एक झटके में बदमाशों ने उखाड़ लिया था PNB ATM; Video में देखें कैसे की थी वारदात, मुरादाबाद पुलिस ने 5 को दबोचा
मुरादाबाद में 25 नवंबर की रात एटीएम लूट की घटना हुई थी. पुलिस ने 1000 CCTV कैसरों की फुटेज से बदमाशों की पहचान की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 9, 2025 at 4:09 PM IST
मुरादाबाद: पीतलनगरी मुरादाबाद में 25 नवंबर की रात बदमाशों ने दिल्ली रोड पर लोकोशेड पुल के पास स्थित पंजाब नेशनल बैंक (PNB) एटीएम को लूटने की घटना को अंजाम दिया था. इस मामले में पुलिस ने मुठभेड़ में 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया. मुठभेड़ में 2 बदमाश गोली लगने से घायल हुए हैं. दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
मुरादाबाद के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में दिल्ली रोड पर लोकोशेड पुल के करीब 25 नवंबर की रात पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम को कुछ बदमाश ने बड़े ही शातिराना अंदाज में उखाड़ कर लूट की घटना को अंजाम दिया था. पहचान छुपाने के लिए बदमाशों ने बुर्के का इस्तेमाल किया था.
बदमाशों ने लूट की इस घटना को इतने सुव्यवस्थित तरीके से अंजाम दिया कि किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी. बदमाशों ने एटीएम को उखाड़ लिया और कार में रखकर भाग निकले थे. इसके बाद बदमाशों ने एटीएम से रुपए निकालकर मशीन अमरोहा में गन्ने के खेत में फेंक दी थी.
लूट की इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया थी. तभी से ही पुलिस इस घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों की तलाश में लगी थी. एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह के नेतृत्व में सीओजी टीम, सीओ सिविल लाइंस और सीओ कटघर के साथ मंझोला पुलिस ने लगभग 1000 सीसीटीवी कैमरा फुटेज की सहायता से बदमाशों तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की.
एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि पुलिस को लूट की घटना में शामिल बदमाशों के क्षेत्र में होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस अलर्ट हो गई. सोमवार रात 12 बजे कांठ रोड से इस्लामनगर के रास्ते पर चट्टा पुल के पास पुलिस की मुठभेड़ हुई.
थाना सिविल लाइन्स क्षेत्रान्तर्गत लोकोशेड दिल्ली रोड स्थित पीएनबी बैंक के एटीएम मशीन को उखाड़कर ले जाकर मशीन को काटकर उसमें से नकदी निकालने वाले 05 बदमाशों को थाना सिविल लाइन्स पुलिस द्वारा मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया,...(1/2) pic.twitter.com/IrSCiEP9z9— MORADABAD POLICE (@moradabadpolice) December 9, 2025
इसमें मुरादाबाद के जामा मस्जिद निवासी बदमाश मतीन और तंजीम के पैर में गोली लगी. जबकि, कांबिंग के बाद पुलिस ने तीन अन्य बदमाशों हसनैन, जुबेर और नरेश फौजी को भी गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने 3 लाख 8000 रुपए, एटीएम उखाड़कर ले जाने में प्रयोग की गई कार और दूसरे औजार बरामद किए.
