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सुरक्षा भगवान भरोसे! 150 CCTV कैमरे खराब, करोड़ों का प्रोजेक्ट लापरवाही का शिकार

गयाजी में 2020 में सिक्योरिटी भगवान भरोसे है. करोड़ों की लागत से लगाए गए 150 सीसीटीवी कैमरे खराब हैं. पढ़ें रत्नेश कुमार की स्पेशल रिपोर्ट..

CCTV in Gaya
गया में सीसीटीवी कैमरे खराब (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 30, 2026 at 5:49 PM IST

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गया: देश में 'मोक्ष नगरी' के नाम से प्रसिद्ध बिहार के गयाजी में सैकड़ो सीसीटीवी लगाए गए लेकिन इसमें अधिकांशत: शोभा की वस्तु बनकर रह गए. चंद सीसीटीवी ही शहर में रनिंग हालात में है. गया शहर की लाखों की आबादी है. लाखों की आबादी वाले इस शहर की सड़कों पर नजर दौड़ाएं तो सीसीटीवी कैमरे बेहद ही कम नजर आते हैं.

शहर में सीसीटीवी कैमरे खराब: वर्ष 2017-18 में जिला प्रशासन की ओर से भी 50 के करीब सीसीटीवी कैमरे लगाए गए. सीसीटीवी कैमरा को लगाने के पीछे बड़ी सोच यह थी कि इससे अपराधिक घटनाओं में कमी आएगी और अपराधी भी जल्द ही चिह्नित हो जाएंगे. वहीं, नगर निगम के द्वारा भी पिछले 5-6 सालों से सैकड़ो की संख्या में सीसीटीवी लगाए जा चुके हैं लेकिन स्थिति ढाक के तीन पात वाली है.

गया में सुरक्षा भगवान भरोसे! (ETV Bharat)

'तीसरी आंख' बनी शोभा की वस्तु: गया शहर की सड़कों पर लगे खंभों पर सीसीटीवी कैमरे बेहद कम नजर आते हैं. जो नजर भी आते हैं, उसमें इक्के-दुक्के ही चलंत अवस्था में है. वहीं, अधिकांश खराब हो गए हैं. मेंटेनेंस के अभाव में यह स्थिति हुई है. ऐसा लगता है कि गया शहर में सीसीटीवी की योजना कारगर नहीं है. सीसीटीवी को लेकर बड़ी-बड़ी योजनाएं तैयार की जाती है लेकिन स्थिति पुराने हालात पर लाकर खड़ी कर देती है.

CCTV in Gaya
'तीसरी आंख' बनी शोभा की वस्तु (ETV Bharat)

क्या कहते हैं लोग?: गया शहर के शंभू सुमन बताते हैं कि सीसीटीवी के फायदे देखने हैं तो बेंगलुरु जाइए. वहां क्राइम बेहद कम है. लोग वहां लैपटॉप छोड़ देते हैं, पैसे छोड़ देते हैं लेकिन अपराधी उसे उठाने की हिम्मत नहीं करते. यदि कोई घटना हुई तो अनुसंधान में भी काफी सहयोग मिलता है. वहीं गया शहर एक अंतरराष्ट्रीय स्थली है. इसके बावजूद सीसीटीवी कैमरे काम नहीं करते.

खराब हैं बहुत सारे सीसीटीवी: लोग बताते हैं कि कुछ स्थानों पर ही अपवाद स्वरूप सीसीटीवी कैमरे चल रहे हैं. इसका मुख्य कारण है मेंटेनेंस सही से नहीं होना. इसी कारण लगभग सीसीटीवी कैमरे बंदी के कगार पर हैं. इसका दुष्प्रभाव भी है कि आपराधिक तत्व बेखौफ हो जाते हैं. चेन स्नेचिंग, बाइक चोरी जैसी घटनाएं बढ़ जाती है. जिला प्रशासन और नगर निगम को इन कमियों को दूर करते हुए सभी सीसीटीवी को चलंत हालत में करना चाहिए. इससे विधि व्यवस्था बनी रहती है कोई भी अपराधी गलती करने से पहले कई बार सोचता है.

CCTV in Gaya
शहर में सीसीटीवी कैमरे खराब (ETV Bharat)

'अपराध में बढ़ोतरी': स्थानीय लोग कहते हैं कि बाईपास शहर का मुख्य एरिया है, इसके बावजूद सीसीटीवी कैमरा नहीं है. जो है, वह भा काम नहीं करते. 'आप सीसीटीवी की जद में है' लिखा हुआ था लेकिन वहां कैमरा काम नहीं करता है. सिर्फ सीसीटीवी का खोपड़ी लगा हुआ था, जिसके कारण आए दिन आपराधिक घटना घटती है और पुलिस कुछ नहीं कर पाती है. सीसीटीवी के नाम पर गया शहर में खाना पूर्ति होती है. 'तीसरी आंख' का सालों भर काम करना जरूरी है.

