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देव दीपावली पर काशी के घाटों पर जलेंगे 11 लाख से अधिक दीप, सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे

लखनऊ: काशी में देव दीपावली को भव्य और सुरक्षित तरीके से आयोजित करने के लिए प्रदेश सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं. इस वर्ष 24 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर वाराणसी के सभी प्रमुख घाटों पर 11 लाख से अधिक दीप जलाए जाएंगे। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा, यातायात, स्वास्थ्य और स्वच्छता के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं.



बुधवार को तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आयोजन में आने वाले किसी भी श्रद्धालु और पर्यटक को असुविधा नहीं होनी चाहिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि देव दीपावली काशी की सांस्कृतिक पहचान और आध्यात्मिक परंपरा का महत्वपूर्ण पर्व है. इसका आयोजन इस तरह किया जाए कि देश-विदेश से आने वाले पर्यटक यहां से सुखद अनुभव लेकर लौटें. उन्होंने पिछले वर्षों की व्यवस्थाओं और सामने आई चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए सभी विभागों को आपसी समन्वय से काम करने के निर्देश दिए.



20 से 23 नवंबर तक नमो घाट पर होगा गंगा महोत्सव का आयोजन



बैठक में बताया गया कि 20 से 23 नवंबर तक नमो घाट पर गंगा महोत्सव आयोजित किया जाएगा. इस दौरान चारों दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे. मुख्यमंत्री ने स्थानीय कलाकारों को प्राथमिकता देने को कहा. वहीं, देव दीपावली पर सभी पक्के घाटों, गंगा के रेतीले तट और शहर के 100 से अधिक कुंडों पर 11 लाख से ज्यादा दीप प्रज्वलित किए जाएंगे. इनमें स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा तैयार किए गए दीपक भी शामिल होंगे.





गंगा घाट तक ही सीमित नही रहेगी देव दीपावली

इस बार देव दीपावली का आयोजन केवल गंगा घाटों तक सीमित नहीं रहेगा. ग्रामीण क्षेत्रों, सारनाथ, मार्कण्डेय महादेव मंदिर, शूलटंकेश्वर मंदिर और प्रमुख कुंडों पर भी दीपोत्सव की विशेष व्यवस्था होगी. 24 नवंबर को गुरु नानक जयंती के मद्देनजर गुरुद्वारों में लंगर, कीर्तन और संगत के लिए भी जरूरी इंतजाम किए जाएंगे.



लेजर शो और ड्रोन शो होंगे आकर्षण

देव दीपावली की शाम दशाश्वमेध घाट पर विश्वप्रसिद्ध गंगा महाआरती होगी. इसके बाद चेत सिंह घाट पर प्रोजेक्शन और लेजर शो आयोजित किया जाएगा. दशाश्वमेध और अस्सी घाट के सामने ड्रोन शो होगा, जबकि काशी विश्वनाथ धाम के सामने ग्रीन आतिशबाजी आकर्षण का केंद्र रहेगी.



नदी में नावों के लिए बनेगी अलग-अलग लेन

श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गंगा में नावों के संचालन के लिए पहली बार टू-वे लेन सिस्टम लागू किया जा रहा है. नमो घाट से अस्सी घाट की ओर जाने वाली नावों के लिए अलग मार्ग होगा, जबकि वापसी के लिए नदी के रेतीले हिस्से की ओर से अलग लेन निर्धारित की गई है. नमो घाट से अस्सी घाट के बीच फ्लोटिंग वॉटर जेट्टी लगाई गई है. नदी में डीजल चालित और दूसरे जनपदों से आने वाली बाहरी नावों के संचालन पर रोक रहेगी.



10 जोन और 21 सेक्टरों में बंटेगा सुरक्षा घेरा

कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली पर लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए घाट क्षेत्र को 10 जोन, 21 सेक्टर और 36 सब-सेक्टर में बांटा गया है. सुरक्षा के लिए 27 वॉच टावर, ड्रोन कैमरे और त्वरित प्रतिक्रिया दल तैनात रहेंगे. 21 प्रमुख घाटों पर एंटी रोमियो स्क्वॉड की तैनाती होगी. श्रद्धालुओं की सहायता के लिए 11 खोया-पाया केंद्र बनाए जाएंगे. पर्यटक पुलिस ई-स्कूटर से लगातार गश्त करेगी. नदी में सुरक्षा के लिए एनडीआरएफ, फ्लड पीएसी, जल पुलिस और वॉटर एम्बुलेंस तैनात रहेंगी. चेत सिंह घाट पर फ्लोटिंग रेस्क्यू स्टेशन भी सक्रिय रहेगा। घाटों पर चेंजिंग रूम, मोबाइल शौचालय और पेयजल की व्यवस्था की जाएगी.



जाम से बचाने के लिए 31 पार्किंग स्थल

शहर में यातायात व्यवस्था सुचारु रखने के लिए सात प्रमुख डायवर्जन प्वाइंट बनाए गए हैं. इसके अलावा 31 स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था होगी। भीड़भाड़ वाले प्रमुख मार्गों पर ऑटो और ई-रिक्शा के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा, ताकि श्रद्धालुओं को आवागमन में परेशानी न हो. आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के लिए बीएचयू ट्रॉमा सेंटर, सर सुंदरलाल अस्पताल और पंडित दीनदयाल अस्पताल सहित 14 अस्पतालों को जोड़कर ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया जाएगा. इससे किसी भी आपात स्थिति में मरीजों को जल्द अस्पताल पहुंचाया जा सकेगा.





20 से 25 नवंबर तक चलेगा स्वच्छता अभियान

मुख्यमंत्री ने 20 से 25 नवंबर तक पूरे शहर में विशेष स्वच्छता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि दीपदान कार्यक्रम समाप्त होते ही घाटों की सफाई कराई जाए, जिससे अगले दिन सुबह स्नान करने आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी न हो. साथ ही होटल, रेस्टोरेंट और टैक्सी संचालकों को पर्यटकों से निर्धारित और उचित शुल्क लेने के लिए जागरूक किया जाए. मुख्यमंत्री ने कहा कि देव दीपावली काशी की आस्था, संस्कृति और आतिथ्य सत्कार का उत्सव है. आयोजन में स्थानीय लोगों की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित की जाए और श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आयोजन में आने वाले किसी भी श्रद्धालु और पर्यटक को असुविधा नहीं होनी चाहिए.



देश विदेश से आने वाले पर्यटक सुखद अनुभव लेकर लौटे

मुख्यमंत्री ने कहा कि देव दीपावली काशी की सांस्कृतिक पहचान और आध्यात्मिक परंपरा का महत्वपूर्ण पर्व है. इसका आयोजन इस तरह किया जाए कि देश-विदेश से आने वाले पर्यटक यहां से सुखद अनुभव लेकर लौटें. उन्होंने पिछले वर्षों की व्यवस्थाओं और सामने आई चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए सभी विभागों को आपसी समन्वय से काम करने के निर्देश दिए.

