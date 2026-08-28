ETV Bharat / state

रक्षाबंधन मनाकर लौट रहे परिवार के साथ हादसा; गागन नदी के चट्टा पुल से नीचे गिरी बाइक, महिला की मौत बच्चा लापता

हादसे में दो बच्चों और पिता को बचा लिया गया, जबकि महिला की मौत हो गई और दो साल का मासूम बच्चा लापता है.

Photo Credit: ETV Bharat
मुरादाबाद के मझोला क्षेत्र में चट्टा पुल पर बाइक फिसलकर गागन नदी में गिर गई. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 28, 2026 at 10:57 PM IST

|

Updated : August 28, 2026 at 11:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुरादाबाद: उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के थाना मझोला क्षेत्र में चट्टा पुल पर दर्दनाक हादसा हो गया. रिश्तेदारी से वापस आ रहे एक परिवार की बाइक अचानक पुल से फिसलकर नदी में जा गिरी. बाइक पर युवक, उसकी पत्नी और तीन बच्चे सवार थे.

हादसे के बाद मझोला पुलिस और खदाना चौकी की टीम महज पांच मिनट में मौके पर पहुंची.

जानकारी देते मोहित सांगवान. (Video Credit: ETV Bharat)

दो बच्चे और पिता सुरक्षित, मां-बेटा बहे: स्थानीय गोताखोरों की मदद से दो बच्चों और पिता को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जबकि मां और एक बच्चा नदी के तेज बहाव में बह गए. बताया जा रहा है कि थाना पाकबड़ा निवासी 35 वर्षीय अनिल जाटव अपनी पत्नी किरण और तीन बच्चों के साथ ससुराल से रक्षाबंधन मनाकर लौट रहा था. पुल पार करने के बाद कच्चे रास्ते पर बाइक का संतुलन बिगड़ गया.

घंटों मशक्कत के बाद महिला का शव बरामद: हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय गोताखोरों ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. काफी घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद महिला किरण का शव तो बरामद कर लिया गया, लेकिन 2 साल के मासूम बच्चे केशव का फिलहाल कोई पता नहीं चल सका है. सूचना के बाद पीएसी बाढ़ राहत दल की टीम भी मौके पर पहुंच गई है.

तेज बहाव और घास के कारण सर्च में अड़चन: मझोला थाना इंस्पेक्टर रविंदर कुमार ने बताया कि हादसे का शिकार हुआ परिवार त्यौहार मनाकर घर लौट रहा था. गोताखोरों के मुताबिक नदी में पानी का जलस्तर अधिक होने और घनी घास के कारण सर्च ऑपरेशन में काफी दिक्कतें आ रही हैं. पुलिस की देखरेख में लापता बच्चे की तलाश लगातार जारी है.

यह भी पढ़ें- नेपाल त्रासदी: बलिया का परिवार हादसे का शिकार, तीन में से दो लोग अब भी लापता

Last Updated : August 28, 2026 at 11:04 PM IST

TAGGED:

MAJHOLA GAGAN RIVER ACCIDENT
CHATTA BRIDGE MORADABAD NEWS
MORADABAD RAKSHABANDHAN ACCIDENT
MORADABAD LOCAL CRIME NEWS
MORADABAD ACCIDENT NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.