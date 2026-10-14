मुरादाबाद में अवैध रूप से नजूल भूमि पर कब्जा दिलाने के आरोप में लेखपाल निलंबित, एक्शन की तैयारी!
एसडीएम सदर अभय सिंह ने बताया कि इस मामले में संबंधित लेखपाल को निलंबित कर दिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 7:15 PM IST
मुरादाबाद : नजूल की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कराने के आरोप में लेखपाल को निलंबित करने का मामला सामने आया है. एसडीएम सदर द्वारा कराई गई जांच में गड़बड़ी का खुलासा हुआ है. अब इस प्रकरण में कार्रवाई की तैयारी चल रही है.
मामला मुरादाबाद के सिविल लाइंस इलाके में करोड़ों रुपये की नज़ूल की भूमि पर अवैध रूप से कब्ज़ा दिलाने को लेकर है. सिविल लाइन के ग्राम छावनी स्थित ज़मीन पर मुरादाबाद के एक महिला को कब्जा दिलाया गया था. इसको लेकर मंडलायुक्त मुरादाबाद से शिकायत की गई थी.
आरोप लगाया गया है कि 18 जून 2026 को लेखपाल अमर सिंह ने उनके मकान के बगल में स्थित दीवार खड़ी कराकर कब्ज़ा दिलाया. शिकायत के मुताबिक, इस कार्यवाही के लिए संबंधित लेखपालों के पास सक्षम प्रशासनिक स्तर का कोई लिखित आदेश नहीं था.
इस मामले में जिलाधिकारी मुरादाबाद अनुनय झा के निर्देश पर 12 अक्टूबर को एसडीएम सदर अभय सिंह ने एडीएम फाइनेंस की जांच के आधार पर अमर सिंह को निलंबित कर दिया गया है. साथ ही उनके ख़िलाफ़ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के निर्देश दिए जाने की बात भी सामने आ रही है. फिलहाल कार्यवाही अमर सिंह पर ही की गई है.
एसडीएम सदर अभय सिंह ने बताया कि इस मामले में सिविल लाइन जो छावनी ग्राम में आता है, उसमें एक नजूल की जमीन पर कब्जे का प्रकरण संज्ञान में आया था. जिसमें जिलाधिकारी ने एडीएम वित्त एवं राजस्व को एक जांच सौंपी.
उन्होंने बताया कि इसमें एडीएम वित्त एवं राजस्व अधिकारी द्वारा मुझे पत्र के माध्यम से निर्देश दिया गया कि इससे संबंधित क्षेत्रीय लेखपाल जो अमर सिंह हैं उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करते हुए क्षेत्राधिकारी सिविल लाइन को एक पत्र प्रेषित किया जाए. साथ ही साथ पुलिस अपनी भी कार्रवाई करे. उन्होंने बताया कि इस क्रम में संबंधित लेखपाल को निलंबित कर दिया गया है.
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