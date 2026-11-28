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मुरादाबाद में हृदय विदारक दुर्घटना; रोडवेज बस और ट्रैक्टर ट्राली में टक्कर, मां-बेटे समेत 4 लोगों की मौत

मुरादाबाद; हृदय विदारक दुर्घटना में चार लोगों की मौत. ( Photo Credit : ETV Bharat )

मुरादाबाद : छजलैट थाना क्षेत्र में हरिद्वार हाईवे पर लदावली गांव के पास शुक्रवार सुबह हुए भयानक हादसे में मां-बेटे सहित 4 लोगों की जान चली गई. मुरादाबाद डिपो की रोडवेज बस छजलैट की ओर से मुरादाबाद आ रही थी जो ट्रैक्टर ट्राली से टकरा गई.

बताया गया कि शनिवार सुबह करीब साढ़े 7 बजे मुरादाबाद डिपो की रोडवेज बस छजलैट की ओर से मुरादाबाद आ रही थी. लदावली गांव के पास पेट्रोल पंप के सामने रोडवेज बस गन्ने की खाली ट्रैक्टर-ट्राली से टकरा गई. हादसे में बस सवार कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए. दुर्घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई. मदद के लिए स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी गई.