"सीसीटीवी की स्थिति जीरो है. चाहे वह नगर निगम का लगाया सीसीटीवी हो या जिला प्रशासन का लगाया सीसीटीवी. सब की हालत एक है. हमारे साथ खुद घटना घटी. मेरे हजारों के कैश और सामान चोरी कर लिए गए."- अजय कुमार सिन्हा, स्थानीय

वहीं, विजय कुमार गुप्ता कहते हैं, 'गया शहर में सीसीटीवी कैमरे की बेहद उपयोगिता है. विष्णुपद क्षेत्र में ही इतने बड़े एरिया में सीसीटीवी कैमरे लगाए थे, वह सिर्फ 17 दिनों के लिए. शेष दिनों यानी कि 348 दिन विष्णुपद क्षेत्र को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, जबकि यहां सालों भर यात्री आते हैं. सीसीटीवी की व्यवस्था सालो भर की होनी चाहिए. 40 और 41 वार्ड मेला क्षेत्र में आता है. इन दोनों क्षेत्रों में सीसीटीवी नहीं के बराबर है.'

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खराब सीसीटीवी के कारण अपराधियों की मौज! (ETV Bharat)

करोड़ों खर्च, 17 दिन बाद वही हालत: वार्ड संख्या 40 के पार्षद प्रतिनिधि छोटू पंडा बताते हैं कि गया नगर निगम और जिला प्रशासन की लापरवाही के कारण विष्णुपद क्षेत्र सीसीटीवी विहीन है. हर साल करोड़ों खर्च होते हैं लेकिन पितृपक्ष खत्म होते ही सीसीटीवी कैमरा उतार लिया जाता है. पितृपक्ष मेला के 17 दिन के बाद से सालों भर यहां सीसीटीवी विहीन यह क्षेत्र हो जाता है, जबकि यहां देश-विदेश से यात्री सालों भर आते हैं.

"पितृपक्ष मेला के समय जरूर सीसीटीवी सही से काम करते हैं लेकिन उसके बाद फिर से पहले जैसी स्थिति हो जाती है. शहरवासियों और रास्ते से गुजरने वाले राहगीरों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी की परमानेंट व्यवस्था होनी चाहिए थी."- छोटू पंडा, पार्षद, वार्ड संख्या 40

अभी विष्णुपद मंदिर को छोड़कर वार्ड 40 और 41 के क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरा नहीं है. 10 हजार रोजाना तीर्थयात्री आते हैं. पितृपक्ष में 30 से 40 कैमरे हमारे वार्ड 40 में लगते हैं. पितृपक्ष के 17 दिन बाद उतार दिए जाते हैं. यही स्थिति वार्ड 41 की है. इसके अलावा गया स्टेशन की बात करें, तो वहां स्टेशन परिसर के बाहर में सीसीटीवी कैमरा नहीं है. इसके अलावा शहर के पाॅश इलाके चांद चौराहा, चौक, जीबी रोड में भी सीसीटीवी का अभाव है. गया नगर निगम और जिला प्रशासन की ओर से लगा कैमरा अधिकांश स्थानों पर काम नहीं करता है.

CCTV in Gaya
विष्णुपद मंदिर (ETV Bharat)

प्राइवेट सीसीटीवी पर पुलिस भी निर्भर: वहीं, वार्ड 41 के पूर्व पार्षद शशि किशोर शिशु बताते हैं कि गया शहर में कहीं भी सीसीटीवी कैमरा नहीं काम कर रहा है. सीसीटीवी कैमरे भी नजर नहीं आ रहे हैं. वे कहते हैं कि अगर लोग निजी तौर पर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाएंगे तो पुलिस को कोई जानकारी भी नहीं होगी. सीसीटीवी कैमरे की संख्या पूछे जाने पर शशि किशोर बताते हैं कि यह अनगिनत है. इसकी जानकारी नहीं दी जाती है कि कितने कैमरे लगे हैं या लगाए जा रहे हैं.

"लाखों-करोड़ों खर्च सीसीटीवी को लेकर होते हैं. किंतु जर्जर हालत है. पिछले 6 महीने से सीसीटीवी लगाने के नाम पर गड्ढा खोदकर पोल खड़ा कर दिया गया है. उसमें न तो तार का कनेक्शन लगाया गया और न कुछ लगाया गया. सब जर्जर करके छोड़ दिया जा रहा है."- शशि कुमार शिशु, पूर्व पार्षद, वार्ड 41

CCTV in Gaya
गया नगर निगम (ETV Bharat)

क्या बोले अधिकारी?: इस संबंध में गया नगर आयुक्त से संपर्क साधा गया लेकिन मोबाइल रिसीव नहीं हुआ. वहीं, सिटी एसपी अभिनव ने कहा, 'अपराध नियंत्रण के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, जिसमें से कुछ काम नहीं कर रहे हैं. हम लोगों का प्रयास है कि सारे कैमरे दुरुस्त हो, क्योंकि यह इंर्पोटेंट पैलेस है. हम सरकार से मांग करेंगे कि कुछ ऐसे सूक्ष्म कैमरे दिए जाएं, जिससे वाहनों के नंबर प्लेट को भी आसानी से नोट किया जा सके.'

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