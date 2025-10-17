ETV Bharat / state

दीपावली पर चांदी के बर्तन-मूर्ति-सिक्कों की क्यों अधिक डिमांड? जानिए 17 साल पहले गोल्ड-सिल्वर के दाम क्या थे?

चांदी की 'चमक' और उसकी आसमान छूती कीमत के बारे में विस्तार से जानते हैं.

चांदी की बढ़ती कीमत से बाजार में शार्टेज. (Etv Bharat)
Published : October 17, 2025 at 4:33 PM IST

Updated : October 17, 2025 at 4:58 PM IST

आगराः हर दिन चांदी महंगी हो रही है. चांदी की 'चमक' ऐसी है कि एक दिन में इसकी कीमत आठ से दस हजार रुपये चढ़ रही है. जिससे ही अब भारतीयों के दिमाग में सिर्फ चांदी घूम रही है. इस दीपावली से पहले बाजार में हलचल बढ़ते ही लोगों ने सोने को दरकिनार करके चांदी-चांदी कहना और खरीदना शुरू कर दिया है.

चांदी की डिमांड बाजार में अधिक होने से उपलब्धता कम हो गई है. इसलिए, अब लोगों की पसंद चांदी से बने गिफ्ट आइटम्स, सिक्के और बर्तन हैं. आगरा के जोहरी बाजार, चौबेजी का फाटक और नमक की मंडी बाजार में इस बार सोने से ज्यादा चांदी के आइटम्स की खरीदारी ग्राहक रहे हैं. सराफा कारोबारियों का कहना है कि चांदी में अधिक निवेश कर रहे हैं. जिससे ही धनतेरस आने तक चांदी की डिमांड और बढ़ेगी.

आगरा के दुकानदारों ने चांदी की कीमत और बिक्री के बारे में बताया. (Video Credit; ETV Bharat)

प्योर गोल्ड और सिल्वर बाजार से गायब: सराफा कारोबारी मालिक रिंकू बंसल ने बताया कि बाजार से प्योर सोना और चांदी गायब हैं. ब्लैक में माल मिल रहा है. जिसको जिस रेट पर मिल रहा है, उस पर चांदी और सोना आभूषण बनाने के लिए खरीद रहा है. इसकी वजह से आभूषण की कीमत अधिक है. मेकिंग चार्ज भी इसमें लग रहा है. चांदी के बर्तन, सिक्के, मूर्तियां और गिफ्ट आइटम्स की डिमांड अधिक है. बाजार से चांदी गायब होने की वजह से व्यापारी, रिटेलर और लोग खूब खरीद रहे हैं. बाजार में पांच ग्राम का सिक्का 950 रुपये और दस ग्राम का सिक्का 1900 रुपये का दे रहे हैं. 500 ग्राम से एक किलोग्राम के चांदी के बार की अधिक डिमांड है. सबसे छोटी मूर्ति 1500 रुपये में दे रहे हैं. चांदी के बर्तन की खूब डिमांड है, जिन पर मेकिंग चार्ज भी कम है.

चांदी की शॉर्टेज, प्रीमियम पर खरीदारीः सराफा कारोबारी सुमित बंसल ने बताया कि चाइना और टर्की से चांदी का प्रोडेक्शन कम है. भारत में चांदी को लेकर इनवेस्टर हावी हैं. आगरा में जिस हिसाब से त्योहार पर चांदी की खपत है, उतनी है नहीं. इसलिए, लोगों को चांदी नहीं मिल रही है. सिल्वर के बार, बर्तन, मूर्तियां और सिक्कों के साथ ही चांदी के अधिक वजनी गिफ्ट आइटम्स खरीद रहे हैं. बाजार में लोग 500 ग्राम से लेकर एक किलोग्राम चांदी का बार भी खरीद रहे हैं. बार प्योर चांदी के हैं, जिनकी 100 प्रतिशत चांदी में वापसी है. इस पर लेबर चार्ज देना पड़ रहा है. मगर, निवेश के हिसाब से सही कदम है. एक किलोग्राम चांदी के बार पर लेबर चार्ज दो हजार रुपये है. इसमें ग्राहक को कोई नुकसान नहीं हो रहा है. चांदी की कीमत में एक दिन में दस से 15 हजार रुपये तक तेजी आ रही है. इसलिए, लोगों की इस बार चांदी की खरीद पर अधिक रुझान है. इसके मुकाबले सोना कम खरीदा जा रहा है.

आगरा में चांदी के आइटम्स खरीदते लोग.
आगरा में चांदी के आइटम्स खरीदते लोग. (ETV Bharat)
बाजार में तेजी और डिमांड भी अधिकः आगरा सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष नितेश अग्रवाल ने बताया कि आगरा में बने सोने और चांदी के आभूषणों के साथ ही गिफ्ट आइटम्स की यूपी के साथ ही अन्य राज्यों में अधिक डिमांड है. चांदी की कीमतों में आए उछाल से इस बार त्योहार से पहले ही बाजार में चांदी की कमी है. जिसकी वजह से सोने से ज्यादा चांदी के बर्तन, सिक्के और आइटम्स की खूब खरीद रहे हैं. चांदी की तेजी की वजह से दीपोत्सव पर चांदी की कीमत और चढने की उम्मीद है.चांदी के इन आइटम्स की अधिक डिमांड● चांदी के सिक्के, मूर्तियां, बर्तन, बार, पायल और चांदी के गिफ्ट आइटम्स.सोने के इन गहनों की डिमांडपेंडेंट नेकलेस: जो हल्के और सुंदर दिखते हैं. आरामदायक होने के साथ ही सादगी और स्टाइल से इनका चलन बढ़ा है. जिसके चलते ही डिमांड में हैं.● स्टड ईयररिंग्स: बाजार में स्टड ईयररिंग्स के विभिन्न विकल्प हैं. रोज गोल्ड में इनकी मांग में इनकी अधिक डिमांड है.● हल्के हार: हल्के हार की इस समय खूब डिमांड है. सोने की शुद्धता कम करने पर हीरा बढ़ाने से दाम में अच्छी खासी कमी है. इसलिए, अधिक डिमांड में हैं.● मिनिमलिस्टिक ब्रेसलेट और कंगनः सोने की कीमत अधिक होने से मिनिमलिस्टिक ब्रेसलेट और कंगन का भी चलन बढ़ा है. जो भले ही बेहद नाजुक होते हैं, लेकिन पहनने में सुविधाजनक होते हैं.मिक्स्ड मेटल ज्वैलरी की भी डिमांडदीपावली को लेकर कई बड़े ब्रांड ने मिक्स्ड मेटल ज्वैलरी डिजाइन करके बाजार में उतारी हैं. जो तरह तरह की धातुओं को आपस में मिलाकर तैयार की हैं. इनकी डिजाइन बेहद आकर्षक हैं. मगर, लागत भी कम है. इन ज्वैलरी में लोगों को आकर्षित करने के लिए सोने को मिलाया गया है. जिससे इनकी भी खूब डिमांड है.

साल दर साल धनतेरस पर सोने-चांदी के रेट

साल दर साल धनतेरस पर सोने-चांदी के रेट.
साल दर साल धनतेरस पर सोने-चांदी के रेट (ETV Bharat)

इसे भी पढ़ें- कानपुर का 250 साल पुराना बाजार, जहां मिलते शक्कर के हाथी, घोड़े, मगरमच्छ; अंग्रेज भी थे इनके दीवाने

