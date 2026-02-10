ETV Bharat / state

स्कूल में दवा खाने के बाद 100 से अधिक बच्चे बीमार; चक्कर और उल्टी होने से मचा हड़कंप, अस्पताल में भर्ती

मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. अवनींद्र कुमार ने बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया.

अस्पताल में भर्ती बच्चे
अस्पताल में भर्ती बच्चे (Etv Bharat)
Published : February 10, 2026 at 9:07 PM IST

फर्रुखाबाद : जिले में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस (National Deworming Day) के अवसर पर एल्बेंडाजोल दवा खिलाए जाने पर करीब 100 से ज्यादा बच्चों की हालत बिगड़ गई. जिसके बाद कुछ बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कमालगंज और अन्य बच्चों को जिला अस्पताल लोहिया में भेजा गया.

सूचना मिलने पर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. अवनींद्र कुमार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कमालगंज पहुंचे. उन्होंने बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया. बच्चों ने बताया कि दवा खाने के बाद चक्कर और उल्टी आने की शिकायत हुई थी.

मुख्य चिकित्साधिकारी और जिलाधिकारी ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

तबीयत बिगड़ने के बाद बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कर उपचार किया जा रहा है. जिलाधिकारी ने भी लोहिया अस्पताल में जाकर बच्चों का हाल-चाल जाना है. हालांकि सभी बच्चों की हालत खतरे से बाहर बताई गई है और सुरक्षित हैं.




परिजनों ने बताया कि मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव के स्कूल में मंगलवार दोपहर में दवा खाने के बाद कुछ ही देर में 100 से अधिक बच्चे बीमार हो गए. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कमालगंज पहुंचे सीएमओ डॉ. अवनींद्र कुमार ने बताया कि National Deworming Day के अवसर पर सभी स्कूलों में दवा खिलाई जाती हैं.

उन्होंने बताया कि दवा खाने के बाद बच्चों को कुछ दिक्कत हुई. सूचना मिलने के तुरंत बाद यहां पर आया हूं. सभी बच्चों की हालत ठीक है. बच्चों को एल्बेंडाजोल दवा खिलाई गई थी. उन्होंने बताया कि एक से 10 साल तक के सभी बच्चों को यह दवा खिलाई जाती है, चाहे वह सरकारी स्कूल के हो चाहे प्राइवेट स्कूल के हो.

उन्होंने बताया कि मंगलवार को सभी स्कूलों में यह दवा खिलाई गई है. उन्होंने कहा कि बच्चे ठीक हैं. सब बच्चों का चेकअप किया गया है. कुछ बच्चे लोहिया अस्पताल में भी भेजे गए हैं, जो बच्चे लोहिया अस्पताल भेजे गए हैं वह भी स्वस्थ हैं. उन्होंने बताया कि जो टीचर होते हैं वह बच्चों को दवा खिलाते हैं. कभी-कभी बच्चों को दिक्कत हो जाती है. यह दावा साल में दो बार खिलाई जाती है.


जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने बताया कि मंगलवार को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर स्कूली बच्चों को खिलाई गई थी. पूरे देश में यह दवा बच्चों को खिलाई जाती है. उसी क्रम में एक स्कूल में बच्चों को दवा खिलाई गई. किन्हीं कारणों से बच्चों का रिएक्शन हुआ है.

उन्होंने बताया कि तत्कालीन स्थिति से बच्चों को सीएचसी कमालगंज में भर्ती कराया गया और कुछ बच्चों को लोहिया अस्पताल लाया गया. जब उनके परिजन परेशान हो गए तो उनको अस्पताल में लाया गया. सब बच्चे सुरक्षित हैं. लोहिया अस्पताल में 67 और सीएचसी कमालगंज में 33 बच्चे लाए गए हैं. कुछ बच्चे घर चले गए थे, वहां से आए हैं. सभी बच्चों का चेकअप किया गया है.

संपादक की पसंद

