मुरादाबाद में बच्चों को बंधक बनाकर वृद्धा की गोली मार कर हत्या, भाग रहे एक आरोपी को भीड़ ने दबोचा

मुरादाबाद : मझोला थाना क्षेत्र में मुरादाबाद-दिल्ली रोड स्थित समृद्धि बिहार निवासी एक वृद्धा (52) को कुछ बदमाशों ने गोली मार दी. वृद्धा की हत्या के बाद भाग रहे एक बदमाश को आसपास के लोगों ने पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया है. पुलिस के अनुसार हत्या की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है. परिवार के लोग भी किसी से रंजिश होने से इनकार कर रहे हैं. पकड़े गए बदमाश से पूछताछ के बाद अन्य आरोपियों को जल्द पकड़ लिया जाएगा.

एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि सोमवार शाम 7:00 बजे दिल्ली रोड पर समृद्धि बिहार में एक महिला की गोली मार कर हत्या की सूचना मिली थी. जिसके उपरांत पुलिस टीम मौके पर पहुंची. गोली मारकर भाग रहे दो बदमाशों में से एक बदमाश को आसपास के लोगों ने पकड़ लिया था. जिसे हिरासत में लिया गया है. आरोपी से पूछताछ के आधार पर अन्य बदमाशों की तलाश में पुलिस टीमें गठित की गई हैं.

एसपी सिटी के मुताबिक प्राथमिक जांच के अनुसार थाना मझोला क्षेत्र में मुरादाबाद-दिल्ली रोड स्थित समृद्धि बिहार निवासी नन्ही (52) चौकीदारी करती थीं. सोमवार शाम लगभग 7:00 बजे वह रोजा खोलने के उपरांत अपने घर में बैठी थीं. उनके साथ कुछ बच्चे थे और घर के अन्य लोग बाहर गए थे. इसी बीच पहुंचे दो बदमाशों ने बच्चों को बंधक बना लिया और नन्ही को गोली मार दी. गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़े तो एक बदमाश भीड़ के हत्थे चढ़ गया. वहीं गोली लगने से घायल नन्हीं को अस्पताल पहुंचाया गया. जहां डाॅक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.