ETV Bharat / state

मुरादाबाद में लिव-इन पार्टनर ने छोड़ा तो युवती ने किया सुसाइड; पुलिस करा चुकी थी काउंसिलिंग

पुलिस द्वारा तुरंत ही उसकी प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

मुरादाबाद में लिव-इन पार्टनर ने छोड़ा तो युवती ने किया सुसाइड.
मुरादाबाद में लिव-इन पार्टनर ने छोड़ा तो युवती ने किया सुसाइड. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 9, 2026 at 11:36 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुरादाबाद: लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली युवती ने सुसाइड कर लिया. 30 वर्षीय युवती जहरीला पदार्थ खाकर थाने पहुंची और कहा कि वह अब मेरे साथ नहीं रहना चाहता. युवती की गंभीर हालत देखकर पुलिस अस्पताल लेकर पहुंची, जहां इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई.

एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि घटना मुरादाबाद के थाना मझोला क्षेत्र के नया मुरादाबाद की है. जानकारी के मुताबिक, युवती प्रभात सक्सेना नाम के शादीशुदा व्यक्ति के साथ किराए के मकान में रहती थीं. पिछले 5- 6 वर्षों से दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहे थे.

कुछ समय पश्चात दोनों के रिश्तों में खटास आ गई और दोनों में विवाद होने लगे. दो दिन पहले भी दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद थाने में काउंसलिंग कराकर दोनों को वापस घर भेज दिया गया था.

एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि सोमवार दोपहर के समय युवती थाने पहुंची. उसने बताया कि उसके द्वारा जहर का सेवन किया गया है. पुलिस द्वारा तुरंत ही उसकी प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. युवती प्रभात सक्सेना नाम के व्यक्ति के साथ पिछले 6 सालों से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी. प्रभात सक्सेना पहले से ही शादीशुदा है.

उसका अपना परिवार मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र में रहता है. घर में उसकी पत्नी और दो बच्चे हैं. प्रभात सक्सैना और मृतका में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. 6 जून को उनकी काउंसलिंग कराकर वापस भेज दिया गया था. आज युवती जहर खाकर थाने में पहुंची थी और उसने बताया कि प्रभात सक्सेना ने उसको छोड़ दिया है. घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी प्रभात सक्सैना को गिरफ्तार किया है.

यह भी पढ़ें: झांसी के किसानों ने चंदा लगाकर शुरू कराया सड़क निर्माण; 15 वर्षों से मिलता रहा सिस्टम का आश्वासन

TAGGED:

MORADABAD WOMAN SUICIDE CASE
LIVE IN RELATION WOMAN DIED
MORADABAD LIVE IN WOMAN SUICIDE
WOMAN SUICIDE POLICE STATION NEWS
MORADABAD LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.