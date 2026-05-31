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मुरादाबाद के युवक ने Live वीडियो बनाकर खुद को मारी गोली, मौत; परिवार बोला- डिप्रेशन में था

मुरादाबाद के युवक ने Live वीडियो बनाकर खुद को मारी गोली. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मुरादाबाद: जिले में एक युवक ने लाइव वीडियो बनाकर खुद को गोली मार ली, जिससे उसकी मौत हो गई. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. यह घटना मुरादाबाद जिले के कुंदरकी थाना क्षेत्र में चक फाजलपुर गांव की है.

कुंदरकी थाने के इंस्पेक्टर हमबीर सिंह जादौन ने बताया कि मृतक की पहचान फरहत अली (19) पुत्र सरताज के रूप में हुई है. मृतक के घर वालों ने जानकारी दी है कि वह डिप्रेशन में था.

इस कारण उसने अपने पिता की लाइसेंसी बंदूक से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है. उन्होंने यह भी बताया कि घर वालों ने तहरीर दी है, जिसमें उन्होंने कोई कार्रवाई न करने की बात कही है. फिलहाल, शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है.

पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक, थाना कुंदरकी के चक फाजलपुर गांव निवासी सरताज के बेटे फरहत अली ने खुद को गोली मारी है. मृतक ने सुसाइड से पहले अपने मोबाइल के कैमरे से रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो बनाया था, जिसमें वह खुद को परेशान बता रहा है.

वह वीडियो में कहता नजर आ रहा है कि जिसने दिल दुखाया है, उससे हश्र में मुलाकात होगी. इतना कहकर वह खुद को गोली मार लेता है. वीडियो में फरहत अपने परिवार को परेशान न करने की बात भी कह रहा है.