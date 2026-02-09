लखनऊ में सड़कों से हटेंगे ठेले-खोमचे वाले, जानिए नगर निगम की क्या है बड़ी प्लानिंग
शहर के अलग-अलग इलाकों में 10 से अधिक वेंडर जोन बनाने की योजना है, जहां निर्धारित शुल्क लेकर ठेले लगाने की अनुमति दी जाएगी.
लखनऊ : राजधानी में सड़कों पर बढ़ते अतिक्रमण और जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए लखनऊ नगर निगम अब ठेले-खोमचे को व्यवस्थित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रहा है. नगर निगम लाइसेंस व्यवस्था को दायरे में लाकर राजस्व बढ़ाने और ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए रोडमैप तैयार कर रहा है. शहर के अलग-अलग इलाकों में 10 से अधिक वेंडर जोन बनाने की योजना है, जहां निर्धारित शुल्क लेकर ठेले लगाने की अनुमति दी जाएगी.
नगर निगम की मेयर सुषमा खर्कवाल ने बताया, आने वाले दिनों में शहर में वेंडर जोन विकसित किए जाएंगे. इन जोन में ठेले-खोमचे लगाने वालों से प्रतिदिन या मासिक आधार पर 100 रुपये से लेकर 500 रुपये तक शुल्क लिया जाएगा. इससे एक ओर नगर निगम की आय में वृद्धि होगी और शहर को अतिक्रमण से मुक्त बनाने में भी मदद मिलेगी.
पर्याप्त संख्या में वेंडर जोन बनेंगे : मेयर सुषमा खर्कवाल ने कहा कि शहर में अतिक्रमण से आम नागरिकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. हालांकि ठेले-खोमचे वालों की रोजी-रोटी को भी ध्यान में रखना जरूरी है. हम किसी की आजीविका छीनना नहीं चाहते, लेकिन व्यवस्था जरूरी है. वेंडर जोन बनाकर वहीं ठेले लगवाए जाएंगे, ताकि सड़कें खाली रहें और ट्रैफिक सुचारु हो. उन्होंने स्पष्ट किया कि पर्याप्त संख्या में वेंडर जोन बनाए जाएंगे.
पार्षद ने उठाया पर्याप्त वेंडर जोन का मुद्दा : उदयगंज के पार्षद अमित चौधरी ने कहा, नगर निगम को पर्याप्त संख्या में वेंडर जोन विकसित करने होंगे. पिछली बार भी वेंडर जोन बनाए गए थे. वह पूरी तरह भर गए. संख्या कम होने के कारण कई ठेले वालों को जगह नहीं मिल पाई. नतीजतन वे दोबारा सड़कों पर लौट आए, जिससे अतिक्रमण और जाम की समस्या फिर बढ़ गई. ठेले वालों की रोजी-रोटी का भी ध्यान रखा जाना चाहिए और ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो टिकाऊ हो.
स्थायी व्यवस्था और लाइसेंस मिले : चटोरी गली में ठेला लगाने वाले शनि ने कहा कि यदि व्यवस्थित तरीके से वेंडर जोन बनाए जाते हैं और वैध अनुमति दी जाती है, तो शुल्क देने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है. अक्सर अवैध अतिक्रमण के नाम पर ठेले जप्त कर लिए जाते हैं. अगर स्थायी व्यवस्था हो और लाइसेंस मिल जाए तो हम भी सुकून से काम कर सकेंगे. हम किराया देते हैं, तो शुल्क देने को तैयार हैं, बस जगह पर्याप्त होनी चाहिए.
इन इलाकों में अतिक्रमण से जाम की गंभीर समस्या : राजधानी के कई प्रमुख बाजार और चौराहे ठेले-खोमचे के अतिक्रमण से जाम की समस्या झेल रहे हैं. नखास क्षेत्र में विक्टोरिया स्ट्रीट से लेकर रकाबगंज मार्केट तक सड़कें अक्सर जाम रहती हैं. निशातगंज का बुध बाजार और गोल मार्केट क्षेत्र में सड़क किनारे लगने वाले ठेलों से आवागमन बाधित होता है.
खुर्रम नगर, टेढ़ी पुलिया, मुंशी पुलिया से हजरतगंज की ओर आने-जाने वाले लोगों को भी बाजार के दिनों में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. अमीनाबाद, कैसरबाग, आलमबाग और चारबाग क्षेत्र में भी अवैध ठेलों और अतिक्रमण के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है.
