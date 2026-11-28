मुरादाबाद में हृदय विदारक दुर्घटना; रोडवेज बस और ट्रैक्टर ट्राली में टक्कर, मां-बेटे समेत 4 लोगों की मौत
छजलैट थाना क्षेत्र में हरिद्वार हाईवे पर लदावली गांव के पास हुई दुर्घटना.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 12:44 PM IST
मुरादाबाद : छजलैट थाना क्षेत्र में हरिद्वार हाईवे पर लदावली गांव के पास शुक्रवार सुबह हुए भयानक हादसे में मां-बेटे सहित 4 लोगों की जान चली गई. मुरादाबाद डिपो की रोडवेज बस छजलैट की ओर से मुरादाबाद आ रही थी जो ट्रैक्टर ट्राली से टकरा गई.
बताया गया कि शनिवार सुबह करीब साढ़े 7 बजे मुरादाबाद डिपो की रोडवेज बस छजलैट की ओर से मुरादाबाद आ रही थी. लदावली गांव के पास पेट्रोल पंप के सामने रोडवेज बस गन्ने की खाली ट्रैक्टर-ट्राली से टकरा गई. हादसे में बस सवार कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए. दुर्घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई. मदद के लिए स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी गई.
बताया गया कि हादसे में सदुपुरा गांव के रहने वाले जॉनसन मसीह की पत्नी अर्चना (30) और उनके बेटे सुशांत (5) की मौके पर ही मौत हो गई. इनके अलावा अलावा नूरपुर बिजनौर निवासी लोकेंद्र, दीपिका चौहान ने भी दम तोड़ दिया. जॉनसन मसीह की हालत गंभीर बताई जा रही है. उनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है. कई अन्य यात्री भी मामूली रूप से घायल हैं. उनको भी ज़िला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
एसपी देहात कुमार आकाश सिंह ने बताया कि शनिवार सुबह 7:30 बजे हादसा हुआ था. छजलेट की ओर से आ रही मुरादाबाद डिपो की बस खाली ट्रैक्टर ट्राली से टकरा गई थी. दुर्घटना में मां-बेटे सहित चार लोगों की मृत्यु हो गई है. अन्य घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.