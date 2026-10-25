Moradabad Suicide Attempted; मेटा अलर्ट सिस्टम से मिली सूचना पर पुलिस ने बचाई युवक की जान
मुरादाबाद के डिलारी थाना क्षेत्र का मामला. प्रेमिका से विवाद के बाद युवक ने आत्मघाती कदम उठाया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 25, 2026 at 8:55 AM IST|
Updated : October 25, 2026 at 9:25 AM IST
मुरादाबाद : मेटा (Meta) कंपनी और मुरादाबाद की डिलारी पुलिस के सहयोग से आत्महत्या की कोशिश करने वाले एक युवक की जान बचा ली गई है. मामला जनपद मुरादाबाद के डिलारी थाना क्षेत्र का है. क्षेत्र में रहने वाले युवक का अपनी प्रेमिका से किसी बात के चलते विवाद हो गया था. इसी से नाराज होकर युवक ने अपनी जान देने की कोशिश में कीटनाशक पदार्थ का सेवन कर लिया और जानकारी इंस्टाग्राम पर शेयर कर दी. मेटा अलर्ट सिस्टम ने इसकी जानकारी पुलिस से साझा की. इसके बाद डिलारी थाने की पुलिस टीम तत्काल युवक की लोकेशन पर पहुंची और उसकी जान बचा ली.
एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह के अनुसार युवक नोएडा में रहकर वेल्डिंग का काम करता है. परिवार में शादी होने के कारण घर आया हुआ था. बताया जाता है कि प्रेमिका के बात करने से मना करने के चलते युवक ने आत्मघाती कदम उठाने का फैसला किया था.
मुख्यालय पुलिस महानिदेशक स्थित सोशल मीडिया सेंटर को ई मेल के ज़रिये अलर्ट मिलने पर डिलारी पुलिस टीम एक्टिव हो गई थी. लोकेशन पर पहुंचने पर युवक अल्प मात्रा में कीटनाशक का इस्तेमाल कर चुका था. जिसे उल्टी कराने के पश्चात बाहर निकाल दिया गया.
एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि मेटा अलर्ट सिस्टम के जरिए पुलिस को सूचना मिली थी कि डिलारी थाना क्षेत्र का रहने वाला युवक आत्महत्या का प्रयास कर रहा है. उसने एक वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया था. सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और युवक को बचा लिया गया. काउंसिलिंग के बाद उसके माता-पिता भी शादी कराने के लिए राजी हो गए हैं.
मेटा अलर्ट को जानें; यदि कोई उपयोगकर्ता फेसबुक या इंस्टाग्राम पर आत्महत्या या खुद को नुकसान पहुंचाने से जुड़ा कोई पोस्ट, वीडियो या संदेश साझा करता है तो मेटा का सिस्टम और सुरक्षा टीम तुरंत इसकी सूचना संबंधित देश की पुलिस को देती है.
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