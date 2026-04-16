महराजगंज में 16 दिन में 10 हजार से अधिक चालान कटे, एसपी बोले- जान बचाना लक्ष्य
यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्ती बरत रही है. पुलिस का कहना है कि लापरवाही बर्दास्त नहीं की जाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 16, 2026 at 9:59 PM IST
महराजगंज : ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर पुलिस ने सख्ती की है. 1 अप्रैल से 16 अप्रैल तक 10,880 वाहनों का चालान कर पुलिस ने साफ संदेश दिया है कि अब नियम तोड़ने वालों के लिए कोई ढील नहीं है.
जिले में इन दिनों ट्रैफिक पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में है. शहर से लेकर कस्बों तक लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. बिना हेलमेट, ओवरस्पीडिंग, ट्रिपल राइडिंग और शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर खास नजर रखी जा रही है.
पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि इस अभियान का मकसद चालान काटकर राजस्व बढ़ाना नहीं, बल्कि सड़क हादसों में होने वाली मौतों को कम करना है. उन्होंने कहा, हेलमेट कोई बोझ नहीं, बल्कि जीवन रक्षा का सबसे आसान साधन है.
पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया, हाल के दिनों में हुए सड़क हादसों की समीक्षा में सामने आया कि ज्यादातर मामलों में नियमों की अनदेखी और लापरवाही बड़ी वजह रही है. इसी के चलते ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति अपनाई गई है.
सख्ती के बीच कुछ लोगों ने पुलिस के व्यवहार और शहर में पार्किंग की समस्या को लेकर नाराजगी भी जताई है. इस पर एसपी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि चेकिंग के दौरान पुलिस कर्मी आम जनता के साथ शालीनता से पेश आएं और अनावश्यक सख्ती से बचें.
उन्होंने यह भी कहा कि जहां पार्किंग की समस्या है, वहां प्रशासन के साथ मिलकर समाधान निकाला जाएगा. पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे चालान से बचने के लिए नहीं, बल्कि अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए नियमों का पालन करें.
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