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रिश्तों का कत्ल; मुरादाबाद में बड़े भाई ने छोटी बहन का गला रेतकर किया Murder, हत्या के बाद लाश के पास बैठा रहा

मुरादाबाद : कुंदरकी थाना क्षेत्र के गांव फरहैदी में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली सनसनीखेज घटना सामने आई है. यहां एक सगे भाई ने अपनी 17 वर्षीय बहन रीता की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. हत्या की वजह अभी सामने नहीं आई है.



बताया गया कि कुंदरकी थाना क्षेत्र के गांव फरहैदी निवासी भारत सिंह बीते सोमवार को अपनी भांजी की इंगेजमेंट में परिवार के साथ मुरादाबाद के मीरपुर कस्बे में गए थे. घर पर पुत्री रीता (17) और उसका भाई विक्की मौजूद था. देर रात जब रीता की मां कुसुम घर लौटीं तो उन्होंने गेट के अंदर रीता को खून से लथपथ पड़ा देखा. यह मंजर देखते ही वे बेहोश हो गईं. किसी ने ग्राम प्रधान धर्मेंद्र कुमार को सूचना दी. इसके बाद एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह, फॉरेंसिक टीम और थाना प्रभारी जसपाल सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने आरोपी विक्की को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया.





एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि सोमवार देर रात थाना कुंदरकी क्षेत्र के फरहेंदी गांव में किशोरी की हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी. प्राथमिक जांच में सामने आया कि भाई ने अपनी बहन की गला रेत कर हत्या कर दी थी. आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है. हालांकि हत्या की वजह अभी साफ नहीं हुई है. भाई-बहन के बीच किसी विवाद की बात भी सामने नहीं आई है.





