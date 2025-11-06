कौशांबी में एक नाम के तीन वोटर! डेढ़ लाख से अधिक डुप्लीकेट मतदाता मिले, बीएलओ घर-घर जाकर करेंगे वेरिफिकेशन

कौशांबी में एक नाम के तीन वोटर! डेढ़ लाख से अधिक डुप्लीकेट मतदाता मिले, बीएलओ घर-घर जाकर करेंगे वेरिफिकेशन
कौशांबी में कुल 10 लाख 46 हजार 695 मतदाता सूचीबद्ध हैं. डुप्लीकेट वोटरों की लिस्ट तहसीलों को भेज दी गई है.
कौशांबी : उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले मतदाता सत्यापन कार्य शुरू कर दिया है. कौशांबी में मतदाता सूची में बड़ी गड़बड़ी मिली है. जिले में लाखों मतदाताओं के नाम एक ही सूची में बार-बार दर्ज हैं. निर्वाचन आयोग ने यह खुलासा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से किया है.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराए गए डिजिटल सत्यापन में जिले के एक लाख 64 हजार 444 मतदाता डुप्लीकेट पाए गए हैं. यानी, एक ही व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में दो या तीन बार दर्ज है. राज्य निर्वाचन आयोग ने ऐसे मतदाताओं की सूची कौशांबी जिले के निर्वाचन कार्यालय भेजी है.
राज्य निर्वाचन आयोग से निर्देश मिलने के बाद कौशांबी जिला प्रशासन ऐसे मतदाताओं का वेरिफिकेशन कर रहा है. डीएम डॉ. अमित पाल शर्मा ने बताया कि संबंधित एसडीएम को उनके तहसील की सूची भेज दी गई है और उन्हें कहा गया है कि वह बीएलओ के माध्यम से ऐसे मतदाताओं का सत्यापन कराएं.
सत्यापन होने से ऐसे मतदाता जिनके कई जगह नाम दर्ज हैं, उन्हें हटाया जा सकेगा. AI के माध्यम से मिली इस सूची के सत्यापन का कार्य किया जा रहा है और मतदाता जहां वास्तविक निवास कर रहा होगा वहीं उसका नाम रखकर बाकी जगह से डिलीट कर दिया जाएगा.
फिलहाल जिले में कुल 10 लाख 46 हजार 695 मतदाता सूचीबद्ध हैं. अब प्रशासन की ओर से घर-घर जा कर सत्यता के आधार पर डुप्लीकेट नामों की हटाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, ताकि पंचायत चुनाव से पहले मतदाता सूची पूरी तरह त्रुटिरहित बनाई जा सके.
जिलाधिकारी डॉ. अमित पाल शर्मा ने बताया कि डुप्लीकेट मतदाताओं की जो सूची प्राप्त हुई है उसका सत्यापन कार्य कराया जा रहा है. जिससे वास्तविक सूची जारी किया जा सके.
