एक झटके में बदमाशों ने उखाड़ लिया था PNB ATM; Video में देखें कैसे की थी वारदात, मुरादाबाद पुलिस ने 5 को दबोचा

मुरादाबाद में एक झटके में एटीएम उखाड़ ले गए थे बदमाश. ( Photo Credit; Moradabad Police )

मुरादाबाद: पीतलनगरी मुरादाबाद में 25 नवंबर की रात बदमाशों ने दिल्ली रोड पर लोकोशेड पुल के पास स्थित पंजाब नेशनल बैंक (PNB) एटीएम को लूटने की घटना को अंजाम दिया था. इस मामले में पुलिस ने मुठभेड़ में 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया. मुठभेड़ में 2 बदमाश गोली लगने से घायल हुए हैं. दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मुरादाबाद के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में दिल्ली रोड पर लोकोशेड पुल के करीब 25 नवंबर की रात पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम को कुछ बदमाश ने बड़े ही शातिराना अंदाज में उखाड़ कर लूट की घटना को अंजाम दिया था. पहचान छुपाने के लिए बदमाशों ने बुर्के का इस्तेमाल किया था. मुरादाबाद में एटीएम लूट का सीसीटीवी फुटेज. (Video Credit; Moradabad Police) बदमाशों ने लूट की इस घटना को इतने सुव्यवस्थित तरीके से अंजाम दिया कि किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी. बदमाशों ने एटीएम को उखाड़ लिया और कार में रखकर भाग निकले थे. इसके बाद बदमाशों ने एटीएम से रुपए निकालकर मशीन अमरोहा में गन्ने के खेत में फेंक दी थी.