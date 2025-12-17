ETV Bharat / state

IPL में धमाल मचाएंगे मुरादाबाद के शिवांग; पिता रणजी खेल चुके, बेटा सनराइज हैदराबाद के लिए लगाएगा चौके-छक्के

शिवांग के पिता रेलवे में करते हैं नौकरी, बोले- बेटे को अपनी काबलियत से टीम में पक्की करनी होगी जगह.

शिवांग के आईपीएल में चयन पर परिवार में खुशियों का माहौल.
शिवांग के आईपीएल में चयन पर परिवार में खुशियों का माहौल.
मुरादाबाद : 'शिवांग लेफ्ट आर्म चाइना मैन बॉलर है. बैटिंग भी अच्छी कर लेता है. वह ऑलराउंडर है. कक्षा 5 के बाद से ही उसका क्रिकेट से काफी लगाव हो गया. उसने खूब मेहनत की. अब आईपीएल में उसका चयन हुआ है. वह सनराइज हैदराबाद के लिए खेलेगा. उसे अपनी काबलियत से टीम में जगह पक्की करनी होगी'.

ये कहना है मुरादाबाद के क्रिकेटर शिवांग कुमार के पिता प्रवीन कुमार का. शिवांग को सनराइज हैदराबाद ने 30 लाख रुपये में खरीदा. वह आईपीएल 2026 में इसी टीम के लिए चौके-छक्के जड़ते नजर आएंगे. ईटीवी भारत की टीम ने क्रिकेटर के पिता से उनके घर पहुंचकर बातचीत की. पढ़िए रिपोर्ट...

एमपी के रीवा का रहने वाला है परिवार : मंगलवार को आईपीएल 2026 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी हुई. इसमें 23 वर्षीय शिवांग का चयन होने पर परिवार के लोग खुशी से झूम उठे. एक-दूसरे का मुंह मीठा कराया. शिवांग का परिवार मूल रूप से मध्य प्रदेश के रीवा का रहने वाला है. क्रिकेटर के पिता भी रणजी टीम में बंगाल के लिए खेल चुके हैं. वह रेलवे में चीफ टिकट इंस्पेक्टर (CTI) हैं. वह मुरादाबाद में हरथला रेलवे कॉलोनी में रहते हैं.

शिवांग के पिता ने साझा की जानकारी. (Video Credit; ETV Bharat)

परिवार का सपना, शिवांग देश के लिए खेलें : प्रवीन कुमार ने बताया कि शिवांग बैटिंग के साथ बॉलिंग भी कर लेते हैं. वह ऑलराउंडर की तरह खेलते आए हैं. इस समय देश को ऑलराउंडर्स की जरूरत है. शिवांग लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. उम्मीद है कि वह एक दिन वह देश के लिए खेलकर नाम रोशन करेंगे. यह मेरा भी सपना है. वह पीयूष चावला और कुलदीप यादव की बॉलिंग को बहुत गहराई से देखते हैं. उनसे सीख लेते हैं.

पिता भी रहे हैं क्रिकेटर : पिता ने बताया कि बेटे की कामयाबी पर परिवार को काफी खुशी मिली. शिवांग को कक्षा 5 के बाद से ही क्रिकेट से लगाव हो गया था. शिवांग ने इंटरमीडिएट तक पढ़ाई की है. मुस्ताक अली ट्रॉफी के लिए भी बेटा खेल चुका है. इस समय शिवांग पुणे में हैं. जल्द ही वह इंदौर पहुंचेंगे. मैं खुद क्रिकेटर रहा हूं. बेटे पर भी इसकी छाप है. परिवार में माता-पिता और दादी हैं.

शमी-पीयूष चावला भी रोशन कर चुके हैं नाम : शिवांग से पहले मुरादाबाद से मोहम्मद शमी, पीयूष चावला और मोहसिन खान जैसे खिलाड़ी शहर का नाम राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोश कर चुके हैं. शिवांग कुमार की पहचान एमपीएल (मध्य प्रदेश लीग) से बनी. वहां उन्होंने भोपाल और ग्वालियर जैसे शहरों में शानदार प्रदर्शन किया.

