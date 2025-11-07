ETV Bharat / state

वंदे मातरम् गायन का विश्व रिकॉर्ड बनाने की ओर अग्रसर, 69,142 स्कूलों में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने एक साथ गाया

ऐतिहासिक उपलब्धि में 95 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं के साथ-साथ शिक्षक, अभिभावक और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए.

National Anthem Vande Mataram
सामूहिक रूप से वंदे मातरम् गाते हुए (Etv Bharat kota)
कोटा: राष्ट्रगीत वंदे मातरम् की रचना को 150 साल हो गए हैं. इस उपलक्ष्य में ​​शिक्षा विभाग की ओर से वंदे मातरम् गायन का आयोजन किया गया. इसमें राजस्थान ने देशभक्ति के सुरों में एक नया इतिहास रच दिया है. राज्य के 69 हजार से अधिक स्कूलों में एक साथ एक करोड़ से ज्यादा लोगों ने वंदे मातरम् का गायन किया. इस ऐतिहासिक उपलब्धि में 95 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं के साथ-साथ शिक्षक, अभिभावक और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए.

शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि 7 नवंबर को यह आयोजन सभी स्कूलों और पंचायत राज विभाग के कार्यालय में हुआ. उन्होंने यह भी घोषणा की थी कि अब सुबह वंदे मातरम् और दिन का समापन राष्ट्रगान के साथ होगा, जिसमें सभी की उपस्थिति अनिवार्य होगी. इसी के तहत 7 नवंबर को एक साथ सभी स्कूलों में यह आयोजन हुआ. शिक्षा विभाग वंदे मातरम् गायन में विश्व रिकॉर्ड बनाने की ओर अग्रसर है. राजस्थान के 1,08,689 स्कूलों में से 69,142 स्कूलों ने इसमें भाग लिया. इन स्कूलों में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, मॉडल, संस्कृत, मां बाड़ी और मदरसे शामिल हैं. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि सुबह 10:15 बजे एक साथ सामूहिक रूप से वंदे मातरम गीत का गायन किया था. इसमें रात 8 बजे तक शिक्षा विभाग के पास 1.25 करोड़ लोगों के एक साथ प्रदेश में सामूहिक रूप से वंदे मातरम गीत का गायन करने का आंकड़ा प्राप्त हुआ है. यह गणना अभी जारी है.

पढ़ें: अब राजस्थानी में भी गूंजेगा वंदे मातरम्, साहित्यकार इकराम राजस्थानी ने किया राजस्थानी काव्य अनुवाद

मंत्री दिलावर ने बताया कि 50,19,594 लड़के व 45,23,174 लड़कियों ने भाग लिया. दोनों मिलाकर 95,42,794 स्कूली विद्यार्थी शामिल रहे, जबकि 4,87,241 स्कूली कार्मिक इसमें शामिल रहे हैं. अभिभावक व स्कूल मॉनिटरिंग कमेटियों के सदस्य 5,56,895 मौजूद रहे, जबकि 47,176 अधिकारी भी मौजूद रहे हैं. इसी तरह से जनप्रतिनिधि या नागरिक 2,98,638 और 24,888 एनजीओ के कार्मिक भी शामिल रहे हैं. इन सबको मिलाकर 1,09,57,606 लोगों ने प्रदेश में वंदे मातरम् का गायन किया है.

जयपुर में सबसे ज्यादा 8.92 लाख: वंदे मातरम् गायन में जयपुर में सबसे ज्यादा 8,92,011 बच्चों ने भाग​ लिया. जयपुर जिले में कुल लोगों की संख्या 9,94,258 है. जिसमें 8,972 स्कूलों में यह गायन हुआ है. नए बने जिले कोटपूतली-बहरोड में 746 स्कूलों में आयोजन हुआ था. इसमें 55,014 विद्यार्थियों को मिलाकर 71,035 लोगों ने एक साथ वंदे मातरम् गायन किया है. वहीं कोटा जिले की बात की जाए तो 1,311 स्कूलों में 2,11,583 बच्चों ने वंदे मातरम का गायन किया है, जबकि 2,38,449 लोगों ने गाया है.

