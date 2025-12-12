ETV Bharat / state

गाजर का हलवा खाने से 10 से अधिक पुलिसकर्मी बीमार, अस्पताल में इलाज जारी

जयपुर: राजधानी में पुलिस मुख्यालय में तैनात 10 से अधिक पुलिसकर्मियों की तबीयत गाजर का हलवा खाने के बाद बिगड़ गई. सभी पुलिसकर्मी अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती हैं, जहां उनका इलाज चल रहा है. इनमें दो अतिरिक्त एसपी, तीन एसआई, तीन एएसआई और अन्य हेड कांस्टेबल शामिल हैं. जानकारी के अनुसार, एक पुलिसकर्मी के जन्मदिन के अवसर पर गांधीनगर मोड़ स्थित एक मिठाई की दुकान से गाजर का हलवा मंगवाया गया था. हलवा खाने के कुछ समय बाद ही पुलिसकर्मियों को उल्टी, पेट दर्द और अन्य समस्याएं शुरू हो गईं, जिसके बाद वे निजी अस्पताल पहुंचे.

फूड सेफ्टी टीम ने लिए सैंपल: मामले की सूचना मिलते ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प्रथम) डॉ. रवि शेखावत ने तुरंत कार्रवाई की. उन्होंने बताया कि पुलिस मुख्यालय से जानकारी मिली थी कि कुछ पुलिसकर्मी गाजर का हलवा खाने से बीमार पड़ गए हैं. इस पर एक टीम को संबंधित मिठाई की दुकान पर भेजा गया, जहां से हलवे के सैंपल लिए गए. ये सैंपल जांच के लिए लैबोरेटरी भेज दिए गए हैं. रिपोर्ट आने के बाद फूड सेफ्टी एक्ट के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी.