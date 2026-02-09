ETV Bharat / state

लखनऊ में सड़कों से हटेंगे ठेले-खोमचे वाले, जानिए नगर निगम की क्या है बड़ी प्लानिंग

लखनऊ : राजधानी में सड़कों पर बढ़ते अतिक्रमण और जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए लखनऊ नगर निगम अब ठेले-खोमचे को व्यवस्थित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रहा है. नगर निगम लाइसेंस व्यवस्था को दायरे में लाकर राजस्व बढ़ाने और ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए रोडमैप तैयार कर रहा है. शहर के अलग-अलग इलाकों में 10 से अधिक वेंडर जोन बनाने की योजना है, जहां निर्धारित शुल्क लेकर ठेले लगाने की अनुमति दी जाएगी.

नगर निगम की मेयर सुषमा खर्कवाल ने बताया, आने वाले दिनों में शहर में वेंडर जोन विकसित किए जाएंगे. इन जोन में ठेले-खोमचे लगाने वालों से प्रतिदिन या मासिक आधार पर 100 रुपये से लेकर 500 रुपये तक शुल्क लिया जाएगा. इससे एक ओर नगर निगम की आय में वृद्धि होगी और शहर को अतिक्रमण से मुक्त बनाने में भी मदद मिलेगी.

पर्याप्त संख्या में वेंडर जोन बनेंगे : मेयर सुषमा खर्कवाल ने कहा कि शहर में अतिक्रमण से आम नागरिकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. हालांकि ठेले-खोमचे वालों की रोजी-रोटी को भी ध्यान में रखना जरूरी है. हम किसी की आजीविका छीनना नहीं चाहते, लेकिन व्यवस्था जरूरी है. वेंडर जोन बनाकर वहीं ठेले लगवाए जाएंगे, ताकि सड़कें खाली रहें और ट्रैफिक सुचारु हो. उन्होंने स्पष्ट किया कि पर्याप्त संख्या में वेंडर जोन बनाए जाएंगे.

पार्षद ने उठाया पर्याप्त वेंडर जोन का मुद्दा : उदयगंज के पार्षद अमित चौधरी ने कहा, नगर निगम को पर्याप्त संख्या में वेंडर जोन विकसित करने होंगे. पिछली बार भी वेंडर जोन बनाए गए थे. वह पूरी तरह भर गए. संख्या कम होने के कारण कई ठेले वालों को जगह नहीं मिल पाई. नतीजतन वे दोबारा सड़कों पर लौट आए, जिससे अतिक्रमण और जाम की समस्या फिर बढ़ गई. ठेले वालों की रोजी-रोटी का भी ध्यान रखा जाना चाहिए और ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो टिकाऊ हो.