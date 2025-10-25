ETV Bharat / state

चित्रकूट में कथावाचक मोरारी बापू ने राम यात्रा को किया रवाना, 411 भक्त 11 दिन में करेंगे आठ हजार किलोमीटर की यात्रा

यात्रा रामेश्वरम और फिर कोलंबो होते हुए अयोध्या में आकर समाप्त होगी. इस राम यात्रा में सनातन धर्म के मूल्यों भक्ति और करुणा का जीवंत रूप दिखाई देगा. ये यात्रा भारत और श्रीलंका के अध्यात्मिक स्थलों को जोड़ने वाली साबित होगी. इतना ही नहीं भक्त रामकथा के माध्यम से भगवान श्री राम के जीवन, उनके संघर्षों, आदर्शों और धर्म की शिक्षाओं के बारे में जान पाएंगे.

यात्रा 25 अक्टूबर से चार नंवबर तक चलेगी. 11 दिनों की यह यात्रा भगवान राम के वनवास के पवित्र रास्तों का अनुसरण करते हुए चित्रकूट के कर्वी रेलवे स्टेशन से यात्रा रवाना हुई. इस दौरान मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला और सतुआ बाबा भी मौजूद रहे. यहां पहले राम कथा का आयोजन हुआ, इसके बाद यात्रा शुरू हुई.

चित्रकूट : कथावाचक मोरारी बापू ने शनिवार को ऐतिहासिक राम यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. 411 भक्त IRCTC की एक विशेष ट्रेन से आठ हजार किलोमीटर की यात्रा करेंगे. राम यात्रा रेल और हवाई मार्गों से पूरी होगी.

26 अक्टूबर को अगस्त्य मुनि आश्रम, सतना में कथा आयोजित की जाएगी. इसके बाद 27 को पंचवटी (महाराष्ट्र), 28 को सबरी आश्रम (कर्नाटक) में कथा आयोजित की जाएगी. 29 अक्टूबर को ऋषिमुख पर्वत (हम्पी) में और 30 अक्टूबर को प्रवर्षण पर्वत (कर्नाटक) में कथा होगी. इसके बाद एक नवंबर को रामेश्वरम में कथा का आयोजन किया जाएगा.

रामेश्वर से भक्त फ्लाइट से कोलंबो (श्रीलंका) पहुंचेंगे. यहां तीन नवंबर को कथा का आयोजन किया जाएगा. भक्त श्रीलंका से सीधे चार नवंबर को अयोध्या पहुंचेंगे और रामकथा में शामिल होंगे. इसके साथ इस यात्रा का समापन होगा.

काठमांडू से आई महिला श्रद्धालु ने कहा कि यह यात्रा आज प्रभु श्रीराम की तपोस्थली से शुरू हो रही है. हम लोग बहुत श्रद्धा के साथ इस राम वन गमन पथ यात्रा में शामिल हुए हैं. इस यात्रा का उद्देश्य जहां-जहां प्रभु श्रीराम के चरण पड़े थे, वहां-वहां हमारी यह यात्रा होगी. यह हमारा सौभाग्य है कि हम इस यात्रा में शामिल हुए हैं.

मध्य प्रदेश से डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि यह बहुत गौरव की बात है कि मैं ऐसे आयोजन में शामिल हो सका. मोरारी बापू की अगुवाई में भगवान श्रीराम के चरण जहां-जहां पड़े वहां-वहां यह यात्रा जाएगी. मुरारी बापू द्वारा पूरे जीवन भर जिन श्रीराम की कथा सुनाई उनके द्वारा यह यात्रा शुरू करना अभूतपूर्व है. यात्रा शुभ हो मंगलकारी हो ऐसी मेरी कामना है.

