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मुरादाबाद से कूड़े का पहाड़ गायब!, ट्रेंचिंग ग्राउंड का हो गया कायाकल्प, जानिए कैसे कचरा बना समस्या की जगह कमाई का जरिया

मुरादाबाद से कूड़े का पहाड़ खत्म ( Photo Credit; ETV Bharat )

मुरादाबाद: दुनिया भर में पीतल नगरी के नाम से मशहूर मुरादाबाद में बनी फूलदान, मूर्तियां, लैंप, कैंडल स्टैंड, ट्रे और होम डेकोर के सामान का हर को मुरीद है. करीब 400 सालों से चली आ रही ये पहचान आज भी जिंदा है. समय से साथ इसमें आधुनिकता शामिल होती चली गई. लेकिन सदियों से औद्योगिक पहचान होने के बावजूद एक साफ और सुंदर शहर की परिकल्पना में ब्रास सिटी प्राचीन है. इसका प्रमुख कारण था कचरा निस्तारीकरण का नहीं होना. ट्रेंचिंग ग्राउंड में कूड़े का पहाड़ कई किलोमीटर दूर से ही दिखता था. बदबू,धूल और गंदगी से लोग अलग परेशान. आज शहर के कैसे हालात हैं, रोजाना इकट्ठा कुड़े का क्या होता है, इन्हीं सब सवालों को पड़ताल करती पढ़िये ये खास रिपोर्ट.

लिगेसी कूड़ा का निस्तारण बड़ी समस्या

कुछ सालों पहले मुरादाबाद शहर में कूड़े के बड़े पहाड़ हुआ करते थे. घरों और अन्य जगहों से निकलने वाले कचरे का निस्तारण उचित ढंग से नहीं पाता था और इसलिए कूड़ा लगातार इकट्ठा होता रहता था. अभी रोजाना शहर से करीब 400 मिट्रिक टन से ज़्यादा कूड़ा निकलता है. हर दिन घरों, सड़कों और नालों का कूड़ा इकट्ठा करने के बाद नगर निगम के वाहनों से ट्रेंचिंग ग्राउंड पहुंचाया जाता है और यहां आधुनिक मशीनों से इसको अलग करने के बाद इसका निस्तारण किया जाता है. इसके अलावे पहले से जमा कूड़ा जिसे लिगेसी भी कहा जाता है उसका भी निस्तारण लगातार किया जाता है. मुरादाबाद ट्रेंचिंग ग्राउंड की पड़ताल (Video Credit; ETV Bharat) पायथा कंपनी को वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का ठेका

नगर निगम मुरादाबाद में 70 वार्डों के घरों से कूड़ा इकट्ठा करने के लिए दो एजेंसियों को ठेका दिया है. आयुषी हाइजीन प्राइवेट लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड के जिम्मे 50 वार्ड जबकि अर्बन एज मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को 20 वार्डो से कूड़ा इकट्ठा करने का ठेका दिया गया है. इसके अलावे रास्तों की सफाई और नालों से निकलने वाले कचरे को दूसरे जरिए से इकट्ठा करके ट्रांसफर स्टेशन भेजा जाता है और वहां से इसे मुरादाबाद के रामपुर रोड स्थित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्लांट में शिफ्ट किया जाता है. नगर निगम की ओर से पाथया कंपनी को इस अपशिष्ट प्रबंधन प्लांट के संचालन का ठेका दिया गया है. कचरा रिसाइकल करने की विधि (Photo Credit; ETV Bharat) कचरे से चार तरह के मिलते कंपोनेंट ट्रेंचिंग ग्राउंड में तीन तरह के कचरे आते हें जिसमें गीले, सुखे और सी एंड डी कचरा शामिल है. प्रतिदिन पहुंचने वाले कचरे में 60% गीला जबकि बाकी सुखा कूड़ा होता है. सुखे और गीले कूड़े को प्लांट में मौजूद आधुनिक मशीनों में डालकर अलग किया जाता है. गीले और सुखे दोनों ही तरह के कचरे से चार तरह के कंपोनेंट मिलते हैं. जिसमें आरडीएफ, इनर्ट, खाद्य और सी एंड डी शामिल होते हैं. इन अवयवों में आरडीएफ बेहद ही चुनौतीपूर्ण होता है. आरडीएफ से ज्वलनशील पदार्थ कोयला तैयार किए जाते हैं. गीले कूड़े को मशीन में डालकर पृथक्करण के बाद खाद बनाने की प्रक्रिया की जाती है. नगर निगम के सात एमआरएफ सेंटर है जहां सूखे कूड़े को रखकर रिसाइकल की प्रक्रिया की जाती है. अगल अगल कचरा का अलग तरीके से निस्तारीकरण (Photo Credit; ETV Bharat) कूड़े से कमाई

कमाई की बात की जाए तो निगम को डोर टू डोर कलेक्शन से ही कमाई हो पाती है. मुरादाबाद शहर के 70 वार्डो के प्रत्येक घर से 70 रुपये चार्ज किया जाता है. कूड़े के ढेर की देखरेख और संचालित करने वाली कंपनी पाथया आरडीएफ के डिस्पोजल और तैयार कंपोस्ट खाद किसानों और कंपनियों को बेचकर कमाई करती हैं. जबकि रिसाइकिल के लिए निगम 648 रुपए प्रति टन की दर से कंपनी को भुगतान करती है. कचरे से निगम को कमाई (Photo Credit; ETV Bharat)