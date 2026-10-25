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Moradabad Suicide Attempted; मेटा अलर्ट सिस्टम से मिली सूचना पर पुलिस ने बचाई युवक की जान

मेटा अलर्ट से बची युवक की जान. ( Photo Credit : ETV Bharat )

मुरादाबाद : मेटा (Meta) कंपनी और मुरादाबाद की डिलारी पुलिस के सहयोग से आत्महत्या की कोशिश करने वाले एक युवक की जान बचा ली गई है. मामला जनपद मुरादाबाद के डिलारी थाना क्षेत्र का है. क्षेत्र में रहने वाले युवक का अपनी प्रेमिका से किसी बात के चलते विवाद हो गया था. इसी से नाराज होकर युवक ने अपनी जान देने की कोशिश में कीटनाशक पदार्थ का सेवन कर लिया और जानकारी इंस्टाग्राम पर शेयर कर दी. मेटा अलर्ट सिस्टम ने इसकी जानकारी पुलिस से साझा की. इसके बाद डिलारी थाने की पुलिस टीम तत्काल युवक की लोकेशन पर पहुंची और उसकी जान बचा ली.

जानकारी देते एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह. (Video Credit : ETV Bharat)



एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह के अनुसार युवक नोएडा में रहकर वेल्डिंग का काम करता है. परिवार में शादी होने के कारण घर आया हुआ था. बताया जाता है कि प्रेमिका के बात करने से मना करने के चलते युवक ने आत्मघाती कदम उठाने का फैसला किया था.