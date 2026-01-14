ETV Bharat / state

UP के अस्पतालों को सौगात: बढ़ेंगी 100+ DNB सीटें

यूपी के राजकीय चिकित्सालयों में बढ़ेंगी डीएनबी की 100 से अधिक सीटें. ( ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों में डीएनबी (डिप्लोमा/डिग्री) पाठ्यक्रम की करीब 100 से अधिक सीटें बढ़ाई जाएंगी. इससे विभिन्न सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी दूर हो सकेगी. इसके लिए सभी अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षकों से डॉक्टरों की सूची मांगी गई है. जानकारी के मुताबिक नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस (एनबीईएमएस) द्वारा चलाए जाने वाले डीएनबी डिग्री और डिप्लोमा को एमडी-एमएस के बराबर माना जाता है. इस कोर्स में सरकारी अस्पतालों में कार्यरत एमबीबीएस डॉक्टरों को वरीयता दी जाती है. वर्तमान में प्रदेश के 39 राजकीय अस्पतालों में 11 विषयों में तीन वर्षीय डीएनबी कोर्स की 98 और छह विषयों में दो वर्षीय डिप्लोमा कोर्स की 85 सीटें हैं. इसके अलावा पोस्ट-डिप्लोमा की 23 सीटें हैं. अब अलग-अलग विषयों में लगभग 100 सीटें और बढ़ाने की तैयारी है. स्वास्थ्य महानिदेशक (प्रशिक्षण) डॉ. एचडी अग्रवाल ने बताया कि सभी अस्पतालों में कार्यरत पीजी डॉक्टरों का विवरण जुटाया जा रहा है. डॉक्टरों की संख्या के अनुसार डीएनबी सीटें बढ़ाने के लिए आवेदन कराया जाएगा. योग्यता में बदलाव