IPL में धमाल मचाएंगे मुरादाबाद के शिवांग; पिता रणजी खेल चुके, बेटा सनराइज हैदराबाद के लिए लगाएगा चौके-छक्के

शिवांग के आईपीएल में चयन पर परिवार में खुशियों का माहौल. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मुरादाबाद : 'शिवांग लेफ्ट आर्म चाइना मैन बॉलर है. बैटिंग भी अच्छी कर लेता है. वह ऑलराउंडर है. कक्षा 5 के बाद से ही उसका क्रिकेट से काफी लगाव हो गया. उसने खूब मेहनत की. अब आईपीएल में उसका चयन हुआ है. वह सनराइज हैदराबाद के लिए खेलेगा. उसे अपनी काबलियत से टीम में जगह पक्की करनी होगी'. ये कहना है मुरादाबाद के क्रिकेटर शिवांग कुमार के पिता प्रवीन कुमार का. शिवांग को सनराइज हैदराबाद ने 30 लाख रुपये में खरीदा. वह आईपीएल 2026 में इसी टीम के लिए चौके-छक्के जड़ते नजर आएंगे. ईटीवी भारत की टीम ने क्रिकेटर के पिता से उनके घर पहुंचकर बातचीत की. पढ़िए रिपोर्ट... एमपी के रीवा का रहने वाला है परिवार : मंगलवार को आईपीएल 2026 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी हुई. इसमें 23 वर्षीय शिवांग का चयन होने पर परिवार के लोग खुशी से झूम उठे. एक-दूसरे का मुंह मीठा कराया. शिवांग का परिवार मूल रूप से मध्य प्रदेश के रीवा का रहने वाला है. क्रिकेटर के पिता भी रणजी टीम में बंगाल के लिए खेल चुके हैं. वह रेलवे में चीफ टिकट इंस्पेक्टर (CTI) हैं. वह मुरादाबाद में हरथला रेलवे कॉलोनी में रहते हैं. शिवांग के पिता ने साझा की जानकारी. (Video Credit; ETV Bharat)