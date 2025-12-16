ETV Bharat / state

खटीमा तुषार शर्मा हत्याकांड, दो और आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे, अन्य की धरपकड़ तेज

खटीमा कोतवाली पुलिस ने तुषार शर्मा हत्याकांड मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

TUSHAR SHARMA MURDER CASE
पुलिस गिरफ्त में आरोपी (Photo- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 16, 2025 at 11:14 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

खटीमा: सीमांत क्षेत्र खटीमा में बीते दिनों हुए तुषार शर्मा हत्याकांड के बाद पुलिस टीम लगातार हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी कर रही है. हत्याकांड में नामजद आरोपी गुफरान एवं समीर को भी पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया है. जबकि हत्याकांड के मुख्य आरोपी हाशिम को पुलिस मुठभेड़ में खटीमा कोतवाली पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज चुकी है. वहीं अन्य आरोपियों की धरपकड़ के प्रयास किए जा रहे हैं. हत्याकांड में मृतक युवक तुषार शर्मा के पिता मनोज शर्मा की तहरीर के आधार पर मुख्य आरोपी हाशिम सहित गुफरान, समीर, पप्पू चाय वाला, शहबाज एवं अन्य के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था. वरिष्ट पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर मणिकांत मिश्रा के अनुसार अभियुक्तों की चल-अचल संपत्ति की भी जांच शुरू कर दी गई है.

खटीमा कोतवाली क्षेत्र में बीते दिनों रोडवेज बस स्टेशन के करीब तुषार शर्मा की सनसनीखेज हत्या के मामले में उधमसिंह नगर की खटीमा कोतवाली पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए दो और नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा के कड़े निर्देशों पर यह कार्रवाई की गई है. बता दें कि दिनांक 12 दिसंबर 2025 की रात्रि कोतवाली खटीमा क्षेत्रान्तर्गत रोडवेज बस स्टेशन के सामने मारपीट की घटना हुई थी. इस घटना में तुषार शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई थी, जबकि सलमान और अभय उर्फ बाबू गंभीर रूप से घायल हुए थे.

खटीमा तुषार शर्मा हत्याकांड अहम गिरफ्तारियां (Video-ETV Bharat)

इस संबंध में दिनांक 13 दिसंबर 2025 को मृतक तुषार शर्मा के पिता मनोज शर्मा द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना खटीमा में विभिन्न धाराओं में हाशिम, गुफरान, समीर, पप्पू चाय वाला, शहबाज एवं अन्य के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया. घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी उधम सिंह नगर मणिकांत मिश्रा के निर्देश पर तत्काल अलग-अलग पुलिस टीमें गठित की गईं. दिनांक 13 दिसंबर 2025 की देर रात्रि अभियुक्त हाशिम को कस्बा झनकट क्षेत्र में ईंट भट्टे के पास पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करते हुए उप कारागार हल्द्वानी भेजा दिया गया.

जबकि दिनांक 15 दिसंबर 2025 को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मजगमी पुल के पास सितारगंज रोड से अभियुक्त गुफरान (उम्र 20 वर्ष) व समीर उर्फ मैरी (उम्र 19 वर्ष) को गिरफ्तार कर लिया है. दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस टीमों द्वारा दबिश दी जा रही है. साथ ही, मामले में शामिल अभियुक्तों की चल एवं अचल संपत्तियों की भी गहनता से जांच की जा रही है. एसएसपी मणिकांत मिश्रा के अनुसार अपराध में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और कानून के तहत सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

पढ़ें:

TAGGED:

तुषार शर्मा हत्याकांड
खटीमा तुषार शर्मा मर्डर केस
KHATIMA TUSHAR SHARMA MURDER CASE
TUSHAR SHARMA MURDER
TUSHAR SHARMA MURDER CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.