यूपी के मदरसे में एडमिशन के लिए छात्रा से मांगा मेडिकल सर्टिफिकेट, प्रबंधन ने कहा-पिता और बेटी के बीच अवैध संबंध, इसलिए जरूरी

चंडीगढ़ में रहने वाले परिवार ने अपनी बेटी का पिछली साल मुरादाबाद के जामिया अहसानुल बनात इंटर कॉलेज व मदरसा कराया था एडमिशन

जामिया अहसानुल बनात इंटर कॉलेज व मदरसा. (Etv Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 24, 2025 at 4:20 PM IST

Updated : October 24, 2025 at 4:35 PM IST

मुरादाबादः जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. पाकबड़ा थाना क्षेत्र के लोदीपुर में स्थित जामिया अहसानुल बनात इंटर कॉलेज व मदरसा पर गंभीर आरोप लगे हैं. चंडीगढ़ के रहने वाले एक व्यक्ति ने 14 अक्टूबर को एसएसपी को तहरीर देने के साथ वीडियो वायरल कर मदरसा प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. आरोप है प्रबंधन ने पिता और बेटी के बीच अवैध संबंध होने का आरोप लगाते हुए छात्रा को दोबारा एडमिशन देने के लिए मेडिकल टेस्ट कराने का दबाव बनाया. एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है.

चंडीगढ़ निवासी व्यक्ति ने पुलिस को दी लिखित तहरीर में आरोप लगाया है कि उन्होंने अपनी बेटी का एडमिशन 2024 में कक्षा 7 में जामिया कालिज मदरसा में कराया था. वह छुटिटयों पर बेटी को अपने साथ ले जाता था और वापस मदरसे छोड़कर जाता था. बेटी ने इसी साल कक्षा 7 की परीक्षा उर्त्तीण की है और कक्षा 8 में आयी थी. जिसके एडमिशन के लिए जामिया मदरसा वालों ने करीब 35,000 रुपये जमा करा लिये थे. इसी बीच उसकी ससुराल इलाहाबाद में रिश्तेदार के बीमार होने पर उसकी पत्नी वहां चली गई. इसके बाद उसने 16 जुलाई 2025 को अपनी बेटी को मदरसे से कुछ दिन की छुटटी लेकर घर बुला लिया, जिससे घरेलू काम व खाना आदि की कोई परेशानी ना हो.

एसपी सिटी ने दी जानकारी. (Video Credit; ETV Bharat)

पिता का आरोप है कि मायके से आने के बाद 21 अगस्त को पत्नी बेटी को छोड़ने मदरसा गई तो वहां तैनात शाहजहां एडमिशन सेल इन्चार्ज व रहनुमा प्रधानाचार्या और अन्य स्टाफ ने मदरसे में नहीं घुसने दिया. इसके साथ ही पत्नी से कहा कि पहले बेटी मेडिकल कराओ. बेटी को नाबालिग बताते हुए विरोध किया तो स्टाफ ने गालियां दी एवं उसके साथ अभद्र व्यवहार किया. इसके बाद मदरसे से धक्के देकर बाहर निकाल दिया और कहा कि अगर दोबारा बेटी को मदरसे लायी तो अंजाम बुरा होगा. इसके बाद बेटी की जबरदस्ती टीसी कटवाने का दवाब बनाया. टीसी के नाम पर 500 रुपये भी हड़प लिये और ना ही टीसी दी. इसके साथ ही धमकी दी कि तुम्हारी लड़की का भविष्य बरबाद कर देगें. पिता ने कहा कि मदरसा प्रबंधन ने बेटी के चरित्र पर गन्दे आरोप लगाकर जिन्दगी खराब कर दी है. जिसकी वजह से बेटी गहरे सदमे में है और आत्महत्या करने के लिए विवश है.

वहीं, मीडिया को जारी किए गए वीडियो में पिता ने कहा है कि मदरसा प्रबंधन ने उसका और उसकी बेटी के साथ अवैध संबंध होने का आरोप लगाया है. इसलिए एडमिशन देने से पहले मेडिकल टेस्ट करवाने का दबाव बनाया. जब उसकी पत्नी और बेटी ने विरोध किया तो अभद्रता करते हुए भगा दिया. कहा, बिना मेडिकल टेस्ट के एडमिशन नहीं देंगे.'

हालांकि इस संबंध में मदरसे के टीचर्स ने किसी भी तरह से बात करने से मना कर दिया है. एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि चंडीगढ़ के रहने वाले एक व्यक्ति की ओर से तहरीर मिली है. जिसमें उन्होंने मदरसा प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. प्रार्थी द्वारा बताया गया है कि मदरसे में पढ़ने वाली बेटी के चरित्र पर मदरसा प्रबंधन द्वारा उंगली उठाई गई है. एसपी सिटी ने कहा इस पूरे मामले को गंभीरता से लेकर जांच की जा रही है, जो भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से कार्यवाही की जाएगी.

