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मुरादाबाद में अवैध रूप से नजूल भूमि पर कब्जा दिलाने के आरोप में लेखपाल निलंबित, एक्शन की तैयारी!

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Photo Credit : ETV Bharat )

मुरादाबाद : नजूल की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कराने के आरोप में लेखपाल को निलंबित करने का मामला सामने आया है. एसडीएम सदर द्वारा कराई गई जांच में गड़बड़ी का खुलासा हुआ है. अब इस प्रकरण में कार्रवाई की तैयारी चल रही है.





मामला मुरादाबाद के सिविल लाइंस इलाके में करोड़ों रुपये की नज़ूल की भूमि पर अवैध रूप से कब्ज़ा दिलाने को लेकर है. सिविल लाइन के ग्राम छावनी स्थित ज़मीन पर मुरादाबाद के एक महिला को कब्जा दिलाया गया था. इसको लेकर मंडलायुक्त मुरादाबाद से शिकायत की गई थी.