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मुरादाबाद में मिशन शक्ति अभियान; उदिति शर्मा ने संभाला थाना कुंदरकी का प्रभार, निपटाईं लोगों की समस्याएं

मुरादाबाद : मिशन शक्ति 6.0 के तहत मेधावी छात्राओं को प्रशासनिक कार्यभार सौंप कर उत्साहवर्धन किया जा रहा है. इसी कड़ी में सोमवार को पुलिस प्रशासन द्वारा छात्रा उदिति शर्मा को एक दिन के लिए कुंदरकी थाने की जिम्मेदारी दी गई. इस दौरान उदिति ने थाने की कार्यप्रणाली समझी और लोगों की समस्याएं सुनकर निपटाने के निर्देश भी दिए. इसके अलावा सड़क पर निकल कर लोगों को यातायात नियमों के पालन के निर्देश दिए.

उदिति शर्मा कुंदरकी थाना क्षेत्र के इमरतपुर निवासी संजय शर्मा की पुत्री हैं. उदिति ने राजकीय हाई स्कूल हुसैनपुर छिरावली की छात्रा रही हैं और वर्तमान में किसान पब्लिक इंटर कॉलेज कुंदरकी में कक्षा 11 में अध्यनरत हैं. उदिति ने वर्ष 2025-26 की हाईस्कूल की वार्षिक परीक्षा में जनपद मुरादाबाद में 9वां स्थान, राजकीय स्कूलों में जनपद में पहला स्थान और संपूर्ण उत्तर प्रदेश में राजकीय स्कूलों में 6वां स्थान प्राप्त किया है.

शिक्षक-शिक्षिकाओं और पिता के साथ उदिति शर्मा. (Photo Credit : ETV Bharat)

सड़क पर लोगों की समस्याएं सुनती उदिति शर्मा. (Photo Credit : ETV Bharat)

थाना अध्यक्ष बनने के बाद उदिति शर्मा ने फ़रियाद लेकर थाने पहुंचे लोगों की सुनवाई की. इसके बाद मिशन शक्ति कार्यालय, थाना कार्यालय, माल गोदाम, हवालात, भोजनालय, महिला बैरिक और पूरे थाना परिसर का निरीक्षण किया और थाने मैं मौजूद डॉक्यूमेंट को देखा और उनको समझा. अपने भ्रमण और परीक्षण के बाद उदिति शर्मा ने केस देख रहे उप- निरीक्षकों के साथ आवश्यक दिशा निर्देश भी साझा किए.थानाध्यक्ष बनी उदिति शर्मा ने सरकारी वाहन से क्षेत्र का भ्रमण भी किया. कस्बा कुंदरकी के गूलर तिराहे पर वाहन चालकों को हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करने, नियंत्रित गति से वाहन चलाने, सड़क पर वाहन खड़ा न करने और सुरक्षित ड्राइविंग के निर्देश दिए. बाजार में पैदल गश्त कर दुकानदारों को दुकानों के सामने वाहन खड़ा न करने और गंदगी न करने के संबंध में भी निर्देश दिए. उदिति शर्मा ने कहा कि बेटियां सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, बल्कि प्रशासन और पुलिस जैसे चुनौती पूर्ण क्षेत्र में भी नेतृत्व कर सकती हैं. मुरादाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद, एसपी ग्रामीण और सीओ बिलारी के निर्देशन में उदिती ने कार्य निपटाए. इस दौरान राजकीय हाई स्कूल हुसैनपुर छिरावली की प्रधानाचार्य बबीता मल्होत्रा, किसान पब्लिक इंटर कॉलेज कुंदरकी के प्रधानाचार्य मुताहिर अली खान और छात्रा के पिता संजय शर्मा भी मौजूद रहे.