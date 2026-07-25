मुरादाबाद पुलिस ने गुमशुदा युवती की हत्या का किया खुलासा, दो लोगों के खिलाफ केस दर्ज
बीती 8 जुलाई को युवती का अपहरण किया गया था. इसके बाद उसका शव उत्तराखंड के रुड़की थाना क्षेत्र में मिला था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 25, 2026 at 8:14 AM IST
मुरादाबाद : कटघर थाना क्षेत्र से लापता युवती अदीला रहमान के मामले में पुलिस जांच में बड़ा खुलासा हुआ है. पुलिस ने युवती के अपहरण और हत्या के आरोप में कटघर के हिस्ट्रीशीटर कुर्बान अली और उसके भाई गुलफाम अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस का दावा है कि युवती की हत्या के बाद शव को उत्तराखंड के रुड़की क्षेत्र में फेंका गया था. फिलहाल मामले की जांच जारी है और पुलिस अन्य साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है.
एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने कटघर थाना क्षेत्र से लापता युवती अदीला के मामले में सनसनीखेज खुलासा करते हुए घटनाक्रम की जानकारी साझा की है. एसपी सिटी ने बताया कि युवती के परिजनों की तहरीर और जांच में मिले तथ्यों के आधार पर कटघर के हिस्ट्रीशीटर कुर्बान अली और उसके भाई गुलफाम अली के खिलाफ अपहरण और हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है.
पुलिस की प्राथमिक जांच के अनुसार बीती 8 जुलाई को अदीला रहमान का कथित रूप से अपहरण किया गया था. इसके बाद उसकी हत्या कर शव उत्तराखंड के रुड़की थाना क्षेत्र में फेंक दिया गया. प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि शव को ठिकाने लगाने के लिए थार वाहन का इस्तेमाल किया गया था. वाहन से जुड़े तकनीकी और भौतिक साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं. साथ ही सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है.
एसपी सिटी के अनुसार आरोपी गुलफाम अली वर्तमान में एक अन्य आपराधिक मामले में रामपुर जिला कारागार में बंद है. दूसरे आरोपी की भूमिका की गहन जांच की जा रही है. जांच के दौरान पुलिस को कई महत्वपूर्ण सुराग मिले है जिनके आधार पर कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आरोपियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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