हिमाचल में अब बनेंगी ज्यादा टिकाऊ सड़कें, PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कर्नाटक में तलाशा नया फॉर्मूला
मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जल्द विकास के मॉडल्स का अध्ययन करने के लिए अधिकारियों को कर्नाटक भेजा जाएगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 22, 2026 at 6:10 PM IST
शिमला: हिमाचल की टूटी-बिखरी सड़कों को नई पहचान देने की तैयारी अब तेज होती दिख रही है. इसी मिशन के तहत लोक निर्माण व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह ने कर्नाटक में सड़क निर्माण और सड़कों को लंबे समय तक टिकाऊ बनाने वाली नवीनतम तकनीकों की गहराई से जानकारी ली. बताया जा रहा है कि वहां अपनाई जा रही आधुनिक तकनीक, तेज निर्माण मॉडल और मौसम के अनुकूल सड़क संरचना का अध्ययन अब हिमाचल की पहाड़ी सड़कों के कायाकल्प में अहम भूमिका निभा सकता है.
लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शुक्रवार को बेंगलुरु में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से भेंट की. इस दौरान विक्रमादित्य सिंह ने सिद्धारमैया के साथ कर्नाटक एवं हिमाचल प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं एवं विकासात्मक गतिविधियों पर विस्तृत चर्चा की. बैठक के दौरान दोनों प्रदेशों में लोक निर्माण विभाग सहित शहरी विकास विभाग की ओर से कार्यान्वित की जा रही विभिन्न विकास परियोजनाओं एवं विकास के आधुनिक मॉडल्स पर विशेष रूप से चर्चा की गई.
विकास के मॉडल्स का अध्ययन करने कर्नाटक जाएंगे अधिकारी
लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जल्द ही प्रदेश के लोक निर्माण विभाग और शहरी विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को कर्नाटक में शहरी विकास एवं अधोसंरचना निर्माण में अपनाए जा रहे सफल मॉडल्स के अध्ययन के लिए भेजा जाएगा. इस अवसर पर विक्रमादित्य सिंह ने सिद्धारमैया को हिमाचल आने का न्योता भी दिया. वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल और कर्नाटक सरकार की ओर से चलाई जा रही जन कल्याणकारी नीतियों एवं विकास कार्यों का दोनों सरकारें गहन अध्ययन करेंगी, ताकि इन प्रदेशों की सफल नीतियों एवं योजनाओं को दोनों प्रदेशों में लागू कर आमजन को अधिकाधिक लाभान्वित किया जा सके. इस मुलाकात के बाद विक्रमादित्य सिंह ने कर्नाटक के उप-मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार से भी भेंट की और प्रदेश हित के विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की.
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