से देखने का मौका मिलेगा, बल्कि वे दिल्ली के विकास में सीधे तौर पर अपनी बौद्धिक भागीदारी भी दर्ज करा सकेंगे.

